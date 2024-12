نیت شما که درسوگ سقوط رژیم قبلی عزادار شده‌اید برای ما روشن است

یورونیوز - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه روز چهارشنبه گفت: « تنها هدف ما ایجاد صلح، آرامش و ثبات قدرتمند در منطقه با اولویت سوریه است.»

به گزارش خبرگزاری آناتولی، آقای اردوغان طی سخنانی در نشست حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه در آنکارا با اشاره به آخرین تحولات در سوریه تاکید کرد: «شاهد مدیریت عالی روند توسط دولت جدید سوریه هستیم. ما نیز به این روند کمک خواهیم کرد.»

او افزود: «از تریبون ملت، با نهایت احترام به برادران سوری خود که پس از ۱۳ سال مبارزه به یک پیروزی باشکوه و عظیم دست یافته‌اند، سلام و درود می‌فرستم.»

رئیس جمهوری ترکیه سپس از جانب خود، حزب عدالت توسعه و مردم ترکیه به ملت «قهرمان و شجاع» سوریه که «در برابر ظلم و ستمگر سر فرود نیاوردند» ادای احترام کرد و پیروزی آنها را شادباش گفت.

آقای اردوغان با بیان این که «در دوره آتی با استفاده از تمام ابزارهایی که در اختیار کشورمان است، به هدف خود یعنی ترکیه عاری از تروریسم دست خواهیم یافت»، تاکید کرد: «کسانی را که می‌خواهند برادری ابدی ما با کُردها را تضعیف کنند، از بین خواهیم برد.»

رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه سخنرانی خود گفت: «نیت کسانی که ۳ هفته است در سوگ رفتن اسد عزادار شده‌اند و برای فروکش کردن خشم خود بابت از دست دادن متحدان خود در دمشق می‌خواهند آن را بر سر مردم مظلوم خالی کنند، از هم اکنون برای ما آشکار است.»

آقای اردوغان با یادآوری این که اسد و رژیم بعث علیرغم همه توصیه‌های ترکیه تصمیم گرفتند تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم را به شیوه‌ای بسیار خونین سرکوب کنند، خاطرنشان کرد: «در حالی که توقف خونریزی و پایان دادن به درگیری‌ها در سوریه امکان پذیر بود، اسد همچنان به سرکوب مردم خود ادامه داد و با ظلم و ستم دچار غرور بیشتر شد. به دلیل سیاست قتل عام مردم طی بیش از ۱۳ سال، همسایه ما سوریه به یک درگیری بزرگ کشیده شد. هرج و مرج و بی‌ثباتی در شهرها، روستاها و آثار تاریخی که بهترین‌ها در تمدن اسلامی هستند، حاکم شد. بسیاری از مردم یا در اثر کشتارهای رژیم و حامیان آن و یا در اثر حملات سازمان‌های تروریستی به شهادت رسیدند.»