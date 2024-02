یکی دیگر از مراحل این کودتا بازداشت افرادی بوده است که بختیار و مقدم، رییس ساواک، تهیه کرده بودند. بختیار در جلسه شورای امنیت در ۲۱ بهمن ۵۷ از مقدم می‌خواهد آن عده تعیین شده را بازداشت کنند. "بختیار رویه سپهبد مقدم رئیس ساواک نموده ضمن اشاره‌ای دستور داد: «تیمسار هم آن طرح خودتان را به ‌موقع ‌اجرا گذاشته و آن عده را که باهم بررسی کرده‌ایم دستگیر نمائید». سپهبد مقدم اظهار داشت: تیمسار بدره‌ای برای انجام ماموریت باید مامورین گارد را دراختیار ساواک بگذارد. " (۳۵)

اما با توجه به حضور گسترده مردم در خیابانها و تخلیه کلانتری‌ها و تمرد بسیاری از نظامیان، طرح کودتا موفق نمی‌شود. ژنرال قره باغی این مسئله را به این صورت در خاطرات خود بازتاب داده است: "سپهبد مقدم آمد. سئوال کردم: طرحی که نخست‌ وزیر دیشب در شورای امنیت ملی دستور داد اجرا شد؟ گفت: «نه ‌خیر». اظهار نمودم چطور؟ جواب داد: «برای اجرای طرح خیلی دیر شده بود. مگر در آن آشوب دیشب شهر و وضع تخلیه کلانتری‌ها مقدور بود که بشود کسی را دستگیر کرد. به‌ هیچ‌ وجه عملی نبود جریان را به‌ نخست ‌وزیر گفتم». " (۳۶)

سولیوان، سفیر امریکا در تهران، نیز این کودتا را در کتاب خود در صفحه ۲۵۴ بازگو کرده است: " در این روزها من مرتباً با بختیار دیدار می‌کردم و با شگفتی حرف‌های او را درباره‌ی امکان سرکوبی انقلاب با استفاده از نیروی نظامی محدود می‌شنیدم. خوش‌بینی و اطمینان او به موفقیتش مضحک به نظر می‌رسید. ظاهرا برژینسکی و همفکران او هم که با هایزر در تماس بودند، همین اطمینان را داشتند. آنها بیهوده تصور می‌کردند که نیروهای مسلح ایران با چهارصد هزار نفر به راحتی می‌تواند با مردمی غیرمسلح که به ‌وسیله‌ی عده‌ای ملا هدایت می‌شوند مقابله کند و مشکلی در این راه پیش نخواهد آمد.

شاه هم که در مصر بود محاسباتی مشابه داشت و احتمالاً به وسیله‌ی اردشیر زاهدی از امکان یک حرکت نظامی برای سرکوبی انقلاب اطلاع یافته بود. او در نظر داشت یک روز در آسوان توقف کند و بعد طبق برنامه‌ی قبلی به پالم آسپرینگر در آنتبرگ آمریکا رفته و گوشه‌ی عزلتی اختیار کند. او برنامه‌ی سفرش را لغو کرده و مدت معینی در مصر مانده بود. به گفته‌ی شاهدان عینی دلیل لغو سفر شاه به آمریکا و ادامه‌ی توقف او در مصر هم این بود که فکر می‌کرد به دنبال یک حرکت نظامی و سرکوبی انقلاب از طرف نیروهای مسلح داستان ۱۹۵۳ [۱۳۳۲] تکرار خواهد شد و او یک بار دیگر پیروزمندانه برای تصاحب تاج و تخت خود به ایران بازخواهد گشت. این تصورات به نظر من بسیار غیرواقع‌ بینانه بود و ضمن همان پیامی که آن روزها به واشینگتن مخابره کردم؛ نوشتم که تعقیب ان قبیل افکار پوچ و واهی برای ما گران تمام خواهد شد، زیرا انقلاب در آستانه‌ی پیروزی است و باید از هم اکنون برای حفظ منافع ملی‌مان با انقلاب همراه شویم و خود را با شرایط تازه وفق بدهیم. پاسخ این پیام یکی از تند ترین و زننده‌ترین تلگراف‌هایی بود که از واشنگتن به دست من رسید و حاوی تهمت‌های ناروایی بر وفاداری من بود. " (۳۷)

فرح پهلوی در مصاحبه با بی بی سی فارسی چینین می‌گوید (۳۸): " «یک شنبه ۲۲ بهمن، مثل اینکه در کریدور بودم، داشتم رد می‌شدم از یک جایی، این را که تو رادیو شنیدم، اصلا باورم نشد، راستش آن موقع یک لحظه فکر کردم بر عکس شده، اینها باختند.» "

یعنی در واقع او انتظار داشته است در اثر اتفاقی، انقلاب شکست خورده و رژیم شاه پیروز شود. او به زبانی اعتراف به کودتایی می‌کند که آنرا تا اینجا مطالعه کردیم.

ارتباط سولیوان با نهضت آزادی و روحانیون

همچنان که پیشتر دیدیم، علاوه بر اختلاف نظر بین برژنسکی و سیروس ونس در دولت کارتر، بین او و سفیرش در تهران، سولیوان، نیز اختلاف نظر اساسی وجود داشته است.

کارتر در خاطرات خود در این باره می‌نویسد که حتی درصدد این بوده است که او را به واشنگتن فرابخواند ولی وزیر امور خارجه، سایروس ونس، او را از این کار منصرف کرده است:

"من می‌دانستم که او تا آن موقع هم دستورات مرا، اگر اجرا کرده باشد با بی میلی اجرا کرده است. ولی روش کار و دید محدود او وضعی بوجود آورده بود که دیگر نه ‎شاه، ‏ نه مشاوران خود وی و نه من می‌توانستیم کمترین اعتمادی به او داشته باشیم. من از وزیر خارجه خواستم که او را به واشنگتن احضار کند، ولی ونس مرا قانع کرد که نگاه داشتن او در تهران کمتر از فرستادن آدم تازه واردی به صحنه زیان بار خواهد بود. از آن به بعد من تصمیم گرفتم فقط به گزارش‌های هایزر را که با متانت و خونسردی به تماس خود با بازیگران این نمایش حزن آور ادامه می‌داد، اعتماد کنم۔" (۳۹)

سولیوان به خاطر حضور مستقیم در ایران و درک بی واسطه شرایط سیاسی، به خوبی فهمیده بود که بختیار هیچ شانسی در برابر موج انقلاب ندارد. لذا برای حفظ منافع امریکا، سعی در ارتباط مستقیم با انقلابیون و زمینه پیوند میان آنان با ارتش می‌کرد. اما این عمل او سیاست اصلی حکومت کارتر نبود. اما طبق خاطراتش چون دستوری در مخالفت با اقداماتش دریافت نکرده بود، آنرا ادامه می‌داد.

سولیوان سفیر امریکا در تهران در کتاب خاطرات خود در صفحه ۲۵۰ در این باره می‌گوید: "به یکی از مأموران سیاسی سفارت دستور دادم با مهدی بازرگان، رهبر نهضت آزادی، تماس گرفته و به او اطلاع دهد که دعوت قبلی‌اش برای ملاقات مورد پذیرش واقع شده و من آماده‌ام بدون قید و شرط با او دیدار و گفت‌وگو کنم. بازرگان بلافاصله این پیشنهاد را پذیرفت و عصر یک روز در خانه‌ی یکی از پیروانش در شمال شهر وقت ملاقات تعیین نمود. " (۴۰)

این جلسه با حضور آیت الله موسوی اردبیلی برگزار شده و افراد دیگری نظیر امیرانتظام نیز حضور داشته‌اند. سولیوان در این جلسه طرح ارتباط بازرگان با قره باغی رییس ستاد مشترک ارتش را می‌دهد که مورد استقبال بازرگان قرار می‌گیرد.

او همچنین در صفحه ۲۳۰ اذعان می‌کند: "برداشت‌های اولیه ما از اقداماتی که در جهت نزدیکی و تفاهم بین رهبری ارتش و جنبش آزادی خواهی مثل روحانیون بزرگ به عمل می‌آوردیم، این بود که زمینه‌ی مساعدی در هر دو طرف برای چنین تفاهمی وجود دارد. " (۴۱) او در پی ایجاد رژیم باثباتی بود که از اتحاد ارتش و روحانیت شکل می‌گرفت.

اسناد در این باره بسیار است برای مثال در سندی (۴۲) به تاریخ ۱۸ ژانویه ۱۹۷۹ برابر با ۲۸ دی۱۳۵۷ می‌بینیم که بعد از یک جلسه شورای امنیت ۵ ساعته نظامیان از تصمیمات بختیار اظهار رضایت می‌کنند، بختیار از قصد خود برای اعزام تهرانی، رییس شورای سلطنت، به پاریس برای ملاقات با خمینی خبر می‌دهد و همچنین ژنرال مقدم با بازرگان و بهشتی در همان روز دیدار کرده است که گزارش آنرا دکتر میناچی آماده کرده بود؛ "ژنرال هایزر، که نظامیان پس از بازگشت به ستاد فرماندهی SCS به او اطلاع دادند، این تصور را به دست آورد که نظامیان از تصمیمات بختیار در جلسه بسیار خشنود بودند. آن جلسه حمایت آنها را از رهبری او تثبیت کرد.... بختیار آنها را از قصد خود برای اعزام رئیس شورای (سلطنت) به پاریس برای دیدار با خمینی آگاه کرد. وی اشاره کرد که بین رئیس (تهرانی) و آیت الله رابطه شخصی نزدیک وجود دارد. نظامی این اقدام را تایید کرد. در همین حال، ژنرال مقدم بعدازظهر ۱۸ ژانویه با بازرگان و بهشتی دیدار کرد. تا کنون، فقط گزارش مختصری از دکتر میناچی در مورد این دیدار داریم که وی آن را فقط تا اندازه ایی موفق دانست از آنجایی که به ترتیب جلسه مستقیم با سایر افسران ارشد نظامی بیشتر منجر نشد. "

جالب اینجاست که تحلیل آنتونی پارسونز سفیر وقت انگلستان نیز تطابق کامل با تحلیل سولیوان دارد: " سفیر انگلیس فکر می‌کرد هر چه زودتر خمینی و ژنرال‌ها دور هم جمع شوند و نظامیان بیعت خود را منتقل کنند، شانس نجات کشور بیشتر می‌شود. ارزیابی صریح پارسونز نیز با دولت کارتر در میان گذاشته شد. " (۴۳)

مطابق خاطرات برژنسکی، کارتر در هماهنگی با برژنسکی اگرچه از گفتگوها با بازرگان و سایر روحانیون با خبر بوده‌اند اما نه برای مشارکت آنها در دولت ائتلافی مرکب از نظامیان و نزدیکان روحانیون انقلابی در چارچوب رژیم سلطنتی، بلکه تنها برای گسترده تر کردن دایره نفوذ دولت بختیار و کمک به ادامه حیات آن.

"برای اطمینان از همکاری نزدیک هایزر و سولیوان، دستوراتی برای راهنمایی آنها صادر کردم که مورد موافقت سایروس ونس و هارولد براون قرار گرفت. این دستورات که در ۱۹ ژانویه برای هایزر و سولیوان فرستاده شد می‌گفت که:

۱- موضع آمریکا تغییری پیدا نکرده است. ما از تلاشهای دولت بختیار برای استقرار ثبات در یک چهار چوب قانونی حمایت می‌کنیم.

۲- حمایت ارتش در این رابطه لازم می‌باشد. ارتش باید به حمایت از بختیار ادامه دهد.

۳- برای حمایت از دولت موجود، حفظ نظم و ثبات داخلی، حفظ امنیت ایران و مقابله با دیگر مشکلات که ممکن است در آینده بوجود آید، اتحاد ارتش ضروری می‌باشد.

۴- موفقیت رژیم بختیار محتاج به همکاری با ارتش و نیروهای‌ غیرکمونیست می‌باشد. ما می‌‌دانیم که بختیار محتاج به کسب حمایت نیروهای اضافی از جمله نیروهای مذهبی می‌باشد، به این منظور گفتگو با گروههای دیگر منجمله افرادی چون بازرگان، ضروری می‌باشد. هدف این گفتگو از نظر ما تبدیل ‌ماهیت رژیم بختیار به یک ائتلاف با آیت الله خمینی نیست، بلکه کسب ‌پایگاه مردمی و حمایت بیشتر بویژه ازسوی بعضی از روحانیون ودیگر گروههای ‌عمده‌ای است، که از قانون اساسی حمایت می‌کنند.

۵- هرگونه تلاش ‌برای گسترش دولت بختیار باید نه تنها باعث ثبات و توانایی دولت به حکمرانی گردد. بلکه باید درجهت گرایش طرز تفکر دولت به‌ جانب غرب و وحدت ارتش صورت گیرد. ما می‌خواهیم از لغزش به جانب دولتی که برضد منانع غرب عمل کرده وباعث از هم پاشیدگی‌ ارتش شود، اجتناب ورزیم. بدین منظور بختیار و ارتش می‌بایستی در دادن امتیاز به‌ اعضای اپوزیسیون ‌بسیار محتاط رفتار کنند. " (۴۴)

همچنانکه در اینجا آمد و در ادامه دوباره به آن باز خواهیم گشت، کارتر و برژنسکی مخالف طرح ایتلافی سولیوان و وزارت خارجه امریکا بوده‌اند.

دیدار نماینده کارتر با خمینی، شاه، سولیوان و هایزر موافق اما کارتر مخالف است

بنا بر مقاله رهام الوندی و کریستین امری بر اساس اسناد امریکا، منتشر شده در روزنامه گاردین: "سالیوان ونس را متقاعد کرده بود که یک فرستاده برای ملاقات با خمینی در پاریس بفرستد. تئودور الیوت، دیپلمات ارشد آمریکایی که در ایران خدمت کرده بود، انتخاب شد، اما در آخرین لحظه برژینسکی موفق شد کارتر را متقاعد کند که جلسه را وتو کند، زیرا ممکن است تصمیم دولت نوپای شاپور بختیار را تضعیف کند. " (۴۵)

این روایات کاملا با خاطرات کارتر هماهنگ است در جایی که می‌گوید: "بعد از بازگشت من به واشنگتن، سولیوان همچنان اصرار داشت که ما با آیت الله خمینی تماس برقرار کنیم. ولی چنین اقدامی از طرف ما این طور تعبیر می‌شد که ما از حمایت کامل بختیار دست برداشته‌ایم زیرا آیت الله خمینی علناً اعلام کرده بود که با ‎بختیار‏ به همان شدت و بیرحمی که با شاه مبارزه کرد، خواهد جنگید. " (۴۶)

در این باره برژنسکی می‌نویسد (۴۷): "موضوع دیگری که درگوادلوپ برای ما مطرح بود این ‌بود که آیا ایالات متحده آمریکا باید با آیت‌الله خمینی تماس بگیرد یا نه؟! سایروس ونس با حمایت از اظهارات سولیوان، چندین‌ بار ما را بدین ‌کار توصیه‌ کرد. رئیس جمهور و من ‌با یکدیگر مذاکره کردیم و من به سایروس ونس گفتم باید طمینان‌ حاصل ‌کند که ‌شاه با یک چنین اقدامی موافق می‌باشد. سایروس بازگشت و به ما اطلاع داد که شاه با این عمل موافقت کرده است. نگرانی من‌ این بود که یک چنین ‌روشی روحیه رهبران ارشد ارتش را ضعیف کرده و مهاجرت آنان از کشور را افزایش دهد. "

هر چند در ادامه می‌بینیم که ابتدا کارتر از فرانسوی‌ها می‌خواهد که با خمینی دیدار کنند و در نهایت فردی به اسم زیبرمان را به پاریس می‌فرستد که به پنج دیدار او با دکتر ابراهیم یزدی منجر می‌شود. همه این دیدارها با نظارت و تایید خمینی بوده است، هر چند این دیدارها به توافق و نتیجه مشخص و تعیین کننده ایی ختم نمی‌شود. در ضمایم، ترجمه اسناد گزارش زیبرمان را که توسط ویکیلیکس منتشر شده است، را می‌یابید.

ویکی لیکس در این باره دو سند بسیار گویا از گزارش سولیوان قبل و بعد از جلسه‌اش به همراه هایزر با شاه منتشر کرده است. اولین جلسه به تاریخ ۱۰ ژانویه ۱۹۷۹ برابر با ۲۰ دی ۱۳۵۷، انجام شده است. در این پیام، سولیوان به کارتر از قصد خود برای دیدار با شاه می‌گویند. او در این پیام از کارتر گلایه می‌کند که چرا کارتر نماینده ایی به پاریس برای دیدار با خمینی نفرستاده است و همچنین هایزر درخواست ایجاد رابطه بین نظامیان و خمینی را کرده است. اما برخلاف تمایل آنها، این خواسته‌ها از سوی کارتر اجابت نشده است.

"۱- ژنرال هایزر و من فردا پنجشنبه ۱۱ ژانویه (۲۱ دی) ساعت ۱۱ و نیم، شاه را خواهیم دید تا مفادی که در تلگرام آمده است را به اجرا بگذاریم.

۲ ـ با اینحال، باید بدانید که پرزیدنت اشتباه بزرگ و شاید غیر قابل جبرانی با نفرستادن نماینده به پاریس برای دیدار با خمینی، همانطور که قرار بود، انجام داده است. من نمی‌توانم علت عقلی این تصمیم بدفرجام را بفهمم.

۳ ـ ژنرال هایزر قبلاً از وزیر دفاع بروان خواسته است از ریس جمهوری بخواهد با توجه به درخواست فوری ارتشی‌ها برای ایجاد رابطه بین آنها و خمینی، بازنگری کند.

۴ ـ از شما می‌خواهم که فوری نزد هارولد بروان همین درخواست عاقلانه را بکنید. برای من و ژنرال هایزر غیر قابل فهم است که چرا این تصمیم لغو شده است. عدم اقدام فوری، می‌تواند منافع امریکا در ایران را با خطر همیشگی مواجه کند.

۵-ژیسکار ممکن است مفید باشد اما نه نمایندگان خمینی و نه ایرانیان به فرانسه اعتماد نمی‌کنند، تنها تلاش امریکاست که به این مسئله اعتبار می‌بخشد. بعلاوه، امریکا باید اعتباری کسب کند برای نزدیک کردن نظامیان و مذهبی‌ها به یکدیگر، در جهت منافع ملی‌اش. " (۴۸)

خواننده محترم باید دلیل عدم توجه کارتر به درخواست سولیوان، هایزر و نظامیان ایران برای عدم فرستادن نماینده به پاریس را طبق توضیحاتی که درباره تصمیم‌های آنها در کنفرانس گوادلوپ بداند. در واقع کارتر به هیچ وجه نمی‌خواسته است به خمینی فکر کند و تنها انتخاب او بختیار بوده است.

اما جالب اینجاست که بدانید خود شاه نیز مدافع این تماس بوده است و در سند (۴۹) دیگری که جلسه ذکر شده سولیوان، هایزر با شاه را گزارش می‌دهد از پریشان خاطری شاه به دلیل لغو دیدار مستقیم با خمینی توسط کارترحکایت دارد.

سولیوان در این سند می‌نویسد:

"۱-در ملاقاتی که من و ژنرال هایزر با شاه در ۱۱ ژانویه داشتیم، او از ما پرسید، ملاقات ما با خمینی در پاریس چطور بوده است. وقتی ما به او پاسخ دادیم که ملاقات بهم خورده است، او خیلی پریشان شد.

۲- او گفت «شما میخواهید که این دولت شکست بخورد»؟ چرا کاری انجام نداده‌اید؟ او مرتب تکرار میکرد که تا وقتی خمینی از مردم نخواهد که به اعتصابات پایان ببخشند، بختیار هم شانسی نخواهد داشت.

۳- من بعد به او گفتم که رئیس جمهور به ژیسکار دستن تلفن کرده‌ و از رئیس جمهور فرانسه خواسته است از طرف خود و رئیس جمهور امریکا اقدام کند. او بوضوح از این رویه ابراز ناررضایتی کرد و با سماجت پرسید: چطور ما می‌توانیم بدانیم رئیس جمهور فرانسه چه خواهد گفت؟ او اضافه کرد: از طرف دیگر، خمینی فقط به امریکا اعتناء می‌کند. باید طرف گفتگو با او یک امریکائی باشد.

۴- من گفتم براساس این درخواست، من توصیه می‌کنم که این مسئله دوباره مورد توجه قرار گیرد. او پرسید دلیل لغو شدن این ملاقات چه بود؟ من گفتم هیچ دلیلی بمن گفته نشد. او گفت باید راجع به آن تجدید نظر شود. "

پس در اینجا می‌بینیم که بر خلاف باور عمومی، این شاه بوده است که خواستار و مُصر بر دیدار نماینده امریکا با خمینی در پاریس بوده است و از قضا کارتر از این اقدام سر باز می‌زده است.

این دو سند بار دیگر نشان می‌دهد که بین کارتر و سولیوان، سفیر او در تهران، اختلاف روش اساسی وجود داشته است. انتخاب کارتر، بختیار و حفظ رژیم شاهنشاهی بوده است. اما سولیوان با طرح کارتر مبنی بر خروج شاه از ایران، حمایت از حکومت بختیار و فروکش کردن انقلاب موافق نبوده است. او طرح دیگری را در سر داشته است که عبارت است از گفتگوی مستقیم امریکا با خمینی است برای این‌که با او بر سر اتحاد ارتش و روحانیت، «در راستای منافع امریکا» به توافق برسد. یعنی همان‌ توافقی که خود او، با مهندس بازرگان و موسوی اردبیلی بعمل آورد و به توافق سفارت امریکا و نمایندگان خمینی بر سر «اتحاد چکمه و نعلین» معروف شد.

اما چرا شاه به دنبال ارتباط مستقیم امریکایی‌ها با خمینی بوده است؟ شاه در سوی دیگر به منافع خود و رژیمش فکر می‌کرده و بر این گمان بوده است که با مذاکره مستقیم امریکایی‌ها با خمینی، حکومت بختیار تثبیت شده و او بعد از فروکش کردن شعله‌های انقلاب می‌تواند به ایران برگردد. شاید به همین دلیل باشد که او به جای امریکا، که در سند ۳ ژانویه ۱۹۷۹ برابر با ۱۳ دی ۱۳۵۷، شورای امنیت امریکا، تصویب شد، به مِصر می‌رود تا همچون کودتای ۲۸ مرداد پس از مدتی به ایران بازگشته و بختیار را به سرنوشت ژنرال زاهدی دچار کند.

نکته جالب دیگر در این سند این است که از دید شاه یک مامور امنیتی امریکا، بر رییس جمهور فرانسه ارجحیت داشته، گویی او خود را امریکایی می‌پنداشته!

برژنسکی در صفحه ۸۲ کتاب خود می‌نویسد که "مباحثات ما به شدت کش و قوس پیدا کرد و در انتها رییس جمهور تصمیم گرفت از فرانسه بخواهد تا از طرف ما تماسهای مستقیمی را با آیت الله خمینی آغاز نماید. " (۵۰)

این اقدام کارتر با مخالفت و تلگرام خشم آلود سولیوان منجر می‌شود که در آن تصمیم رییس جمهور کارتر را احمقانه توصیف می‌کند. (۵۱)

سولیوان در خاطرات خود شرح کاملتری از ماجرا ارایه می‌دهد (۵۲): "هرچند این مذاکرات (منظور مذاکرات با بازرگان و روحانیت است) را در جهت اهداف کلی‌مان که حفظ قدرت و یکپارچگی نیروهای مسلح بود امیدبخش یافتم، ولی معلوم نبود که آیت‌ الله خمینی و مشاوران نزدیک او هم با این نظر موافق باشند. من نگران آن بودم که آیت‌لله خمینی در بازگشت به تهران قول و قرارهای رهبران نهضت آزادی را نادیده بگیرد و با قدرت نطق و بیان خود مردم را علیه نظامیان بشوراند.

به همین جهت به دولت آمریکا پیشنهاد کردم که یک مقام ارشد دولتی را به پاریس بفرستد و مستقیماً با آیت‌لله خمینی مذاکره کند. من در این مورد با تلفن اختصاصی با ونس وزیر امور خارجه و دیوید نیوسام معاون وزارت امور خارجه صحبت کردم.

وزارت امور خارجه به این پیشنهاد پاسخ مثبت داد و از من خواست جزئیات مطالبی که باید با آیت‌لله خمینی در میان گذاشته شود تنظیم و مخابره شود. من این مطالب را تنظیم و بر این موضوع تاکید کردم که هدف نهایی ما حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران و بقای قدرت دفاعی این کشور در برابر مخاطرات احتمالی آینده است. من تأکید کردم که به آیت‌لله خمینی اطلاع دهیم آماد‌ایم در آینده، کمک‌های نظامی خود را به ایران ادامه دهیم و هرگونه درگیری نیروهای اسلامی و ارتش فقط به نفع شوروی‌ها و عوامل آنها در ایران تمام خواهد شد. وزارت امور خارجه پس از تغییرات مختصری که در متن پیشنهادی من برای مذاکره با آیت‌لله خمینی داد، سرانجام شخصیتی را که باید مسئولیت انجام این مذاکرات را به عهده بگیرد تعیین کرد. شخصیت انتخابی ونس برای این ماموریت تئودور الیوت بازرس کل وزارت امور خارجه بود که به تازگی از ماموریت چهارساله‌ی سفارت آمریکا در افغانستان به واشنگتن بازگشته بود. الیوت که مردی رشید، با ابهت و تیزهوش بود قبلاً هم مدتی در سمت رایزن اقتصادی سفارت آمریکا در تهران خدمت کرده و زبان فارسی را خوب می‌دانست و روی‌هم‌رفته یک گزینه عالی برای مذاکره با آیت‌لله خمینی بود. پس از انجام این مقدمات و انتخاب الیوت برای مذاکره با آیت‌لله خمینی دستورتازه ایی از واشنگتن دریافتم که جریان امر را به‌ طور کامل به اطلاع شاه برسانم. در دستورالعمل واشینگتن اشاره‌ای نشده بود که از شاه نظرخواهی شود و اگر شاه با این تصمیم مخالفت کند چه روشی باید در پیش بگیریم. به هر حال در ملاقاتی که با شاه داشتم جریان امر و مطالبی را که قرار است فرستاد‌ی ویژه‌ی امریکا با آیت‌اله خمینی در میان بگذارد به اطلاع وی رساندم. شاه سخنان مرا با دقت و بدون اینکه هیجانی نشان دهد گوش داد و بی آنکه با اصل موضوع مخالفت کند از من خواست او را در جریان نتیجه‌ی این مذاکرات قرار دهم. من جریان ملاقات و مذاکرات خود را با شاه به واشنگتن مخابره کرده و روز بعد اطلاع یافتم که مأموریت الیوت قطعی شده و وی روز ششم ژانویه (۱۷دی) به پاریس خواهد رفت. بعد از ماهها ابهام و بلاتکلیفی در سیاست آمریکا نسبت به ایران از اینکه بالاخره تصمیمی گرفته شده و حرکتی در واشنگتن به وجود آمده است خوشحال بودم. خط مشی سیاسی جدید واشینگتن ظاهرنتیجه کنفرانس سران غرب در گوادلوپ بود. در این کنفرانس پرزیدنت کارتر یا ژیسکاردستن رئیس‌جمهور فرانسه، اشمیت صدراعظم آلمان و اوهیرو نخست‌وزیر ژاپن ملاقات کرد و رهبران سه کشور غربی رئیس‌جمهور آمریکا را قانع کردند که راهی برای نجات شاه باقی نمانده و غرب باید برای حفظ منافع حیاتی خود در این منطقه حساس جهان چاره‌ای بیندیشند. پس از پایان کنفرانس گوادلوپ، ونس با اختیارات تازه‌ای برای تعیین خط مشی سیاسی جدید آمریکا در ایران به واشنگتن بازگشت و پرزیدنت کارتر به اتفاق برژینسکی برای چند روز استراحت و ماهیگیری در کاربین گوادلوپ ماندند. خوش‌بینی و امیدواری من به اتخاذ یک سیاست جدید و منطقی از طرف آمریکا درباره‌ی ایران دیری نپایید. در نخستین ساعات صبح روز پنجم ژانویه مامور کشیک سفارت مرا از خواب بیدار کرد و تلگرافی را که همان دقیقه به دستش رسیده بود به دست من داد. مضمون تلگراف که موجب بهت و حیرت من شد این بود که مأموریت الیوت در آخرین لحظه لغو شده و از من خواسته شده بود که در اولین فرصت به شاه اطلاع بدهم که ما دیگر قصد تماس و مذاکره با آیت‌اله خمینی را نداریم. هیچ توضیحی درباره‌ی علت این تصمیم ناگهانی داده نشده بود ولی معلوم بود که این تصمیم از طرف شخص رئیس‌جمهور گرفته شده و دیدگاه ما لحاظ نشده است. در آن ساعت صبح بر اثر ناراحتی شدیدی که از کارشکنی و عقیم گذاشته‌ شدن تمام تلاش‌های چند ماهه‌ام به من دست داده بود پیام تند و کوتاهی به عنوان وزیر خارجه مخابره کردم و نوشتم که به نظر من رئیس‌جمهور با لغو مأموریت الیوت مرتکب اشتباه بزرگی شده است و اگر در این تصمیم تجدید نظر نکند زیان جبران ناپذیری متوجه او خواهد شد. پس از مخابره‌ی این پیام به رختخواب خود برگشتم: ولی تا صبح خواب به چشمانم نرفت. صبح همان روز پاسخ بسیار موجز و مختصری به پیام خود از واشینگتن دریافت کردم در پاسخ واشنگتن آمده بود که نه فقط شخص رئیس‌جمهور، بلکه معاون وی، وزیران امور خارجه، دفاع خزانه‌داری، مشاور امنیت ملی و رئیس سازمان سیا هم در تصمیم مربوط به لغو مأموریت الیوت شرکت داشته‌اند و توصیه‌ی من برای تجدید نظر در این تصمیم بی‌معنی است. در پایان تأکید شده بود که طبق دستور قبلی شاه را در جریان امر بگذارم. برای من که دیگر چار‌ای جز اجرای دستور نمانده بود به دفتر شاه تلفن کردم و تقاضای ملاقات فوری کردم. بی‌درنگ موافقت شد و با افکاری پریشان به سوی کاخ حرکت کردم گفتنی است دولت ایالات متحده آمریکا در مواجهه با وضعیت ایران سیاست مشخصی نداشت. تا جایی که من تشخیص می‌دادم سقوط شاه امری اجتناب‌ ناپذیر بود و بدون برخی تفاهماتی که به سازگاری میان ارتش و نیروهای مذهبی بینجامد. انفجاری رخ خواهد داد. امیدوار بودم که در فرایند انتقال آرام قدرت، تداوم حضور آمریکایی‌ها در ایران قابل تحمل خواهد شد و بایستی موجبات آن فراهم شود. احساس می‌کردم اتخاذ تصمیمی فوری درباره‌ی انتقال آرام قدرت امکاناتی را برای یک وضعیت عادی‌تر فراهم می‌سازد و زمینه را برای چنین انتقالی مساعد می‌کند. آمریکایی‌های مقیم ایران هم می‌توانستند به کار و زندگی خود ادامه دهند. ولی حالا فوری‌ترین مسئله برای من نجات قریب ده هزار آمریکایی باقی‌مانده در ایران و ترتیب خروج سریع آنها از کشور بود، زیرا روزهای بسیار سخت و خطرناکی را در پیش می‌دیدم. وقتی وارد کاخ شدم نمی‌دانستم موضوع را چگونه با شاه عنوان کنم و درباره‌ی این تغییر ناگهانی سیاست واشنگتن چه توضیحی بدهم و به طور خلاصه نمی‌دانستم از‌ای چه نتیجه‌ای می‌خواهم به دست آورم. شاه آن روز متشنج‌تر و پریشان‌تر از همیشه به نظر می‌رسید و قیافه‌ی خسته و چشمان فرورفته‌اش نشان می‌داد که شب گذشته درست نخوابیده است. با وجود این مرا با تشریفات معمول پذیرفت و من ضمن صرف چای خبر و دستوری را که از واشنگتن دریافت کرده بودم به وی اطلاع دادم.

برخلاف انتظار من شاه از شنیدن این خبر برآشفت و از من پرسید دلیل لغو ماموریت چه بوده است. من در پاسخ گفتم که توضیحی در این باره به من داده نشده است. شاه سری تکان داد و گفت آمریکا چطور می‌خواهد در این اشخاص نفوذ کند بی‌آنکه حاضر به صحبت و تماس با آنها باشد. پاسخی به این سوال نداشتم و وقتی که شاه پرسید حالا چه کار می‌خواهیم بکنیم باز هم جوابی نداشتم.

از کتابی که شاه پس از خروج از ایران نوشته چنین برمی‌آید که او تا این لحظه تصور می‌کرد سیاست آمریکا بر اساس یک طرح و نقشه‌ی اساسی در ایران پیش می‌رود و هدف از این طرح در درجه‌ی اول حفظ ایران در دایره می‌نفوذ آمریکا و در صورت امکان حفظ سلطنت در خاندان او است. شاه با همین امیدها و تصورات آماده شده بود حکومت و سلطنت خود را فدای هدف بزرگ‌تری بکند. اما آن روز با شنیدن خبری که من به اطلاع وی رساندم شاه تازه فهمید که آمریکا نه فقط طرح و نقشه بلکه سیاست مشخصی و حساب‌شده‌ای هم در ایران ندارد و سیاست ما در ایران بیشتر تابع هوی و هوس بعضی از رجال سیاسی و جنگ قدرت بین آنهاست. آن روز هم برای شاه و هم برای من روز بسیار بدی بود. در بازگشت از کاخ جریان دیدار و گفت و گفتگوهایم با شاه را به واشینگتن مخابره کردم و بلافاصله مقامات مسئول سفارت به تشکیل جلسه‌ای برای بررسی اوضاع و تهیه‌ی مقدمات خروج اتباع آمریکایی از ایران فراخواندم. "

چرا بختیار پیشنهادات انقلابیون برای نخست وزیری انقلاب را نپذیرفت؟

بدون آنکه وارد جزییات شویم، می‌دانیم که حداقل دو پیشنهاد، اولی از سوی نزدیکان مهندس بازرگان (۵۳) و دیگری از خلال گفتگوی وزیر صنعت حکومت بختیار، عباسقلی بختیار، با بنی صدر (۵۴)، بختیار این امکان را داشته است که از نخست وزیری شاه استعفا داده و نخست وزیر انقلاب شود. این پیشنهادات علی رغم، پذیرش خمینی و حتی پذیرش اولیه بختیار، هر بار به نتیجه نمی‌رسد.

علت اصلی عدم پذیرش این پیشنهادات توسط بختیار را می‌توان در توضیحات برژنسکی در خاطراتش پیدا کرد (۵۵):

"در این دوره که از جانب هایزر و سولیوان گزارشات هشدار دهنده بسیار مکرری می‌رسید. سایروس ونس، هارولد براون و من و نیز گاهی والتر ماندیل و هر از گاهی رئیس جمهور درباره مسایل ایران ‌جلسه‌های مکرری برپا می‌کردیم. صبح روز جمعه ۱۹ ژانویه (۲۹ دی ۵۷) رییس جمهور به ‌هنگام صرف صبحانه گفت: باید به بختیار بگویم که ما به هیچ وجه با جناح چپ همراهی نخواهیم کرد. ما از نظامیان در مواضع و تلاشهایشان برای حفظ ثبات حمایت می‌کنیم اما خواهان این نیستیم که خمینی و طرفداراتش در دولت شرکت کنند. سپس‌ سایروس ونس پرسید - یعنی ما نباید پایگاه ‌سیاسی را گسترش بدهیم؟

کارتر جواب داد که ما فقط ارتش ‌و بقایای حامیان شاه را در ایران پشت سر خود داریم ‏ و نمی‌توانم دیگر آنها را هم از دست بدهیم.

سپس سایروس ونس‌ گفت این بدان می‌ماند که ما ارتش را به حرکت تشویق کنیم. اما رییس جمهور با تندی خاصی پاسخ داد که اگر در ایران حمل بر این شود که از ارتش حمایت نمی‌کنیم، نتیجه‌اش این است که روحیه ارتش ضعیف خواهد گردد. والتر ماندیل به مباحثات پیوست و گفت: بختیار ناچاراست تا پایگاه خود را گسترش بدهد؛ باید این‌ حقیقت را یپذیریم که خمینی‌ قوی ‌ترین ‌نیروی موجود می‌باشد. من توانستم از اشارات او پی ببرم که او و سایروس ونس هر دو بر یک موج سوارند. کارتر با قاطعیت گفت: ما هرگز در بین خودمان بر سر یک دولت ایتلافی توافق نکردیم، با وجود این، همه درخارج گمان می‌کنند که ما طرفدار یک دولت‌ ایتلافی هستیم. ما از ارتش در حمایتش از بختیار پشتیبانی می‌کنیم، اما نمی‌خواهیم بیشتر از این به جانب چپ لغزش پیداکنیم. تهدید یک کودتای نظامی ‌بهترین راه جلوگیری از رفتن آیت‌الله خمینی بسوی ‌قدرت است.

بدین ترتیب من از این اظهارات کارتر بسیار خوشنود شدم. در حقیقت، قبل از صرف صبحانه من به رییس جمهور گفته بودم که در اینجا و در خارج توافق همه بر این ‌است که ‌ایالات متحده آمریکا می‌خواهد از یک دولت ایتلافی بعد از بختیار و از جمله شاید هم از خمینی حمایت کند. و این امر به ‌اعتبار ما لطمه زیادی می‌زند. بدین ‌خاطر پس ازگفته‌های رئیس جمهور من فورا پیشنهاد کردم که رییس جمهور آنچه را که چند لحظه قبل گفت ‌بطور قانونی تدوین کند. "

بر این اساس این مخالفت کارتر بوده است که مانع عمل مستقل بختیار برای همکاری با انقلابیون شده است. در واقع او بازیگر سناریویی بوده است که کارتر و برژنسکی کارگردانی می‌کردند.

ژنرال قره باغی در خاطرات خود در صفحه ۲۵۹ در این باره می‌نویسد: " درآن‌موقع که آقای بختیار برای ملاقات با آقای خمینی در پاریس تلاش می‌کرد، به‌من اظهار نمود که: «نمایندگان ایشان در تهران پیشنهاد می‌کنند که من استعفا بکنم و اطمینان می‌دهند که مجدداً آیت‌الله خمینی من را به نخست‌وزیری منصوب نماید. و اضافه کرد: «ولی نمی‌شود به‌حرفهای این‌ها اعتماد نمود.» از اظهارات آقای بختیار روشن بود که وی در صورت اعتماد به نمایندگان آقای خمینی» حاضر بود با پیشنهاد آنها موافقت [کرده] و نخست‌وزیری آقای خمینی را بپذیرد. ولی متاسف بود که «نمی‌تواند به آنها اعتماد کند»! " (۵۶) همین پیشنهاد را در گفتگوی دکتر یزدی با زیبرمن در پاریس می‌یابید. (ضمیمه رفرنس ۶۴)

"یزدی سپس ادامه داد که "افراد ما" باید در بحران کنونی مشکل را حل کنند و فرمولی را به بختیار پیشنهاد کرده‌اند. این فرمول این است که بختیار یا به پاریس بیاید یا در زمان بازگشت خمینی در فرودگاه حضور داشته باشد و استعفای خود را به خمینی ارائه کند. سپس خمینی با انتصاب مجدد وی به عنوان عضوی از دولت موقت فورا موافقت خواهد کرد. ما معتقدیم که این به نفع همه احزاب درگیر خواهد بود و همچنین به بختیار فرصتی می‌دهد تا محبوبیت و منزلت سیاسی خود را به دست آورد و وحدت لازم برای ثبات آینده ایران را نیز می‌آورد. ما فکر می‌کنیم که این یک امتیاز فوق العاده است که افراد ما در ایران داده‌اند. " یزدی افزود: بازرگان و بهشتی در مذاکرات شرکت داشته‌اند و نمایندگان مجاز خمینی برای انجام مذاکرات هستند. "

اما بنا به خاطرات بسیاری از جمله مهندس مهدی بازرگان، شمس الدین امیر اعلایی و مهندس امیر انتظام بختیار استعفا نامه ایی را تنظیم کرده که آماده‌ی انتشار بوده است.

متن استعفا نامه‌ای که بختیار قرار بود در زمان استعفا منتشر کند این بود:

«از آنجا که نهضت اسلامی ملت ایران با ایثار جوانان عزیز خود به آستانه پیروزی رسیده است، از آنجا که اکثریت قاطع ملت ایران به رهبر عظیم الشان خود امام خمینی ابراز اعتماد کامل نموده است، از آنجا که دولت اینجانب دکتر شاهپور بختیار فعلا از طرف اکثریت ملت ایران مورد توجه و علاقه نمی‌باشد، لذا این دولت استعفای خود را به پیشگاه ملت عزیز ایران به رهبری امام خمینی تقدیم می‌دارد و با توجه به خدماتی که این دولت در عمر بسیار کوتاه خود در راه رسیدن به اهداف عالیه ملت ایران انجام داده است، امیدوار است که بعد از این نیز همراه و همگام سایر آحاد و افراد ملت ایران بتواند بقیه راه طولانی موفقیت را بپیماید.» (۵۷)

با دانستن جزییاتی که دربالا آمد، می‌توان به راحتی دریافت که این امریکایی‌ها بوده‌اند که هر بار بختیار را از این عمل منصرف می‌کرده‌اند. زیرا، طرح کارتر بر روی بختیار بنا شده بود و درواقع بختیار "آدم" کارتر بوده است. در خاطرات جیمی کارتر که شفاف تر آن در خاطرات برژینسکی آمده است می‌بینیم که علت عدم پذیرش نخست وزیری خمینی نه فقط ترس از اینکه خمینی به قول خود عمل نکند، بلکه مخالفت جیمی کارتر با اینکار بوده است: «ما (جیمی کارتر) باید به بختیار بگوییم دیگر حرکت به طرف چپ را نخواهیم پذیرفت. ما از نیروهای مسلح و سعی این نیروها برای ایجاد ثبات حمایت خواهیم کرد اما موافق آوردن خمینی و طرفدارانش به درون حکومت نیستیم.» (۵۸)

در ویدیوی زیر که مصاحبه تلویزیون فرانسه با نخست وزیر بازرگان در ۱۰ فروردین ۱۳۵۸ است او از پیشنهادات مختلف به بختیار خبر می‌دهد که هم حیثیت او را حفظ می‌کرد و هم مانع کشتار و خونریزی می‌شد ولی به دلایلی که بر او در آن زمان روشن نیست بختیار این پیشنهادات را رد می‌کند.

https://twitter.com/yazdhanif/status/1695148578459570351?s=46&t=PTZnkkL0lvln6wWxYvsg7Q

پیامهای خمینی و کارتر

همانطور که در این سند بالا دیدم، بعد از کنفرانس گوادلوپ امریکا در تصمیم می‌گیرد به جای فرستادن یک مامور امریکایی، از طریق فرانسوی‌ها با خمینی در پاریس تماس برقرار کند. دیداری که طبق خاطرات ابراهیم یزدی (۵۹) در هشتم ژانویۀ ۷۹ برابر با ۱۸ دی ماه ۵۷ برگزار می‌شود.

خمینی در پیام خود به کارتر می‌گوید: " میل دارم که کار‌تر را نصیحت کنند که دست از پشتیبانی این شاه و این رژیم و این دولت، که همه خلاف قوانین است بردارند و به این کودتای نظامی تأیید نکنند و جلوگیری کنند، تا ایران آرامش خود را به دست بیاورد و چرخ‌های اقتصاد به گردش درآید و در آن وقت است که می‌شود نفت را به غرب و هر کجا که مشتری هست صادر کند. "

سه روز پس از رد درخواست سولیوان برای فرستادن تئودور الیوت به پاریس برای مذاکره مستقیم با خمینی، امریکایی‌ها بلاخره تصمیم می‌گیرند به صورت مستقیم با خمینی ارتباط برقرار کنند. برای این منظور فردی به اسم وارن زیمبرمن به پاریس فرستاده می‌شود، که به پنج دیدار با ابراهیم یزدی می‌انجامد. این کانال در اسناد آمریکا به نام کانال "یزدی-زیمرمن" معروف است. اولین دیدار در ۲۶ دی ماه ۵۷، ۱۶ ژانویۀ ۷۹، دومین جلسه در ۲۷ دی ماه ۵۷، ۱۷ ژانویه ۱۹۷، سومین در ۲۸ دی ماه ۵۷ برابر ۷۹. ۱. ۱۸ که پاسخ آقای خمینی به مسائل طرح شده توسط امریکایی‌ها ست، چهارمین دیدار در ۴ بهمن ۵۷ برابر با ۷۹. ۱. ۲۴ و بلاخره پنجمین پیام ـ ۷ بهمن ۵۷ برابر با ۱۹۷۹/۱/۲۷ صورت می‌گیرد.

او در این پیام می‌گوید: " بهتر است شما به ارتش توصیه کنید که از بختیار اطاعت نکند. دست از این حرکات بردارند. ادامۀ این عملیات توسط بختیار و سران ارتش ممکن است فاجعه‌ای بزرگ به بار آورد. اگر او و ارتش در امور دخالت نکنند و ما ملت را ساکت کنیم ضرری برای آمریکا ندارد. "

این دیدارهای محرمانه که بسیاری از انقلابیون از آنها بی خبر بوده‌اند، تنها چند سال پیش در پی انتشار اسناد و خاطرات دکتر ابراهیم یزدی جامعه سیاسی از آنها آگاه شدند.

اما این پیام نیز که تنها چند سال پیش، به اطلاع مردم ایران رسید، از سوی دولت کارتر پاسخ مثبتی دریافت نمی‌کند زیرا انتخاب کارتر، بختیار بود و همچنان که دیدیم حتی برای حفظ او کودتایی هم طراحی شده بود. در این گفتگوها، طرف امریکایی تنها می‌کوشد بازگشت خمینی به ایران را با تاخیر مواجه کند به این امید که برای حکومت بختیار زمان بخرد. (۶۰)

بنا بر اسناد، در این مذاکرات، ابراهیم یزدی سعی می‌کند امریکا را از کودتا باز داشته و آنها را پذیرای انقلاب ایران بگرداند. وارن زیمرمان نیز، تلاش می‌کند با کسب اطلاعات از یزدی، باعث تاخیر ورود خمینی به ایران شود. و در نهایت نتیجه خاصی همچون مذاکرات بازرگان-بهشتی در تهران با سولیوان و نظامیان، در بر ندارد. (۶۱)

جالب اینجاست زیمرمن برای کسب اعتماد یزدی، دستور کارتر به عدم کودتا را به او نشان می‌دهد در حالی که در ادامه با بحث درباره هایزر و دلیل ماموریت او مشخص می‌شود زیمرمن درواقع تنها از کودتای اول، که ارتش می‌خواست بعد از خروج شاه علیه حکومت بختیار انجام دهد، حرف می‌زند. درحالی که دغدغه یزدی و خمینی کودتای دومی است که کارتر-برژنسکی-هایزر به همراه بختیار و بخشی از ارتش آنرا برنامه ریزی کرده بودند.

بر مبنای آنچه گفته شد می‌بینیم که یک اغتشاش بزرگ در سیاست کلی دولت کارتر در رابطه با انقلاب ایران وجود داشته است. سولیوان در انزوا با بازرگان-بهشتی دیدار می‌کرده است و سعی در نزدیک کردن آنها با ارتش داشته است. تلاشی که نه تنها با موفقیت روبرو نشد بلکه مورد تایید دولت کارتر نیز نبود.

سایروس ونس در پاریس در تلاش برای ارتباط مستقیم با خمینی از طریق کانال یزدی-زیمبرمن است ولی آنهم راهی به جایی نمی‌برد.

راه سوم و مهمتر، استراتژی برژنسکی-هایزر بود که عبارت از حمایت کامل از حکومت بختیار و اقدام به کودتا علیه انقلاب به عنوان راهکار نهایی. این استراتژی نیز همانطور که دیدیم ناموفق است و در نهایت انقلاب برخلاف خواست آنها پیروز می‌شود.

با دانستن تمام این اطلاعات است که می‌فهمیم وقتی سالها بعد در یک برنامه تلویزیونی از کارتر می‌پرسند بهتر نبود که ایالات متحده به حمایت از شاه ادامه می‌داد؟ پاسخ می‌دهد: " او با هیچ کاری که ایالات متحده انجام داد سرنگون نشد. او توسط مردم خودش سرنگون شد. "

https://www.youtube.com/watch?v=0YdxbDRwmZc



ضمایم: سه سند گفتگوی ابراهیم یزدی با فرستاده دولت امریکا در پاریس:

موضوع: کانال به همراهان خمینی (۶۲)

۱۵ ژانویه ۷۹

۱- کل متن - زیمرمن با یزدی در ساعت ۱۳ محلی در مسافرخانه‌ای که یزدی در نزدیکی مجتمع خمینی اقامت دارد ملاقات کرد. سایت، که با ماشین نیم ساعت از پاریس فاصله دارد، به این دلیل انتخاب شد که امنیت بسیار بالاتری نسبت به ترکیب ارائه می‌دهد. یزدی پیشنهاد کرد که محل ملاقات ادامه یابد. به نظر می‌رسد یزدی خواسته زیمرمن را درک کرده و با آن موافق است که کانال باید مخفی بماند. مکانیزمی برای ارتباط سریع بین این دو راه اندازی شد. زیمرمن قوانین اساسی را طبق بند ۴ رفتال توضیح داد. به نظر می‌رسید یزدی از تاسیس کانال استقبال می‌کند.

۲- زیمرمن پیامی را در هر بند ۳ رفتل ارائه کرد و نسخه‌ای از بیانیه ۱۲ ژانویه هدینگ کارتر را که بر مخالفت ایالات متحده با کودتای نظامی تأکید می‌کرد به یزدی داد. یزدی گفت که او پیام را به خمینی خواهد رساند. او نشان نداد که قبلاً چیزی از آن را شنیده است. او پرسید که آیا زیمرمان نام هر یک از رهبران نظامی را دارد که سفیر سالیوان با آنها در تماس بوده است یا خیر و به او گفتند نه.

۳- یزدی سپس بیانیه مکتوبی را که خمینی به دنبال ضبط چهره وی «به مردم ایران» صادر کرده بود، در مصاحبه شب ۱۲ ژانویه با ملت توضیح داد. یزدی گفت که این بیانیه برای روشن شدن مرحله مقدماتی منتهی به دولت انتقالی پس از خروج شاه صادر شده است. یزدی در تشریح این بیانیه گفت که «شورای انقلابی» قبلاً برای آماده سازی مقدمات دولت انتقالی در محل بوده است. دولت انتقالی سه هدف خواهد داشت: اول، برگزاری یک انتخابات برای مجلس مؤسسان، که تصویب یک قانون اساسی جدید است. دوم، برگزاری انتخابات جدید، بر اساس قانون اساسی جدید، برای یک مجلس نمایندگان. و سوم، انتقال قدرت از دولت انتقالی نودیس چروکی به دولت تازه منتخب.

۴- یزدی سپس ابراز نگرانی کرد، که آنرا به خمینی نسبت داد، که اگرچه مقامات آمریکایی گفتند که از کودتای نظامی حمایت نخواهند کرد، ارتش در حال تدارک کودتا است. یا در زمان خروج شاه و یا بعد از آن. یزدی گفت: برای مردم ایران سخت است که بپذیرند که کودتای نظامی می‌تواند بدون تأیید یا حمایت مستقیم یا غیرمستقیم ایالات متحده، به ویژه با توجه به تأثیر ایالات متحده، روی دهد. یزدی گفت که کودتا فقط وضعیت را تشدید و رادیکالیزه می‌کند و به دنبال خروج شاه، خشونت علیه آمریکایی‌ها انجام می‌شود. بنابراین، او نتیجه گرفت و تاکید کرد که او از سوی خمینی صحبت می‌کند، آمریکایی‌ها باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از کودتا انجام دهند.

۵- یزدی پرسید ژنرال هایزر کیست؟ زیمرمن موضع خود را توضیح داد، سپس گفت که ایالات متحده به طور علنی اعلام کرده است که هدف اصلی ماموریت هایزر تلاش برای متقاعد کردن ارتش ایران برای حمایت از دولت بختیار است. زیمرمن همچنین توجه یزدی را به بیانیه هودینگ کارتر که در همان جهت انجام شد، دوباره هدایت کرد.

۶- در طول جلسه، یزدی پرسید که آیا زیمرمان اطلاعاتی در مورد زمان خروج شاه دارد یا خیر؟ زیمرمن گفت اطلاعی ندارد. جلسه پس از حدود ۲۰ دقیقه، با رد دعوت زیمرمن برای ماندن در ناهار، دوستانه به پایان رسید.

۷- قبل از تماس با یزدی، زیمرمان از ملاقات در نظر گرفته شده، به تماس الیزه خود، در بند ۲ REFTEL، اطلاع داد. تماس با الیزه از اطلاعات سپاسگزار بود، به نظر می‌رسید که نیاز به تماس مستقیم ایالات متحده با اطرافیان خمینی را درک می‌کند، و گفت که او فوراً به رئیس جمهور ژیسکارد اطلاع خواهد داد. زیمرمن با الیزه پیگیری خواهد کرد تا بگوید که تماس برقرار شده است و یزدی موافقت کرده است نظرات ما را به خمینی منتقل کند.



موضوع: تحلیل سفارت از سه دیدار اول با یزدی (۶۳)

تاریخ ۱۷ ژانویه ۱۹۷۹ پاریس

۱- (کل متن) در زیر ما تحلیل مقدماتی و بدیهی غیرکارشناسی سفارت از سه دیدار اول بین یزدی و زیمرمان (رفاتل) را ارائه می‌دهیم.

۲- ۲. تماس یزدی با ایالات متحده امریکا. یزدی آشکارا از افتتاح یک کانال ارتباطی استقبال می‌کند. او در هر یک از سه باری که ما به دنبال ملاقات با او بوده‌ایم، خود را به آسانی در دسترس قرار داده است، اگرچه او خود شروع به ملاقات نکرده است. به نظر می‌رسد که او به سختی کمتر از ما به مخفی نگه داشتن کانال علاقه مند است. در واقع، او به ما نشان داده است که همه در اطرافیان خمینی تا آنجا که او نگران است قابل اعتماد نیستند. او هر روز دوره ۰۷۳۰-۰۹۳۰ را به منظور اقامت در مسافرخانه خود رزرو می‌کند (یک مایل یا بیشتر از مجتمع خمینی) جایی که بتواند تلفنی تهیه کند و تلفن دریافت کند. او فقط یک نام دیگر از یک معتمد در مجتمع (آقای حسن) به زیمرمن داده است. اگرچه زیمرمن توانست از طریق انگلیسی‌زبان ناشناس دیگری به غیر از حسن، پیامی به یزدی در مجتمع دریافت کند. در تماس با زیمرمن، یزدی بسیار دوستانه، با یک لبخند سریع وارد می‌شود. او زیمرمان را با نام کوچک خود صدا می‌کند، که ممکن است به همان اندازه که میل به نشان دادن حسن نیت است، آگاهی امنیتی باشد.

۳- نفوذ یزدی. یزدی بدون شک نوعی رابطه شخصی با خمینی دارد. وی در کنفرانس مطبوعاتی یزدی در ۱۶ ژانویه به نام خمینی صحبت کرد. به این ترتیب، خمینی در آن لحظه پیروزمندانه (به دنبال خروج شاه) به یزدی وضعیت عمومی داد که هیچ یک از اعضای اطراف خمینی در اینجا در فرانسه از آن برخوردار نیستند. یزدی نیز به نام خمینی با زیمرمن صحبت کرده است، البته صرفاً برای بیان پیشینه بیانات خمینی و توصیف تحلیل خمینی از مسائل. (به عنوان مثال، "ائتلاف" ارتش-کمونیست). او یک بار به زیمرمن نگفته است که او شخصاً صحبت می‌کند، اما همیشه این برداشت واضح را منتقل کرده است که هر چیزی که او می‌گوید از طرف خمینی است. به نظر می‌رسد که او به خمینی دسترسی آماده دارد. یک بار، وقتی زیمرمان تماس گرفت، به او گفتند که یزدی با خمینی است. از سوی دیگر، به طور قابل توجهی، یزدی در دو مورد جداگانه هیچ پاسخی به دمارش ما نداده است ترغیب خمینی به استفاده از نفوذ خود برای تسهیل دیدار بین ارتش و نمایندگان خمینی در تهران. هیچ مدرکی دال بر اینکه یزدی بر خمینی تأثیر داشته باشد وجود ندارد. در واقع، یک بیانیه یزدی این نکته را لمس کرده است -این که خمینی برنامه‌های دقیق خود برای بازگشت به ایران را با یزدی به اشتراک نگذاشته بود -به نظر می‌رسد که این نشان می‌دهد که خمینی در مورد مسائل اصلی مشاور خود را دور نگه می‌دارد.

۴- نگرش نسبت به ایالات متحده. یزدی در مورد ایالات متحده یا محل اقامت خود در آنجا مستقیماً چیزی موافق یا مخالف نگفته است. با این حال، بسیاری از آنچه او گفته است، منعکس کننده یک سوء ظن عمیق نسبت به تحلیل‌ها، انگیزه‌ها و نیات ما در مقابل ایران است. به عنوان مثال، او با تحلیل ما مبنی بر اینکه کمونیست‌ها نقش بی ثبات کننده عمده‌ای بازی می‌کنند، مخالفت کرد. او در حالی که می‌گفت کمونیست‌ها با ارتش در بی‌ثبات‌سازی منافع مشترک دارند، اهمیت کمونیست‌ها را رد کرد با این نکته که "آمریکا بهتر از ما می‌داند که توده قوی نیست. " به نظر می‌رسید بیان پیچیده او (رجوع الف) مبنی بر اینکه مردم ایران نمی‌توانند بپذیرند که کودتای نظامی بدون تأیید ما انجام می‌شود برای رساندن اعتقادی به بخش یزدی (و خمینی) مبنی بر اینکه آمریکا متمایل به تحریک به کودتا بود.

۵- نگرش نسبت به ارتش ایران. اظهارات یزدی نشان دهنده یک سوء ظن قوی در مورد جهت گیری و نیات نظامیان است. سوالات مکرر او در رابطه با جهت گیری نظامی -دو سوال از سه سوالی که او از زیمرمن برای مراجعه به واشنگتن پرسید در این مرحله - ممکن است نشان دهد که جهت گیری نظامی ممکن است شکاف مهمی در اطلاعات خمینی باشد.

گزارش زیمرمان از آخرین دیدارش با ابراهیم یزدی در پاریس (۶۴)

از سفارت پاریس

۲۷ jan ۱۹۷۹

۱. ۱. (S - کل متن)

۲. یزدی در ساعت ۱۰۱۵ صبح ۲۷ ژانویه به وقت پاریس، پیامی شخصی از خمینی به ایالات متحده آمریکا به زیمرمان داد. این اولین پیام اول شخص خمینی است که در کانال یزدی-زیمرمان ارسال شده است. زیمرمان پیشنهاد ملاقات با یزدی را بر اساس رفتل داده بود (ما واکنش یزدی به رفتل را در سپتل گزارش می‌کنیم). در حالی که زیمرمان در حال رانندگی به سمت محل ملاقات بود، یزدی به دیدن خمینی رفت. وقتی زیمرمان رسید، یزدی این پیام را به او داد. یزدی ظاهراً آن را به زبان فارسی از خمینی دریافت کرده بود. او در حین خواندن آن برای زیمرمان آن را ترجمه کرد. پیام خمینی در زیر نقل شده است. در الحاقات - پاسخ یزدی به درخواست‌های زیمرمان برای شفاف‌سازی است.

۳. متن آغازین پیام خمینی. فعالیت‌ها و کارهای بختیار و رهبران کنونی ارتش نه تنها برای ایرانیان مضر است، بلکه برای دولت آمریکا و به خصوص برای کشور آمریکا نیز بسیار مضر است. (یزدی: یعنی آمریکایی‌ها در ایران (.

آن فعالیت‌ها ممکن است مرا مجبور به صدور سفارش‌های جدید در ایران کند. توصیه می‌شود که به ارتش (یزدی: ارتش به عنوان یک کل، نه فقط رهبری؛ ما بین این دو تمایز قائل می‌شویم) توصیه کنید که از بختیار پیروی نکنند و این موارد را متوقف کنند. ادامه این فعالیت‌ها توسط بختیار و رهبری ارتش ممکن است فاجعه بزرگی را به همراه داشته باشد. اگر بختیار و رهبری ارتش کنونی از مداخله در امور دست بردارند (یزدی: امور ایرانیان)، ما مردم را ساکت خواهیم کرد و این هیچ آسیبی برای آمریکایی‌ها ایجاد نمی‌کند. این نوع فعالیت‌ها و رفتارها (یزدی: توسط بختیار و رهبری ارتش) آرامش یا ثبات را برای منطقه به ارمغان نخواهد آورد. ملت به من گوش خواهد داد و از طریق فرمان من و اجرای طرح من، ثبات به دست خواهد آمد. وقتی دولت موقت را اعلام کنم، خواهید دید که بسیاری از نقاط مبهم ناپدید می‌شوند (یزدی: منظور خمینی مناطقی است که برای آمریکا مبهم هستند) و خواهید دید که ما هیچ تکرار می‌کنم هیچ خصومت خاصی با آمریکایی‌ها نداریم. و خواهید دید که جمهوری اسلامی که بر اساس فلسفه و قوانین اسلامی بنا شده است، چیزی نیست جز یک جمهوری بشردوستانه که به نفع صلح و آرامش برای نوع بشر خواهد بود. بستن فرودگاه‌ها و جلوگیری از بازگشت من به ایران، ثبات را بیشتر برهم می‌زند، نه تنها در تثبیت وضعیت ناکام می‌شود، بلکه حتی آن را بی ثبات می‌کند. نیروهایی که به دنبال من هستند از من خواسته‌اند که به آنها اجازه بدهم که بروند و فرودگاه‌ها را برای بازگشتم باز کنند (یزدی: به زور). با این حال، من چنین اجازه‌ای نداده‌ام. همچنین نیروهای مسلح از داخل ارتش و همچنین نیروهای مسلح غیرنظامی (یزدی: به عنوان مثال، شبه نظامیان و نیروهای مسلح زیرزمینی، همه آنها در داخل جنبش اسلامی)، از جمله اقوام، برای اقدام و پایان دادن به وضعیت کنونی اجازه خواسته‌اند (یزدی: یعنی مجبور کردن بختیار و رهبران نظامی به کناره گیری از قدرت). با این حال، من هنوز به آنها اجازه نداده‌ام. من ترجیح می‌دهم که مشکل در صلح و بدون خشونت یا خونریزی حل شود و سرنوشت کشور در اختیار ملت قرار گیرد تا تصمیم بگیرد. متن پایانی پیام خمینی.

۴. زیمرمان توضیحات بیشتر را درخواست کرد. منظور خمینی از "فعالیت‌ها و کارهای" بختیار و رهبری ارتش چه بود؟ یزدی گفت که سه شبانه روز فرودگاه‌ها را بسته بودند. دیروز به روی مردم آتش گشودند. حداقل ۱۶ نفر در تهران کشته شدند و در سنندش (آوایی) در کردستان، نیروهای پلیس و سربازان به غیرنظامیان حمله کردند و بسیاری از خانه‌ها و مغازه‌ها را سوزاندند. همچنین دیروز حداقل دوازده خبرنگار مطبوعاتی روزانه دستگیر شدند. یزدی گفت: اینها نمونه هایی از «فعالیت‌ها و کارهایی» است که به آنها اشاره شده است.

۵. زیمرمان در مورد تمایز بین رهبری ارتش و ارتش به عنوان یک کل پرسید. یزدی گفت که رهبری ارتش فعلی با شاه در ارتباط است و مسئول بسیاری از قتل عام است، در حالی که بقیه ارتش متفاوت است و حتی با اسلام همدردی می‌کند.

۶. زیمرمن در مورد ارجاع به انتصاب "دولت موقت" پرسید. چه نکاتی «مبهم» پاک خواهد شد؟ یزدی گفت: وقتی خمینی اعضای دولت موقت را اعلام می‌کند، "شما خواهید دانست که با چه نوع افرادی سر و کار دارید و می‌توانید به صورت رسمی با آنها صحبت کنید. "

یزدی ادامه داد: «اگر خمینی اعلام کند که مهندس بازرگان رئیس دولت است، می‌توانید به طور رسمی با او صحبت کنید و بازرگان آنچه را برای شما مبهم است روشن می‌کند. شما در نظر دارید که کمونیست‌ها یا برخی دیگر کشور را تسخیر خواهند کرد. وقتی دولت اعلام شد، خواهید دید که هیچ یک از اینها درست نیست. خواهید دید که دولت موقت قادر به ایجاد ثبات است. "

۷. یزدی سپس گفت که تعطیلی فرودگاه‌ها وضعیت بسیار حساسی را نشان می‌دهد. میلیون‌ها نفر برای استقبال از آیت الله به تهران آمده‌اند. از آنجایی که بختیار در گذشته گفته است که آیت الله می‌تواند هر زمانی که بخواهد به ایران بیاید و از آنجایی که مشکلاتی در داخل وجود دارد که فقط در صورت بازگشت او قابل حل است، جلوگیری از بازگشت او به ایران "وضعیت بسیار انفجاری" را ایجاد کرده است. ما ممکن است در کنترل خشم میلیون‌ها نفری که به تهران سرازیر شده‌اند مشکل داشته باشیم.»

۸. زیمرمان از یزدی در مورد برنامه‌های سفر خمینی پرسید. یزدی گفت: تعطیلی سه روزه فرودگاه شنبه در نیمه شب پایان می‌یابد و خمینی قصد داشت ساعت ۲۳ شنبه شب به وقت پاریس پاریس را ترک کند. با این حال، مقامات ایرانی اجازه فرود یکشنبه صبح برای پرواز چارتر ایر فرانس را رد کرده‌اند. ظاهراً آنها می‌خواهند تعطیلی فرودگاه‌ها را تمدید کنند. "بنابراین ما برنامه خود را به حالت تعلیق در می‌آوریم. من هنوز نمی‌دانم آیت الله چه تصمیمی خواهد گرفت. اگر دولت بگوید که فرودگاه‌ها برای سه روز دیگر بسته هستند، ما سه روز دیگر منتظر خواهیم بود. " (نظر: تضاد بین لحن نسبتاً آرام یزدی در اینجا و لحن شوم تر پیام خمینی، زیمرمن را تحت تأثیر قرار داد.)

۹. یزدی سپس داوطلبانه گفت که اطرافیان خمینی با بختیار و رهبری ارتش در تماس هستند. بختیار نامه‌ای با فرستاده خود به پاریس فرستاد. آیت الله فرستاده را نپذیرفت، اما نامه را دریافت کرد. این حاوی هیچ چیز جدیدی نیست، فقط از آیت الله می‌خواهد که بازگشت خود را به ایران به تاخیر بیندازد. زیمرمن پرسید: تاخیر چقدر است؟ یزدی گفت تأخیر نامشخص است.

۱۰. یزدی سپس ادامه داد که "افراد ما" باید در بحران کنونی مشکل را حل کنند و فرمولی را به بختیار پیشنهاد کرده‌اند. این فرمول این است که بختیار یا به پاریس بیاید یا در زمان بازگشت خمینی در فرودگاه حضور داشته باشد و استعفای خود را به خمینی ارائه کند. سپس خمینی با انتصاب مجدد وی به عنوان عضوی از دولت موقت فورا موافقت خواهد کرد. ما معتقدیم که این به نفع همه احزاب درگیر خواهد بود و همچنین به بختیار فرصتی می‌دهد تا محبوبیت و منزلت سیاسی خود را به دست آورد و وحدت لازم برای ثبات آینده ایران را نیز می‌آورد. ما فکر می‌کنیم که این یک امتیاز فوق العاده است که افراد ما در ایران داده‌اند. " یزدی افزود: بازرگان و بهشتی در مذاکرات شرکت داشته‌اند و نمایندگان مجاز خمینی برای انجام مذاکرات هستند.

۱۱. قبل از اینکه یزدی پیام خمینی را به زیمرمان بدهد، زیمرمان متنی از بیانیه کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور کارتر در ۲۶ ژانویه را به یزدی داد که در آن تغییر سیاسی باید به شیوه‌ای منظم و مطابق با قانون اساسی ایران انجام شود. یزدی پرسید آیا می‌توانیم تایید کنیم که ۲۰۰۰۰۰ بشکه نفت به ایران ارسال شده است؟ زیمرمن آن را تأیید کرد، سپس اشاره کرد که رئیس جمهور کارتر تصریح کرده بود که این محموله برای اطمینان از تامین انرژی برای مردم ایران بوده است.

سند دولت امریکا مصاحبه با سولیوان درباره انقلاب و پیام لحظه آخر برژنسکی برای انجام کودتا -طرح C

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

