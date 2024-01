حملات هوایی امروز سه شنبه ۳ بهمن به کامیون‌های حامل سلاح های وابسته به شبه نظامیان جمهوری اسلامی در منطقه السکریه، شرق سوریه، نزدیک شهر البوکمال.

کاروان تا زمانی که از مرز عراق وارد سوریه شد تحت مراقبت هوایی بود و سپس در یک حمله هوایی مورد هدف قرار گرفتند.

هنوز مشخص نیست که این حملات بدست ائتلاف امریکا بوده یا اسرائیل.

Airstrikes targeted trucks carrying weapons affiliated with Iranian-backed militias in the Al-Sukariyah area, eastern Syria, near Al-Bukamal city.



The trucks were under aerial surveillance until they entered Syria from the Iraqi border, where they were subsequently... pic.twitter.com/VbwWHeInNT

-- Omar Abu Layla (@OALD24) January 23, 2024

