ایران اینترنشنال - خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت پس از غلبه اسرائیل بر حماس و حزب‌الله و سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، «ایران، هدف بعدی بنیامین نتانیاهو» است و در صورت عقب‌نشینی نکردن جمهوری اسلامی از برنامه اتمی خود، احتمال حمله آمریکا و اسرائیل وجود دارد.

در این گزارش تاکید شده که نتانیاهو آماده است تا «جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و برنامه موشکی ایران را به صفر برساند» و تهدیدها علیه اسرائیل را خنثی کند.

رویترز جمعه ۳۰ آذر به نقل از کارشناسان تاکید کرد که جمهوری اسلامی با یک انتخاب سخت مواجه است؛ به این ترتیب که یا باید به برنامه غنی‌سازی هسته‌ای خود ادامه دهد یا فعالیت‌های اتمی خود را کاهش دهد و با مذاکره موافقت کند.

غسان الخطیب، تحلیلگر فلسطینی، به رویترز گفت که در صورت عقب نشینی نکردن جمهوری اسلامی از برنامه اتمی خود، اسرائیل و آمریکا در دوره دونالد ترامپ و نتانیاهو، «ممکن است حمله کنند»، زیرا: «اکنون هیچ چیز مانع آن‌ها نمی‌شود.»

او با اشاره به سوابق گذشته افزود: «این امکان وجود دارد که مقامات جمهوری اسلامی برای جلوگیری از یک رویارویی نظامی، مایل به سازش باشند.»

جوست هیلترمن، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در گروه بین‌المللی بحران نیز گفت: «ایران در برابر حمله اسرائیل به ویژه علیه برنامه هسته‌ای خود، بسیار آسیب پذیر است.»

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یک‌شنبه ۲۵ آذر در پیامی ویدیویی ضمن تاکید بر ضرورت «تغییر چهره خاورمیانه» تاکید کرد تحولات یک سال اخیر، قدرت اسرائیل را به رخ جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن در خاورمیانه کشیده است.