کیهان لندن - همزمان با افزایش درگیری‌ها در خاورمیانه، سازمان «نه به یهودستیزی» با همکاری مرکز «سیمون ویزنتال» روز سه‌شنبه ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴ (دهم بهمن‌ ۱۴۰۲) نشستی با موضوع «امیدها و آرزوهای مردم ایران و اسرائیل» در موزه «تالرنس» (مُدارا) شهر لس‌آنجلس برگزار کرد.

سخنران این نشست که با حضور جامعه یهودی و ایرانی- آمریکایی‌ها برگزار شد شاهزاده رضا پهلوی بود که عنوان کرد، رسیدن به صلح و ثبات در خاورمیانه و امنیت و رفاه برای مردم آن منطقه مستلزم تغییرات اساسی دموکراتیک در ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی است.

در آغاز نشست جرج هارونیان از ایرانیان یهودی‌ سرشناس آمریکا و از بنیانگذاران وبسایت «نه به یهودستیزی» ضمن خوشامدگویی شاهزاده رضا پهلوی را با الهام از آموزه‌های تاریخی- مذهبی یهود «داوود مردم ایران» معرفی می‌کند و رو به حاضران در سالن می‌گوید باور دارد که ایالات متحده باید در مقابل رژیم ایران بایستند و از داوود مردم ایران حمایت کند.

#Iran: Crown Prince of Iran, @PahlaviReza, greeted with standing ovation at @simonwiesenthal, and tells audience he believes the United States must stand up to Iran, "Trying to appease the regime is no longer tenable. Give David a chance. David is the people of Iran." pic.twitter.com/4GCgEkHbsV