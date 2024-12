رادیو کانادا در تفسیری اعلام کرد: ورود ارتش اسرائیل به خاک سوریه در خدمت اهداف میان مدت دولت اسرائیل برای تغییر چهرۀ خاورمیانه است. از نظر اسرائیل برای تغییرچهرۀ خاورمیانه باید با مرکز ثقل آن، یعنی رژیم ایران مقابله کرد. استقرار نیروهای اسرائیلی در منطقۀ حائل بلندی‌های جولان یک هدف دارد و آن تدارک حملات بعدی اسرائیل به ایران است. نیروی هوایی اسرائیل با نابود کردن پدافند هوایی ایران در اکتبر گذشته قادر است از این پس جنگنده‌های خود را با سهولت و از طریق آسمان بی دفاع سوریه مستقیماً به عمق خاک ایران گسیل دارد

ناصر اعتمادی - رادیو بین المللی فرانسه

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در مصاحبه‌ با نشریۀ آمریکایی "وال‌استریت جورنال" گفته است که حملات تلافی‌جویانۀ اکتبر گذشتۀ اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران، رهبران تهران را مبهوت و مات کرده، به طوری که حکومت تهران دیگر مایل به جنگیدن با اسرائیل نیست.

به گفتۀ نتانیاهو، اسرائیل با نابود کردن بخش اعظم دفاع هوایی ایران حکومت تهران را حیرت‌زده کرد به این معنا که مقامات جمهوری اسلامی اکنون باید کمیّت مهمات خود را خوب محاسبه کنند، زیرا، آنان باید از این پس سال‌ها برای احیاء تولید موشک‌های بالستیکی خود تلاش کنند، به فرض این که در این فاصله اسرائیل مجدداً تأسیسات تولید موشک‌های بالستیکی ایران را بمباران نکند.

در حملات اکتبر گذشته، اسرائیل به دلیل فشارهای آمریکا از بمباران تأسیسات اتمی ایران خودداری کرد. در گفتگو با "وال‌استریت‌ جورنال" نخست وزیر اسرائیل از اظهار نظر دربارۀ احتمال بمباران تأسیسات اتمی ایران در آینده خودداری کرد ولی گفت: "اسرائیل حزب‌الله لبنان را با خاک یکسان کرد ؛ حزب الله‌ای که قرار بود از حکومت ایران محافظت کند و حکومت ایران هم نتوانست از حزب‌الله محافظت کند و بالاخره هیچیک از این دو نتوانستند از رژیم بشار اسد محافظت کنند."

نتانیاهو در ادامه افزود که اسرائیل "محور مقاومت" را دو شقه کرد. به گفتۀ او "جمهوری اسلامی ایران سی میلیارد دلار در سوریه خرج کرد، بیست میلیارد دلار در لبنان و خدا می داند چقدر نیز خرج حماس کرد." همۀ این پول‌ها به گفتۀ نخست وزیر اسرائیل یک شبه دود شد به هوا رفت.

به گفتۀ او رهبران ایران دیگر از این پس خط کمک رسانی ندارند. نتانیاهو تصریح کرد که اسرائیل به اسد هشدار داده بود که "نگذارد حکومت ایران از طریق سوریه برای حزب‌الله سلاح ارسال کند. اما، اسد به این هشدار توجه نکرد.

" نخست وزیر اسرائیل با اشاره به کشته شدن حسن نصرالله گفت که نصرالله به "محورِ محور" [مقاومت] تبدیل شده بود به این معنا که فقط رژیم ایران از نصرالله استفاده نمی‌کرد، بلکه نصرالله نیز از رژیم ایران استفاده می‌کرد. نتانیاهو بار دیگر از انفجار پیجرهای اعضای حزب‌الله و کشته شدن رهبران نظامی و سیاسی این گروه به عنوان اقدامی تاریخی یاد نمود و افزود که در پی این اقدام‌ها اسرائیل توانست در عرض شش ساعت اغلب موشک‌های بالستیکی حزب‌الله را که طی سالیان انبار شده بودند، نابود کند.