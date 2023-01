۱ ـ جمهوری اسلامی در ساخت این استادیوم در بصره از پول مردم فقیر ایران کمک و بذل و بخشش فراوانی نمود تا در چنین روزی " کاس الخلیج العربی" در آنجا برگزار شود. این در حالی است که درآمد سرانه عراق از ایران بیشتر است. سایت تابناک با بی شرمی نوشت: "افتتاح زیبا و دیدنی بیست ‌و ‌پنجمین دوره رقابت‌های فوتبال جام "خلیج فارس" در شهره بصره عراق با سخنرانی نخست ‌وزیر این کشور برگزار شد، گفته می‌شود این ورزشگاه با همکاری ایران ساخته شده است". در این خبر تابناک یک دروغ و یک حقیقت وجود دارد. دروغ اینکه اسم رسمی این مسابقات " کاس الخلیج العربی" است. نکته حقیقت اینکه این ورزشگاه با همکاری رژیم (بخوان پول بیت المال) ساخته شده است.

۲ ـ بیش از ده سال پیش همزمان با ساخت این استادیوم در بصره، استانداری سیستان و بلوچستان با کبکبه و دبدبه اعلام کرد مردم فقیر و پابرهنه بلوچستان میلیاردها تومان از بودجه عمرانی سیستان و بلوچستان را برای بازسازی و توسعه اعتاب مقدسه در کشور عراق تقدیم و پیشکش کرده‌اند و این در تاریخ افتخاری خواهد بود برای مردم بلوچ که به عتبات عالیات اهل بیت در عراق کمک کرده‌اند. این عمل یک دزدی آشکار بدون اطلاع مردم بلوچ بود. بیاد داریم که سه ماه پیش همین رژیم جنایتکار و دروغگو و "ضد ایرانی ء بیگانه پرست" در جمعه خونین زاهدان صدها بلوچ را به اتهام دروغین تجزیه طلب و "طرفدار عرب ها" به گلوله بست و حدود صد نفر را کشت و بیش از سیصد نفر را زخمی کرد.

۳ ـ جمهوری اسلامی در طی ۲۵ سال گذشته هزاران میلیارد تومان برای اجرای صدها پروژه مذهبی، عمرانی، صنعتی، کشاورزی، زیربنایی و بهداشتی (از جمله بیمارستان تخصصی پیشرفته ۲۲۰ تختی در نجف) به عراق و همچنین کمک‌های نقدی فراوان از بیت المال ملت فقیر ایران به ستاد بازسازی "عتبات عالیات" عراق" در شهرهایی مثل کربلا، نجف، سامرا و کاظمین نموده است که مجموعه مبلغ آن نه تنها سرسام آور که ترس آور است. فقط در مورد یک فقره کوچک بعنوان مثال، سالها پیش یوسف افضلی معاون ستاد توسعه و بازسازی عتبات عراق از بودجه اولیه بیش از یکهزار و سیصد میلیارد تومان برای یک طرح توسعه زیرسطحی به نام "صحن امام محمد باقر" با وسعت شش هزار متر مربع در شهر کاظمین در کنار بقیه طرح‌ها مثل سنگ فرش‌های قیمتی و طلاکاری و توسعه حرم‌ها خبر می‌دهد.

۴ ـ در طی قریب به ۳۰ سال گذشته عراق بیش از ۵۲ میلیارد دلار خسارت جنگی به کویت پرداخت کرده است که آخرین پرداخت به مبلغ ۶۳۰ میلیون دلار دقیقا یک سال پیش بود. این در حالی است که ایران نه تنها یک دلار خسارت جنگی دریافت نکرد، بلکه برعکس تا به امروز میلیاردها دلار به عراق کمک کرده است. هر دو جنگ، یعنی تجاوز علیه ایران و کویت، توسط صدام حسین آغاز شده بودند که خسارات به ایران صدها برابر خسارات به کویت بود. بعد از سرنگونی صدام، رژیم ء اجنبی پرست نه تنها از حق مسلم ملت ایران گذشت کرد، بلکه در عمل میلیاردها دلار از جیب مردم محروم ایران به عراق کمک کرد. اما کویت که از نظر درآمد و سرمایه و ذخایر مالی و بانکی در مقایسه سرانه صد برابر از ایران ثروتمندتر است و بعنوان یک کشور عربی همسایه با عراق با یکدیگر "أُخُوَة العرب" هستند حاضر نشد در طی سی سال گذشته حتی یک "سنت" از آن مبلغ چشم پوشی کند و اکنون بعد از دریافت تمامی بیش از ۵۲ میلیارد دلار خسارت جنگی؛ این هفته خوشحال و خندان در بصره به همراه بقیه ممالک " الاخوة العرب" خود به ریش " ایران و ایرانی" یا بقول خودشان "عجم" می‌خندند. درباره این نوع "خنده پایانی" فرنگی‌ها مثلی دارند که می‌گوید: (having the last laugh at our expense). لذا بنده معتقدم سرنگونی این رژیم ضدایرانی، غارتگر و بیگانه پرست یک "واجب ملی" است. زیرا بقول فردوسی حکایت جنایات و خیانت‌های این رژیم به ایران و ایرانی "یکی داستانست پر آب چشم" که از شرح آنها "دل نازک از رستم آید بخشم".

عبدالستار دوشوکی

مرکز مطالعات بلوچستان

چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱

doshoki@gmail.com