محمدجواد لاریجانی اگر واقعاً خیلی به روشنگری و بحث منطقی باور دارد خواهشاً در باب مدرک دکتری خود از دانشگاه برکلی مستندات لازم را ارائه دهد. (۱)

به باور من بزرگترین خدمت «برجام» و تمامی آنانی که با ابتکار و پشتیبانی رأس هرم قدرت به این چالش تن دادند، آنست که موجبات راستی‌آزمایی و رسوایی امریکا در صحنۀ جهانی را فراهم نمودند. آنها با ممکن گردانیدن برجام به لحاظ ایجابی و خروج دونالد ترامپ از برجام به لحاظ سلبی استیصال را بر کل نظام در امریکا تحمیل کردند که این خود بینه‌ای دیگر شد بر ناصادق بودن مدعاهای ابرقدرتی که تنها هیمنه خود را حافظ و ضامن صلح و دمکراسی در جهان ما می‌پندارد. در مقابل ایران نیز با بهره‌گیری از این‌ فرصت طلایی بدست‌آمده، توانست با ارتقاء ظرفیت‌ها و توان‌مندی‌های علمی خود در حوزه هسته‌ای به استقرار سطح بالاتری از توازن قوا به مثابه تنها اهرم اقتدار و مذاکره در مناسبات دفاعی - امنیتی قادر بگردد. این دقیقاً همان تفاوت «ظریف» است بین آسیب‌شناسی خردمندانه امّا «بعدالموت» جناب دانشمند بنیادگرا از یک‌سو و تهور جراحی حیات‌آفرین دولت «روحانی» از جانب دیگر.

محمدجواد لاریجانی خود را واقع‌بین و واقع‌گرا می‌پندارد و دیگران را متوهم می‌خواند در حالی این منتهی متوهم بودن کسانی است که حضرتش را با این پندارهای نخ‌نما شده در جایگاه نظریه‌پردازی نشانده‌اند. و نمی‌دانند که «قدرت سخت» بدون «قدرت نرم»، بدون «توان‌مندی و بنیه قوی یک اقتصاد شکوفا» و بدون «صلح و آرامش و رواداری ملی و دمکراتیک در درون» عملاً سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ Rick Gladstone: "Mohammad Javad Larijani never finished his mathematics studies at Berkeley".A diplomatics Face Seeks to CounterIran's Critics New York Times Nov. 19, 2011