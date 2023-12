[i] - آرای فیلسوفان و متکلمان و مورخان یهودی و مسیحی درباره این داستان و داستان هایی شبیه آن که در کتاب مقدس آمده قابل تأمل است.

کتاب مقدس مسیحیان دارای دو بخش «عهد عتیق»- کتاب های یهودیان- و «عهد جدید»- کتاب های مسیحیان- است. «عهد عتیق» نامیدن کتاب های یهودیان برگرفته از یکی از رساله های پولُس است. او می نویسد: «پس چون چنین امید داریم با کمال دلیری سخن می گوییم و نه همچون موسی که نقابی بر چهره خود کشید تا بنی اسرائیل تمام شدن این فانی[جلال] را نظر نکنند. بلکه ذهن ایشان غلیظ شد زیرا که تا امروز همان نقاب در خواندن عهد عتیق باقیست و کشف نشده است زیرا که فقط در مسیح باطل می گردد.» (کتاب مقدس، رساله دوم پولس رسول به قرنتیان، ۳: ۱۲-۱۴). «عهد جدید» نامیدن کتاب های مسیحیان برگرفته ی از سخن عیسی در شام آخر است که می گوید: «همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من که بر شما ریخته می شود.»(کتاب مقدس، انجیل لوقا، ۲۲: ۲۰). و همچنین سخن پولُس است که نوشت: «که او[خدا] ما را هم کفایت داد تا عهد جدید را خادم شویم نه حرف را بلکه روح را زیرا که حرف میکُشد لیکن روح زنده می کند.»(کتاب مقدس، رساله دوم به قرنتیان، ۳: ۶).

اما یهودیان کتاب های خودشان را «تَنَخ» [TANAK] می نامند، نه «عهد عتیق». تَنَخ نام اختصاری سه بخش توراه (شریعت)، نِبیئیم (پیامبران) و کِتوبیم (مکتوبات) است. درباره داستان های این متون:

اولاً: کتاب مقدس، کتاب تاریخ نیست، بلکه از اسطوره ها و افسانه های تاریخی برای عبرت گیری های اخلاقی و هدایت استفاده کرده است. کارل یوزف کوشل این مدعا را درباره حضرت ابراهیم دارد. او می نویسد: «هر کسی که می خواهد ابراهیم را به شیوه صرفاً تاریخی "درک کند" هیچ چیزی را درباره ی او نخواهد فهمید...داستان های مربوط به ابراهیم داستان های ایمان قومی است که رابطه ی خداوند را با آن از طریق این داستان ها توضیح می دهد....داستان های ابراهیم در کتاب مقدس عبری...."اعلام های دینی" هستند، نه "تاریخ نگاری".»

جان هیک هم ابراهیم را «شخصیتی تاریخی» به شمار نمی آورد، بلکه او را «نیای اساطیری مشترک یهودیت، مسیحیت و اسلام» می داند که می تواند به عنوان «نماد نیرومند خویشاوندی و مشوق گفت و گو ؛ بین این سه دین عمل کند. (جان هیک، بُعد پنجم، کاوشی در قلمرو روحانی، ترجمه بهزاد سالکی، قصیده سرا، چاپ اول:۱۳۸۲، ص ۳۹۴).

جان هیک ( ۲۰۱۲- ۱۹۲۲) تقریباً تمامی داستان های تاریخی را افسانه و اسطوره به شمار آورده و در مورد همین داستان مورد استناد نتانیاهو نوشته است که اگر معنای ظاهری این قصه ها را واقعی و حقیقت به شمار آوریم:

«یهودیان باید بر این عقیده باشند که خداوند بارها و بارها خانواده های بی گناه مصری را مبتلا به طاعون نمود، همه کودکان نخست زاده آنها را از دم تیغ گذراند، با این وحشت مضاعف که خداوند عامدانه باعث شده بود که فرعون اجازه ندهد که عبرانیان بروند برای این که هم او و هم اتباع او را به کیفر برساند: "ای موسی نزد فرعون باز گرد. من قلب او و درباریانش را سخت کرده ام تا این معجزات را در میان آنها ظاهر سازم، و تو بتوانی این معجزات را که من در مصر انجام داده ام برای فرزندان و نوه های خود تعریف کنی تا همه شما بدانید که من خداوند هستم."[سفر خروج، ۱۰: ۱-۲]. چنین خدایی سرمشقی برای جباران ستمگر و بی رحم است اما نه "نوری برای روشنی بخشیدن به امت ها"، سپس این داستان به قتل عام بی رحمانه ی ساکنان فلسطین اشاره می کند. خداوند به شائول فرمان می دهد: "حال برو و مردم عمالیق را قتل عام کن. بر آنها رحم نکن، بلکه زن و مرد و طفل شیرخواره، گاو و گوسفند، شتر و الاغ، همه را نابود کن."[اول سموئیل، ۳:۱۵]. و موجب می شود که آفتاب یک روز تمام از حرکت باز ایستد تا به اسرائیلیان فرصت بیشتری بدهد با فراغ بال به کُشتار دشمنان خود بپردازند."[یوشع، ۱۰: ۱۳-۱۴].» (جان هیک، بُعد پنجم، کاوشی در قلمرو روحانی، ترجمه بهزاد سالکی، قصیده سرا، چاپ اول:۱۳۸۲، ص ۳۹۷).

ثانیاً: هابز و اسپینواز و دیگران با تحلیل درون متنی نشان داده اند که قرنهای طولانی پس از موسی و پادشاهان اسرائیلی، تورات و دیگر کتاب های عهد عتیق توسط یک فرد (عَزرا) نوشته شده است.

الف- توماس هابز(۱۶۷۹- ۱۵۸۸) در لویایان به تک تک کتاب های عهد عتیق پرداخته و نشان می دهد که آنها قرن ها بعد از موسی و افرادی که درباره آنها سخن می گویند نوشته شده است. او در پایان نظر خود را این گونه جمعبندی می کند:

«کل کتاب مقدس عهد عتیق به شکلی که اینک در دست ماست، بعد از بازگشت یهودیان از اسارت بابلی و پیش از دوران بطلمیوس فیلادلفوس تدوین شده بود، یعنی پیش از آنکه بطلمیوس هفتاد تن را بر ترجمه آن گماشت و آن هفتاد تن به همان منظور از یهودیه نزد او اعزام شدند....کتاب مقدس به همین شکلی که در دست ماست، به وسیله ی عزرا تدوین شده است؛ چنانکه از گفته وی در کتاب دوم، فصل ۱۴، آیات ۲۱، ۲۲ و غیره بر می آید که در آن وی به هنگام سخن گفتن درباره ی خدا چنین می آورد: "قانون تو سوخته است؛ پس هیچکس بر آنچه که تو انجام داده ای و یا آنچه انجام خواهد شد، واقف نیست. اما اگر من از لطف و مرحمت در نزد تو برخوردارم، پس روح القدس را به من نازل کن و من کل آنچه را که در جهان انجام شده است از همان آغاز که در قانون تو نوشته شدند، خواهم نوشت، تا آنکه مردم راه تو را بجویند و آنان که در روزگار بعد زندگی خواهند کرد، زندگی کنند." و آیه ۴۵ می گوید: "و چنین واقع شد که وقتی چهل روز تکمیل شد، خداوند متعال گفت، نخستین مکتوبی را که نوشته ای، آشکارا منتشر کن تا آنکه مردم با ارزش و بی ارزش آن را بخوانند؛ اما آخرین هفتاد مکتوب را نگهدار و تنها به کسانی که در بین مردم عاقل اند بسپار." و درباره نگارش کتب عهد عتیق همین قدر کافی است.» (توماس هابز، لویاتان، ترجمه حسین بشریه، نشر نی، چاپ دوم: ۱۳۸۱، ص ۳۳۸).

ب- اسپینوزا (۱۶۷۷-۱۶۳۲) فصل های هشتم و نهم رساله ی الهی-سیاسی را به این امر اختصاص داده است. او در پایان چنین نتیجه می گیرد: «بنابراین، این سه چیز، اگر با هم در نظر گرفته شوند، یعنی وحدت مضمون در جملگی کتاب ها، پیوندشان به یکدیگر، و دیگری نوشت بودن و نوشته شدنشان قرن ها پس از وقایع، ما را به آنجا می رساند که نتیجه بگیریم که، چنانکه در بالا گفتیم، که جملگی توسط یک مورخ واحد تصنیف شده اند. او چه کسی بوده است، چیزی است که من نمی توانم به نحو قاطعی ثابت کنم، گرچه گمان من آن است که این شخص کسی جز خودِ عَزرا نبوده است. چندین ملاحظه ی وزین دست به دست هم می دهند تا مرا به این فکر بیاندازند. مورخ(که اینک می دانیم تنها یک تن بوده است) روایتِ خود را تا رهایی اورشلیم ادامه می دهد، و می افزاید که وی در تمامی "عمرش" (یعنی عمر یِهویاکین[پادشاه یهودا] یا پسر نَبُوکدنَضَّر[پادشاه بابل]، چون منظور متن به کل ناروشن است[و نه عمر راوی]) همیشه در حضور پادشاه "نان می خورد"[کتاب دوم پادشاهان، باب ۲۵، آیه ۲۹]. نتیجه می شود که هیچ کس که پیش از عزرا می زیسته است نمی تواند این مورخ بوده باشد. اما کتاب مقدس از کسی جز عزرا که در آن روزگار می زیسته(بنگرید به عَزرا باب ۷، آیه ۱۰)، و همّ و غم خود را مصروف کشف قانون خدا کرده، آن را تجلیل نموده باشد نام نمی برد؛ و نیز می گوید که وی کاتبی بود متبحر(کتاب عَزرا باب ۷، آیه ۶) در شریعت موسی. پس من نمی توانم فکر کنم که کسی جز عَزرا این کتاب ها را نوشته است.» (بندیکت اسپینوزا، رساله ی الهی-سیاسی، برگردان علی فردوسی، شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم: ۱۴۰۱، ص ۲۹۵).

پ- هانس کونگ (۲۰۲۱- ۱۹۲۸)، الهی دان برجسته ی کاتولیک سوئیسی، براین باور است که فقط کتاب پیدایش- اولین کتاب عهد عتیق- در یک دوره ۵۰۰ ساله تدوین شده است. می گوید:

«مشخصات داستان های قدیمی کوتاه بودن، سادگی و محور قراردادن چند شخصیت است. به عنوان یک قاعده، آنها دارای یک هسته ی تاریخی اند گرچه این هسته تاریخ معینی ندارد. آنها همچنین یک بنیاد تاریخی دارند. اما به ویژه در داستان های کتاب مقدس درباره ی آباء، شرایط اجتماعی و فرهنگی اندک نشانه ای دیده می شود. می توانیم از نوع زندگی که در فلسطین در یک دوره ی پانصد ساله بین ۱۹۰۰ و ۱۴۰۰ پیش از میلاد جریان داشت تصویری داشته باشیم. ما اینک درباره ی این دوره، از طریق منابع بیرون از کتاب مقدس مانند سینوهه ی مصری، که(در قرن بیستم پیش از میلاد) در میان نیمه چادرنشینان آنجا می زیست، اطلاعاتی در اختیار داریم. این داستان های قدیمی که شخصیت هایشان معمولاً اسامی سامیِ غربی دارند، سرانجام در نخستین کتاب از کتاب مقدس یعنی کتاب پیدایش ثبت شدند. این کتاب در طی فرآیندی حدود پنج قرن، از منابع شفاهی گوناگون تدوین شد.» (هانس کونگ، ساحت های معنوی ادیان جهان، نشانه ی راه، ترجمه حسن قنبری، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۸۷، ص ۲۷۶).