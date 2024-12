- انحصار نظامیان درعرض ۳سال ۲.۵ برابر شده است

- از حدود سال ۲۰۱۳ به جای پرداخت پول نقد، به سپاه پاسداران و نیروی قدس سهمیه‌ای از نفت تخصیص داده است تا بتوانند از آن برای تامین منابع مالی خود استفاده کنند

- بودجه سالانه ستاد فرماندهی و عملیات روزمره سپاه پاسداران حدود ۱ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین تخمین زده می‌شود که سپاه پاسداران سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار به حزب‌الله لبنان اختصاص می‌دهد

یورونیوز - بر اساس گزارش منابع آگاه، سپاه پاسداران توانسته نفوذ خود بر صنعت نفت ایران را بیشتر کند و اکنون تا نیمی از صادرات نفتی کشور را تحت کنترل دارد. این صادرات که بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت ایران را تامین می‌کند، برای حمایت مالی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه استفاده می‌شود.

سپاه پاسداران نفوذ خود را بر تمامی حوزه‌های تجارت نفت ایران گسترش داده است. از ناوگان مخفی نفتکش‌ها که به صورت پنهانی نفت تحریم‌شده را جابه‌جا می‌کنند تا مدیریت لجستیک و شرکت‌های پوششی که نفت ایران را، عمدتا به مقصد چین، به فروش می‌رسانند، همه این فعالیت‌ها تحت کنترل سپاه قرار دارد. این موضوع در گفت‌وگوهای خبرگزاری رویترز با بیش از دوازده منبع آگاه مطرح شده است.

براساس این گزارش با وجود تحریم‌های شدید غرب که در سال ۲۰۱۸ توسط دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، دوباره اعمال شد، ایران همچنان سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار از محل صادرات نفت درآمد دارد. این درآمد بزرگ‌ترین منبع تأمین ارز خارجی و پل ارتباطی اصلی ایران با اقتصاد جهانی به شمار می‌رود.

شش منبع آگاه شامل مقام‌های غربی، کارشناسان امنیتی، منابع ایرانی و تجاری گفته‌‌اند سپاه پاسداران در حال حاضر تا ۵۰ درصد از این صادرات را در اختیار دارد. این در حالی است که سه سال پیش این سهم حدود ۲۰ درصد بوده است. ​​این منابع به دلیل حساسیت موضوع نخواستند که نامشان فاش شود.

میزان نفوذ سپاه پاسداران بر صنعت نفت ایران بر اساس اسناد اطلاعاتی مرتبط با حمل‌ونقل نفت ایران و رصد فعالیت نفتکش‌ها و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران به دست آمده است. با این حال یورونیوز نمی‌تواند به طور مستقل آن را تایید کند.

در این گزارش آمده است که نفوذ فزاینده سپاه پاسداران در صنعت نفت ایران، علاوه بر تقویت جایگاه این نهاد در تمامی بخش‌های اقتصاد کشور، اجرای تحریم‌های غرب علیه ایران را نیز دشوارتر کرده است. این موضوع به ویژه در شرایطی اهمیت دارد که سپاه پاسداران از سوی دولت واشنگتن به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است.

با این حال، بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه می‌تواند به معنای اجرای سخت‌گیرانه‌تر تحریم‌های نفتی علیه ایران باشد. وزیر نفت ایران اعلام کرده که تهران اقداماتی را برای مقابله با محدودیت‌های احتمالی در نظر گرفته، اما جزئیاتی در این زمینه ارائه نکرده است.

سپاه پاسداران به‌ عنوان بخشی از گسترش نفوذ خود در صنعت نفت، وارد حوزه‌هایی شده است که پیش از این تحت کنترل نهادهای دولتی مانند شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و شرکت تابعه آن، نیکو (NICO)، قرار داشت. این موضوع را چهار منبع آگاه رویترز تایید کرده‌اند.