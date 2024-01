https://www.wikileaks.org/plusd/cables/08STOCKHOLM585_a.html

اصل سند:

1-خلاصه:

صلاح شرفی، یکی از اعضای برجسته حزب دمکرات کردستان ایران (KDPI)و حسام حیدری، یکی از اعضای محلی سوئد، در 13 اوت با مسئول سفارت دیدار کردند و بر اهمیت بخش سوئد حزب دموکرات کردستان ایران تأکید کردند.

بخش حزب دموکرات کردستان ایران سوئد با 4000 عضو، و همچنین شاخه های جوانان و زنان، دو روزنامه و یک ایستگاه رادیویی، بزرگترین بخش در اروپا است. در این دیدار شرفی حمایت دولت ایران از انصارالله را تشریح کرد.

او دولت ایران را مسئول آدم ربایی و کشتار اعضای حزب دموکرات کردستان ایران در عراق و دستگیری 9 روزنامه نگار کرد در ایران، که آخرین بار در هفته 3 اوت بود، مقصر دانست.

همانطور که واحد سفارت ارتباطات بیشتری با حزب دموکرات کردستان ایران ایجاد می کند، ممکن است درخواست کمک مالی کوچک برای گروه بر اساس فعالیت های آن در سوئد را در نظر بگیریم.

2-رهبر حزب دموکرات کردستان در سوئد برای دیدار با اعضای محلی:

در 13 آگوست، صلاح شرفی، مشاور برادرش حسن شرفی، معاون دبیرکل حزب دموکرات کردستان و حسام حیدری، عضو حزب دموکرات کردستان ایران در سوئد و رئیس حزب انجمن محلی اتحادیه کردها، با مسئول سفارت ملاقات کردند.

شرفی بر اصول دموکراتیک قوی حزب دموکرات کردستان ایران و تمایل آن برای حفظ روابط مثبت با ایالات متحده تاکید کرد.

شرفی اظهار داشت که حزب دموکرات کردستان علاقه مند به دریافت پیامی از دولت ایالات متحده است که می تواند در چهاردهمین کنگره آتی حزب دموکرات کردستان ایران در کویا عراق در ماه سپتامبر خوانده شود.

مسئول مربوطه سفارت گفت که این پیام را به واشنگتن منتقل خواهد کرد.

3- فعالیت های حزب دموکرات کردستان ایران در سوئد:

شرفی در سالگرد تأسیس حزب حزب دموکرات کردستان ایران به منظور قدردانی از حضور قابل توجه حزب دموکرات کردستان ایران در سوئد از سوئد دیدن کرد.

حیدری گزارش داد که 4000 عضو حزب دموکرات کردستان ایران در سوئد مستقر هستند که آن را به بزرگترین بخش در اروپا تبدیل می کند.

او گفت که حزب حزب دموکرات کردستان ایران سوئد بخش های ویژه ای برای گروه های زنان و جوانان دارد و این سازمان همچنین اعضای خود را تشویق می کند تا در احزاب اصلی سوئدی فعال شوند.

حیدری گفت که فصل سوئد از ایستگاه تلویزیونی حزب دموکرات کردستان ایران مستقر در پاریس - به نام تیشک (TISHK) یا به زبان کردی "آفتاب" استفاده می کند - و این ایستگاه به سراسر اروپا و ایران می رسد. حیدری گفت: این ایستگاه هر روز دو ساعت به زبان فارسی، دو ساعت به زبان کردی و یک ساعت به زبان عربی پخش می کند.

حیدری گفت که دو روزنامه حزب دموکرات کردستان ایران در گوتنبرگ سوئد و یک ایستگاه رادیویی نیز وجود دارد. حیدری از پست دعوت کرد تا در یک جشن بزرگ کردها در واستروس در سپتامبر 2008 شرکت کند.

4- حمایت دولت ایران از انصارالاسلام و دیگر گروه‌های تروریستی:

شرفی گفت که حزب دموکرات کردستان دائماً در معرض تهدید دولت ایران است و مشخصاً کشته شدن و ربودن حدود 150 عضو حزب دموکرات کردستان عراق از داخل عراق را به گردن گروه‌های تروریستی می‌اندازد. مورد حمایت دولت ایران است.

وی گفت که انصارالله بسیاری از این عملیات ها را انجام داده و آخرین ناپدید شدن آن دو ماه پیش در منطقه کوهستان قندیل رخ داده است.

شرفی در پاسخ به این سوال که آیا دولت ایران از گروه هایی مانند انصارالله حمایت می کند یا خیر، پاسخ مثبت داد.

او گفت که مساجد ویژه ای در منطقه مهاباد ایران وجود دارد که توسط دولت ایران حمایت می شود و به عنوان مراکز آموزشی ویژه برای گروه هایی مانند انصارالله عمل می کنند.

شرفی افزود که اعضای انصارالله که در حین عملیات مجروح می شوند به بیمارستان های ویژه تحت حمایت دولت ایران منتقل می شوند. او گفت که گروه‌هایی که از منافع ایران در عراق محافظت می‌کنند، مانند انصارلله، جندالله و دیگران، اغلب از طریق نیروی قدس ایران تامین مالی می‌شوند و اغلب برای عملیات در استان‌های بصره و دیالی آماده می‌شوند.

5- روزنامه نگاران در ایران به دلیل گزارش تحریم های آمریکا دستگیر شدند:

شرفی گفت تعدادی از روزنامه نگاران ایرانی گزارش می دهند که تحریم های آمریکا و اروپا علیه ایران باعث افزایش قیمت ها و ایجاد کمبود منابع اولیه مانند تخم مرغ، گوشت و برنج می شود.

او همچنین گفت که دولت ایران طی دو سال گذشته 9 روزنامه‌نگار مرتبط با حزب دموکرات کردستان ایران را در ایران به دلیل نوشتن در مورد اثرات منفی تحریم‌ها دستگیر کرده است.

وی گزارش داد که آخرین دستگیری محمود قندی پور در 12 مرداد 1387 بوده است.

شرفی تاکید کرد که دولت ایران از ترس مردم از افزایش عدم اطمینان اقتصادی برای تشویق افراد به پیوستن به گروه‌های شبه‌نظامی مانند بسیج استفاده می‌کند. اگر بپیوندند، به آنها و خانواده هایشان پاداش مالی داده می شود.

شرفی گفت که حمایت از دولت ایران در مناطق کردنشین ایران بسیار ضعیف است و حزب دموکرات کردستان حتی شهر مهاباد را در 13 ژوئیه 2008 در اعتصابی برای گرامیداشت ترور دکتر ع. ر. قاسملو(رهبر سابق حزب دموکرات کردستان) که در وین توسط قاتلان مورد حمایت ایران ترور شد، تعطیل کرد.

شرفی گفت که علاوه بر دستگیری روزنامه نگاران و سایر آزار و اذیت ها، برخی از دانشگاه های ایران از حضور دانشجویان حزب دموکرات کردستان ایران در امتحانات نهایی خودداری می کنند.

6-بیوگرافی:

حیدری، حسام: رئیس انجمن اتحادیه کرد در سوئد. انجمن اتحادیه کردها یک نهاد مرتبط با حزب دموکرات کردستان ایران است. حیدری دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مطالعات دیپلماتیک و حقوق بین الملل است و انگلیسی را روان صحبت می کند. حیدری دو خواهر دارد که در حزب دموکرات کردستان و در جریان اصلی سیاست سوئد مشارکت دارند، یکی شهردار به نمایندگی از حزب سوسیال دموکرات و دیگری عضو شورای حزب لیبرال. حیدری گزارش می دهد که پدربزرگش شیخی از فرقه صوفیه نخشابندی بوده و در جمهوری مهاباد منصب بالایی داشته است. حیدری گزارش داد که قبور اعضای خانواده توسط گروه های ویژه مورد حمایت دولت ایران هتک حرمت شد. سیلورمن

(C) SUMMARY: Salah Sharafi, a leading member of the Democratic Party of Iranian Kurdistan (KDPI) and Hussam Heydari, a local Swedish member, met with the Charge on August 13 and underscored the importance of the KDPI chapter in Sweden. The KDPI Sweden chapter is the largest in Europe, with 4,000 members, as well as youth and women's branches, two newspapers, and a radio station. During the meeting Sharafi outlined Iranian government support for Ansar al-Islam. He blamed the Iranian government for the kidnappings and killings of KDPI members in Iraq and the arrest of nine Kurdish journalists in Iran, most recently the week of August 3rd. As Post develops further contacts with KDPI, we might consider requesting a small grant for the group based on its activities in Sweden. 2. (C) KDPI LEADER IN SWEDEN TO MEET WITH LOCAL MEMBERS: On August 13, Salah Sharafi, advisor to his brother Hassan Sharafi who is the Deputy Secretary General for KDPI and Hussam Heydari, a Swedish KDPI member and President of the local Kurdish Union Association, met with the Charge. Sharafi highlighted KDPI's strong democratic principles and its desire to maintain positive relations with the United States. Sharafi stated KDPI was interested in receiving a U.S. government message that could be read at the upcoming KDPI 14th Congress in Koya, Iraq in September. Charge said he would pass the message to Washington. 3. (C) KDPI ACTIVITIES IN SWEDEN: Sharafi was visiting Sweden on the anniversary of the creation of the KDPI party in recognition of the significant KDPI presence in Sweden. Heydari reported that there are 4,000 members of KDPI located in Sweden ) making it the largest chapter in Europe. He said the Swedish KDPI party has special sections for women and youth groups, and that the organization also encourages its members to become active in mainstream Swedish parties. Heydari said the Swedish chapter utilizes the KDPI television station based in Paris )- called TISHK (or "sunshine" in Kurdish) -- and that the station reaches all over Europe and into Iran. Heydari said the station transmits two hours in Persian, two hours in Kurdish, and one hour in Arabic every day. Heydari said there are also two KDPI newspapers based out of Gothenburg, Sweden and a radio station. Heydari invited Post to attend a large Kurdish celebration in Vasteros in September 2008. 4. (C) IRANIAN GOVERNMENT SUPPORT FOR ANSAR AL-ISLAM AND OTHER TERRORIST GROUPS: Sharafi said that KDPI is constantly under threat from the Iranian government, specifically blaming the death and kidnapping of approximately 150 KDPI members from within Iraq on terrorist groups supported by the Iranian government. He said that Ansar al-Islam (AI) carried out many of these operations, and that the latest disappearance had occurred two months ago in the Qandil mountain region. Asked if the Iranian government was providing support to groups such as AI, Sharafi responded affirmatively. He said there were special mosques in the Mahabad area of Iran that are supported by the Iranian government and that serve as special training centers for groups such as AI. Sharafi added that AI members who are wounded during operations are taken to special Iranian government-funded hospitals. He said that groups protecting Iranian interests in Iraq, such as AI, Jundallah, and others, are often funded through the Iranian Quds Force and frequently prepared for operations in Basra and Diyala provinces. 5. (C) JOURNALISTS ARRESTED IN IRAN FOR REPORTING ON U.S. SANCTIONS: Sharafi said a number of Iranian journalists are reporting that U.S. and European sanctions against Iran are increasing prices and creating shortages of basic resources like eggs, meat and rice. He also said the Iranian government has arrested nine KDPI-associated journalists in Iran over the past two years for writing on the negative effects of the sanctions. He reported that the latest arrest, of Mahsoud Kandipoor, came on August 3, 2008. Sharafi asserted that the Iranian government is using people's fear of increasing economic uncertainty to encourage individuals to join militant groups such as the Basij ) if they join, they and their families are rewarded with financial rewards. Sharafi said support for the government of Iran was extremely poor in Kurdish areas of Iran and that KDPI had even shut down the city of Mahabad on July 13, 2008 in a strike honoring the assassination of Dr. A. R. Ghassemlou in Vienna (a former leader of KDPI) by Iranian-backed assassins. Sharafi said that in addition to the arrest of journalists and other harassment, some universities in Iran were refusing to allow KDPI student members to attend their final exams. STOCKHOLM 00000585 002 OF 002 6. (C) BIOGRAPHY: Heydari, Hussam: President of the Kurdish Union Association in Sweden. The Kurdish Union Association is an entity associated with KDPI. Heydari has a Masters in Diplomatic Studies and International Law, and speaks English fluently. Heydari has two sisters involved in KDPI and in mainstream Swedish politics, one a mayor representing the Social Democratic Party and the other a Liberal Party council member. Heydari reported that his grandfather was a Sheikh of the Nakhshabandi Sufi sect and that he held a senior position in the Republic of Mahabad. Heydari reported that family member graves were desecrated by special groups supported by the Iranian government. SILVERMAN

