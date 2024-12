فاجعه طبس یک‌ بار دیگر باعث شد اعضای تیم 98 این بار دور هم جمع شوند که حضور علی دایی ابعاد جدیدی از میزان محبوبیت وی را به تصویر کشید.

به گزارش "ورزش سه"، شب قبل از برگزاری دیدار خیریه، برای تهیه گزارش از ضیافتی که به بهانه برگزاری دیدار خیریه بین تیم نودوهشتی‌ها و منتخب خراسان به میزبانی استاندار خراسان رضوی برگزار شد، به هتل محل اقامتشان رفتیم، چیزی که بیش از هر چیزی جلب‌توجه می‌کرد، حضور تعدادی زیادی از عاشقانی بود که خودشان را در این سرمای ویرانگر آن شب مشهد از نقاط دور و نزدیک به هتل محل اقامت نودوهشتی‌ها رساندند تا شهریار فوتبال ایران را از نزدیک بینند و از ثانیه به ثانیه حضورشان در کنار علی دایی لذت ببرند.

این در حالی بود که بسیاری از بزرگان فوتبال ایران در چند قدمی‌شان در تالار رستوران نشسته بودند، اما ذوق دیدار علی دایی به‌عنوان یکی از پرافتخارترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران فرصت کمی نیست که بخواهید به این راحتی از دست بدهید.

پس از صحبت‌های خداداد و مهدی تاج و حبیب کاشانی و چند تن از مسئولان شهر مشهد این مراسم به پایان رسید، ولی هنوز خبری از علی دایی نشد.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

او به فوتبال برنخواهد گشت تا محبوب‌تر شود فاجعه طبس یک‌ بار دیگر باعث شد اعضای تیم 98 این بار دور هم جمع شوند که حضور علی دایی ابعاد جدیدی از میزان محبوبیت وی را به تصویر کشید. به گزارش "ورزش سه"، شب قبل از برگزاری دیدار خیریه، برای تهیه گزارش از ضیافتی که به بهانه برگزاری دیدار خیریه بین تیم نودوهشتی‌ها و منتخب خراسان به میزبانی استاندار خراسان رضوی برگزار شد، به هتل محل اقامتشان رفتیم، چیزی که بیش از هر چیزی جلب‌توجه می‌کرد، حضور تعدادی زیادی از عاشقانی بود که خودشان را در این سرمای ویرانگر آن شب مشهد از نقاط دور و نزدیک به هتل محل اقامت نودوهشتی‌ها رساندند تا شهریار فوتبال ایران را از نزدیک بینند و از ثانیه به ثانیه حضورشان در کنار علی دایی لذت ببرند.

این در حالی بود که بسیاری از بزرگان فوتبال ایران در چند قدمی‌شان در تالار رستوران نشسته بودند، اما ذوق دیدار علی دایی به‌عنوان یکی از پرافتخارترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران فرصت کمی نیست که بخواهید به این راحتی از دست بدهید.

پس از صحبت‌های خداداد و مهدی تاج و حبیب کاشانی و چند تن از مسئولان شهر مشهد این مراسم به پایان رسید، ولی هنوز خبری از علی دایی نشد.