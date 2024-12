«اعتماد» از جزييات پرونده جنجالي متهم به آزار جنسي گزارش مي‌دهد

گفت‌و گو با مهدي حجتي، وکیل متهم و شيما قوشه، وکیل شاکیان پرونده

بهاره شبانكارئيان

طي هفته گذشته خبر آزادي «كيوان امام‌وردي»، متهم به آزار جنسي برخي زنان در فضاي مجازي با واكنش‌هاي مختلفي روبه‌رو شده است. كيوان امام‌وردي؛ فارغ‌التحصيل رشته باستان‌شناسي از دانشگاه تهران، تابستان سال ۱۳۹۹ به اتهام آزار جنسي بعضي زنان و دختران، توسط مقامات قضايي بازداشت و با اتهام افساد‌في‌الارض مواجه مي‌شود. كيوان امام‌وردي در سال ۱۴۰۲ از اتهام افسادفي‌الارض تبرئه و پرونده او در خصوص اتهام تجاوز به عنف به دادگاه يك كيفري استان تهران ارسال و ۱۵ آذر‌ماه ۱۴۰۳ با «قيد وثيقه ۲۰ ميليارد توماني» از زندان آزاد مي‌شود. حالا «اعتماد» درباره جزييات بيشتر پرونده با وكيل كيوان امام‌وردي و وكيل شكات گفت‌وگو كرده است.

اگر تحقيقات به كيفيتي باشد كه ادعاي شكات به اثبات نرسد قرار منع تعقيب صادر و اگر مواردي كشف شود، دادگاه با صدور قرار رسيدگي، جلسه رسيدگي برگزار مي‌كند

«مهدي حجتي» وكيل كيوان امام‌وردي در مورد روند پرونده و آزادي موكل به «اعتماد» مي‌گويد: «در امور كيفري اصل بر برائت و‌ بي‌گناهي شهروندان است و اين امر در اصل ۳۷ قانون اساسي نيز مورد پيش‌بيني قرار گرفته است. درواقع افراد نيازي به اثبات بي‌گناهي خويش ندارند و اين گناهكار بودن و ‌مجرميت يك فرد است كه بايد به اثبات برسد؛ از اين رو كسي كه ادعايي داير بر گناهكاري شخص ديگر دارد بايد ادله يا مستندات خود را به مراجع قضايي ارايه دهد. اگر مستندات كافي باشد و براي قاضي ايجاد علم كند، نتيجتا مجرميت فرد احراز مي‌شود. بنابراين هيچكس نياز ندارد بي‌گناهي خود را به اثبات برساند. در مورد آقاي امام‌وردي نيز پس از آنكه در فضاي مجازي مطالب كذبي عليه ايشان مطرح شد، وسعت اخبار منتشره به اندازه‌اي بود كه ايشان را با اتهام افساد‌في‌الارض مواجه كرد و دادسراي ناحيه ۳۸ تهران با صدور قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست، پرونده را جهت رسيدگي به اين اتهام به دادگاه انقلاب ارسال كرد كه مراتب جهت محاكمه موكل به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد و اين شعبه پس از برگزاري جلسات متعدد و استماع دفاعيات مفصل به عمل آمده، متاسفانه با رد دفاعيات ما و پذيرش كيفرخواست دادسرا، حكم بر اعدام موكل به اتهام افساد‌في‌الارض صادر كه در فرجه مقرر قانوني، از اين حكم فرجام‌خواهي شد و پرونده جهت رسيدگي به فرجام‌خواهي ما به شعبه ۳۲ ديوان عالي كشور ارجاع شد.»

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

حجتي در ادامه مي‌گويد: «شعبه ۳۲ ديوان با بررسي دقيق پرونده و تدقيق در مفاد لايحه فرجامي و استدلال‌هاي به عمل آمده در آن، دادنامه فرجام خواسته را نقض كرد و حكم اعدام صادره را بر خلاف قانون ارزيابي و رسيدگي مجدد به موضوع را به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب تهران محول كرد. اين‌بار پرونده جهت رسيدگي به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامي ارجاع شد كه نهايتا اين شعبه پس از رسيدگي به موضوع، اتهام انتسابي به موكل را وارد ندانست و با استناد به آنچه كه در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي آمده؛ وسعت رفتار را ملاك تحقق افساد قرار داده، نه وسعت اخبار را، موكل را از اتهام افساد‌في‌الارض تبرئه كرد‌ بالاخص كه حتي ارتكاب رفتارهاي جنسي در سطح وسيع به ترتيبي كه به موكل منتسب شده بود نيز انطباقي با ماده ۲۸۶ قانون مجازات نداشت و از مواردي نبود كه در اين ماده مورد احصاء قرار گرفته باشد. با اين حال چون پرونده داراي تعداد معدودي شاكي خصوصي بود كه مدعي تجاوز به خويش توسط موكل بودند و دادگاه انقلاب فاقد صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به اين اتهام بود، بنابراين رسيدگي در اين قسمت به دادگاه كيفري يك تهران واگذار شد، اما چون آقاي امام‌وردي بيش از دو سال در بازداشت موقت بود تكليف دادگاه اين بود كه قرار بازداشت را فك كند.

در نهايت قرار بازداشت موقت موكل به تقاضاي ما فك شد و به ۳۰۰ ميليارد تومان وثيقه نقدي تقليل پيدا كرد، ولي مبلغ به قدري بالا بود كه موكل توانايي توديع وثيقه را نداشت و در بازداشت باقي ماند. با اين حال حكم برائت موكل از اتهام افساد‌في‌الارض مصون از اعتراض باقي نماند و وكيل شكات و نماينده دادستان به حكم برائت آقاي امام‌وردي اعتراض و نسبت به آن فرجام‌خواهي كردند و نتيجتا پرونده مجدد به ديوان عالي كشور ارسال و‌ به شعبه ۳۲ ارجاع شد تا به اعتراض دادستان و وكيل شكات رسيدگي شود. هرچند كه بنده معتقدم وكيل شكات سمتي براي اين فرجام‌خواهي نداشت؛ زيرا شكايت ايشان تجاوز به عنف بود و اتهام افساد‌في‌الارض از ناحيه دادسرا و قطع نظر از شكايت شاكي خصوصي به موكل منتسب شده بود و شكات مصداق بزه ديده و مدعي خصوصي نبودند كه اين نكته نيز طي لايحه‌اي به شعبه رسيدگي‌كننده در ديوان اعلام شد.»

وكيل كيوان امام‌وردي همچنين مي‌گويد: «با اين حال شعبه ۳۲ ديوان عالي كشور به اعتراض هر دو فرجام‌خواه رسيدگي كرد و در نهايت با رد اعتراض فرجامي وكيل شكات و نماينده دادستان، راي برائت آقاي امام‌وردي را ابرام كرد. پرونده به دادگاه انقلاب بازگشت و آنجا جهت رسيدگي به ادعاي شكات در خصوص تجاوز به عنف، به دادگاه كيفري يك تهران ارسال شد كه شعبه ۵ همين دادگاه تحقيقات مقدماتي در خصوص شكايت تجاوز به عنف را آغاز كرد؛ چرا كه پرونده‌هايي كه موضوع آنها جرايم منافي عفت است بايد مستقيما در دادگاه مطرح شود و دادسرا صلاحيت انجام تحقيقات در خصوص چنين پرونده‌هايي را ندارد و مطابق با مقررات قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاه بايد اقدامات لازم را براي تحقيقات مقدماتي انجام دهد. در حال حاضر شعبه ۵ دادگاه كيفري يك، مشغول انجام تحقيقات مقدماتي است و طبيعتا با حكم برائت آقاي امام‌وردي بايد از قرار وثيقه ايشان در دادگاه انقلاب رفع اثر مي‌شد، اما دادگاه انقلاب در رفع اثر از وثيقه بعد از صدور حكم اوليه خيلي تاخير كرد و موكل حتي تا مدتي پس از ابرام راي برائت خويش به لحاظ عجز از توديع وثيقه، بازداشت بود و پيگيري‌هاي ما هم به نتيجه‌اي نرسيد.

در نهايت پس از آنكه دادگاه كيفري يك مبادرت به تفهيم اتهام تجاوز به عنف به موكل و برگزاري جلسه مواجهه حضوري با شكات كرد، قرار وثيقه ۳۰ ميليارد توماني براي موكل صادر شد كه مورد اعتراض ما قرار گرفت و پرونده جهت رسيدگي به اين اعتراض به دادگاه تجديد نظر استان ارجاع شد. دادگاه تجديد نظر ميزان وثيقه را نامتناسب تشخيص داد، اما ما معتقديم با توجه به اينكه شكات در جلسه مواجهه حضوري به صراحت اعلام كردند كه دليلي بابت اثبات صحت ادعاي خويش داير بر ارتكاب تجاوز به عنف توسط آقاي امام‌وردي در اختيار ندارند، اصولا نبايد فعلا براي موكلم قرار تأمين صادر مي‌شد. دادگاه تجديد نظر در راستاي رسيدگي به اعتراض ما به قرار وثيقه منتهي به بازداشت موكل، مبلغ ۱۰ ميليارد تومان از قرار وثيقه را كاهش و قرار وثيقه را به ۲۰ ميليارد تومان كاهش داد. پس از اعاده پرونده به شعبه ۵ دادگاه كيفري يك، وثيقه توسط خانواده موكل تامين شد و ايشان طي هفته گذشته از بازداشت رها شدند تا تحقيقات مقدماتي دادگاه به اتمام برسد؛ اگر تحقيقات به كيفيتي باشد كه ادعاي شكات به اثبات نرسد قرار منع تعقيب صادر خواهد شد و اگر مواردي كشف شود طبيعتا دادگاه با صدور قرار رسيدگي، جلسه رسيدگي برگزار مي‌كند.»

مهدي حجتي، وكيل كيوان امام‌وردي به سوالات ديگر «اعتماد» پاسخ مي‌دهد.