روزنامه اطلاعات - سفرنامه ‌ «‌لبنان» سيدعطاءالله مهاجراني

بيروت؛ جهاني ديگر سلاح حزب‌الله و مسلسل سُهي بشاره (۱۰)

جورج پكي سبك و نمايشي به سيگار مارلبرو‌اش زد و لبخند و مكث! پاكت سيگار روي ميز بود. در زير آرم بزرگ و آبي خوشرنگ مارلبرو كه مثل كشتي تايتانيك از لاي موج‌هاي دريا سرش را بالا گرفته بود؛ در متن سپيد نوشته شده: «التّدْخين يودّي الي امْراض خطيره و مُميته» دود كردن به بيماري‌هاي خطرناك و كشنده منجر مي‌شود! به جورج گفتم: «وقتي داري پك مي‌زني، در واقع داري به اين جمله مي‌خندي!»

جمله را با صداي بلند خواندم. صداي قهقه طارق و ژرالد و مونيكا بلند شد.گفتم: بسيار خب من صبر مي‌كنم تا جورج سيگارش را تا ته فيلتر بكشد! من هم جرعه‌اي آب انار بنوشم. اصلا من ماجراي آب انار با پدرم در استانبول را براي‌تان تعريف مي‌كنم! تا جورج به پرسش من پاسخ بدهد. پرسش اين بود: حزب‌الله ارتش اشغالگر اسراييل را از سرزمين شما بيرون كرد.

شما از اسراييل و اشغال لبنان دفاع مي‌كنيد يا از حزب‌الله و جوانان نهضت مقاومت كه ارتش اسراييل را ناگزير از عقب‌نشيني كردند؟ الان كه ما با هم صحبت مي‌كنيم اسراييل با هفت لشكر در جنوب آماده حمله به لبنان است. حزب‌الله در برابر ارتش اسراييل ايستاده است.

مي‌تواني بگويي من موضعي ندارم، بي‌طرفم تا من به سرودي از دانته درباره بي‌طرف‌ها اشاره كنم! طارق گفت: به نظرم جورج مي‌خواهد خوب فكر كند و پاسخ درست و درمان بدهد. داستان آب انار پدرتان در استانبول چي بود؟ اين داستان مي‌شود زنگ استراحت بحث روايت و لبنان. سرود دانته را هم اگر جورج پاسخ نداد آخر سر تعريف كنيد!



زمستان سال ۲۰۱۴ پدرم را با برادر كوچكم كه روحاني است به استانبول دعوت كرده بودم. آپارتماني در محله سلطان احمد اجاره كرده بودم. ساختمان بسيار قديمي چهار طبقه بود. بيش از صد سال عمر داشت، با ديواره سنگ خام تراش خورده بسيار زيبا. آپارتمان طبقه چهارم كه ما بوديم مثل سوييت هتل فور سيزن مرتب و شيك بود. رفتيم موزه توپ كاپي. پدرم ۹۱ سالش بود. پنج سال بعد به رحمت خدا رفت. ايستاده درگذشت.

داشت براي نماز ظهر وضو مي‌گرفت مثل درخت ايستاده مُرد. من نگران بودم خسته شود. هشت ساعت تمام در بخش‌هاي مختلف موزه گشت و گذار كرده بوديم. پدرم خيلي تحت تاثير عصاي موسي قرار گرفته بود، گفت: مثل چوب‌دستي پدربزرگم است! گفتم: پدر جان خسته شديد. ديگر برويم. صفي را در گوشه موزه نشان داد و گفت: آن قسمت را هنوز نديديم! گفتم: فردا دوباره مي‌آييم. سرش را تكان داد و گفت: بسيار خب يادم مي‌ماند!

براي ناهار رفتيم رستوراني در نزديكي موزه، كباب سفارش داديم با آب انار. ليوان‌هاي آب انار بلند و ترْك‌دار بود، بلور ساخت تركيه با نقوش برجسته خوش‌نما. فرشته‌اي كه جامي را در دو دست دارد. وقتي پول غذا را دادم ديدم آب انار خيلي گران است. از اين آب انار شكوفه انار گران‌تر بود. روز بعد با پدرم و برادرم دوباره به توپ كاپي رفتيم.

شش ساعت ديگر در موزه گشتيم. پدرم گفت: آن رستوران ديروزي خيلي خوب بود. رفتيم. من آب انار سفارش ندادم. وقتي پدرم ديد آب انار روي ميز نيست به من گفت: «ببين پسر جان ممكن است ما ديگر همو نبينيم. همان آب انار ديروزي را سفارش بده!»

جورج دست‌هايش را به هم كوبيد و گفت: «براوو! عجب پدر دل زنده و دوست داشتني!» گفتم: خب حالا پاسخ بده كجا ايستادي؟! ‌اگر پاسخ ندهي داستان ملاقاتم با جك استرو، وزير خارجه انگلستان در بيست سال پيش را برايت مي‌گويم! من پاسخ را مي‌گيرم. نمي‌شود پاسخ ندهي. ديدي برخي مي‌گويند آزادي «گرفتني» است، «دادني» نيست! من هم مثل آزادي پاسخ را كه البته شما خواهيد داد، مي‌گيرم!

نمي‌دانم در اين ايام در بيروت است يا نه. مي‌خواهم بگويم سلاح حزب‌الله در اين ايام شبيه سلاح سُهي بشاره است كه از كرامت و استقلال لبنان حمايت كرد يا شبيه دشنه تيز برنده ايزميريلدا در رمان «گوژ‌پشت نتردام» به روايت آيت‌الله خامنه‌اي! علامت سوال در چشمان جمع مي‌درخشيد! دشنه ايزميريلدا به روايت آيت‌الله خامنه‌اي؟!