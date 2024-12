لیبراسیون، روزنامۀ صبح پاریس، در شمارۀ امروز خود پنجشنبه نوزدهم دسامبر، در مطلبی تحلیلی سقوط رژیم ایران را پس از سقوط بشار اسد نه یک سناریوی فرضی، بلکه امکانی واقعی دانسته است

ناصر اعتمادی - رادیو بین المللی فرانسه

لیبراسیون به ملاقات "تد کروز"، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، با رهبران مخالف رژیم اسلامی تهران سه روز پس از سقوط بشار اسد اشاره کرده که در آن سناتور آمریکایی از جمله گفته است که در دورۀ دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحد آمریکا، بر خلاف دستگاه بایدن که جیب رهبران ایران را از پول نفت انباشت، تمام منابع "رژیم بی رحم و سرکوبگر" جمهوری اسلامی ایران را با به‌کارگیری سخت ترین تحریم‌ها و متوقف کردن مراکز تحقیقات اتمی و تولید نفت قطع خواهد کرد. تد کروز در ادامه افزوده است که حالا ترس و نگرانی خود رهبر جمهوری اسلامی ایران را فرا گرفته چون تمام منابع رژیم در حال نابود شدن هستند. به گفتۀ سناتور جمهوری‌خواه جمهوری اسلامی ایران امروز "هم ضعیف است، هم می‌ترسد. آزادی در ایران از راه می‌رسد شاید با سرعتی که همه را بهت‌زده خواهد کرد."

لیبراسیون در ادامۀ این سخنان افزوده است که پس از سقوط "قصاب دمشق" و فروپاشی حزب‌الله لبنان جمهوری اسلامی ایران که دو بار هدف حملات مستقیم اسرائیل قرار گرفته، عضو بعدی "محور مقاومت" است که فروخواهد پاشید.

لیبراسیون سپس به نقل از روزنامۀ "اوریان لوژور، چاپ بیروت، افزوده است که با توجه به سرعت برق آسای سقوط رژیم اسد، فروپاشی رژیم ایران نه یک سناریوی خیالی و فرضی که امکانی واقعی است. روزنامۀ "فارین پالیسی" فرار دیکتاتور دمشق، بشار اسد، را "سال ۱٩٨٩ خاورمیانه" یا در اصل فروپاشی "دیوار برلین خاورمیانه" خوانده است. لیبراسیون در ادامه افزوده است که رهبر جمهوری اسلامی از این واقعیت آگاه و سخت نگران است و به همین خاطر در سخنرانی تهدیدآمیز خود پس از سقوط اسد گفت : هر کس با تحلیل‌ها و اظهارات خود مردم را ناامید کند، مرتکب جنایت شده و تنبیه خواهد شد. وی در ادامه تأکید کرد که هیچ کس در داخل کشور حق ندارد به تعبیر او "دل مردم را خالی کند."

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

لیبراسیون با این حال، تصریح کرده است که جامعۀ مدنی ایران از زمان کشته شدن مهسا امینی و خیزش "زن، زندگی، آزادی" همچنان در حال جنب‌و‌جوش است که از جمله مصادیق آن کنسرت هنرمند جوان پرستو احمدی بدون حجاب اجباری از طریق شبکه‌های اجتماعی بوده است. به نوشتۀ لیبراسیون نگرانی‌های رژیم اسلامی دربارۀ آیندۀ ناروشن خود را می توان از خلال مجادلات درونی حکومت حول مصوبۀ "عفاف و حجاب" دریافت.

👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه

به نوشتۀ لیبراسیون وضعیت بسیار وخیم اقتصادی و اجتماعی - که اتفاقاً از جمله دلایل سقوط بشار اسد در سوریه بود - یکی دیگر از منابع مهم نارضایتی در ایران است. به نوشتۀ لیبراسیون قحطی سوخت، برق، فیلترینگ اینترنت، آلودگی هوا... به منشاء نارضایتی‌های مهم علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند. لیبراسیون در ادامه افزوده است وضعیت ذهنی جامعۀ ایران به گونه‌ای است که کوچکترین جرقه حال می‌خواهد مرگ خامنه‌ای باشد یا یک شکست مهم حکومت اسلامی می‌تواند سرآغاز پایان رژیم اسلامی باشد. لیبراسیون نقل می‌کند که بسیاری از طرفداران سرسخت حکومت اسلامی اکنون از خود می‌پرسند : آیا حکومت اسلامی در آستانۀ فروپاشی نیست؟