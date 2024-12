حمله نظامی برای اعمال دیپلماسی اجباری یا ادامه فشار حداکثری؟

یورونیوز - دونالد ترامپ در بازگشت دوباره به کاخ سفید با ایرانی مواجه خواهد شد که بسیار شکننده‌تر از ۸ سال پیش است، چه به لحاظ اقتصادی و ناکارآمدی حکومت و چه از نظر ژئوپولتیکی ولی برنامه موشکی و هسته‌ای‌اش چند گام به جلو رفته و در عین حال با تهدید جدی حمله نظامی اسرائیل مواجه است.

این واقعیت جدید یک بحث داخلی را در مورد نحوه برخورد دولت او با تهران برانگیخته است: آیا دولت دونالد ترامپ باید با گشاده‌رویی به سمت مذاکره مستقیم با تهران برود، یا با حمله آشکار یا پنهان به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با همکاری اسرائیل برای تحمیل «دیپلماسی اجباری» روی آورد و یا با تشدید «فشار حداکثری» ایران را وادار کند تا در قالب توافقی تازه برنامه هسته‌ای و موشکی خود را متوقف کند.

به هر حال پس از کاهش نفوذ منطقه‌ای ایران و تخریب ابعاد گسترده‌ای از «هژمونی منطقه‌ای» تهران که طی یکسال گذشته و در پی حملات اسرائیل و آمریکا به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان، سوریه، عراق و یمن رخ داده، این نگرانی در میان مقام‌های غربی وجود دارد که شکست استراتژی منطقه‌ای جمهوری اسلامی، تهران را ترغیب کند تا برای ایجاد تضمین امنیتی تازه به سراغ تولید سلاح هسته‌ای برود.

در چنین شرایطی، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران و دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تمایل خود را برای مذاکره درباره توافق هسته‌ای جدید ابراز کرده‌اند، هر چند هیچ‌کدام کلمه‌ای درباره شرایط آن نگفته‌اند.

اما هر دوی آنها می‌دانند که موازنه نظامی در منطقه تغییر کرده است. جمهوری اسلامی در حالی به حمایت نظامی از روسیه پرداخته و از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به خاک اسرائیل حمایت کرده که این روزها توانایی‌اش برای حمله به اسرائیل از طریق نیروهای نیابتی‌ و حتی موشک‌های بالستیکش، به شدت کاهش یافته است. بنابراین نه تنها فرصت دیپلماسی برای ایران بیشتر نشده بلکه امکان حمله پیشگیرانه نیز وجود ندارد.

دستیاران آقای ترامپ در اظهارات عمومی خود وعده اجرای یک کمپین جدید «فشار حداکثری» را داده‌اند که بر قطع درآمدهای نفتی ایران از محل تجارت با چین به عنوان بزرگترین خریدار محموله‌های نفتِ تحریم شده ایران متمرکز است.