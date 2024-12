خبر بازگشت «علی دایی» به فوتبال، بیش از آنکه وجهه ورزشی داشته باشد، رنگ و روی سیاسی گرفته است

پیام یونسی‌پور - ایران وایر

پس از شکست سه بر یک پرسپولیس مقابل مس رفسنجان، خبرگزاری «ایسنا» از تمایل مدیران پرسپولیس برای مذاکره با او جهت جانشینی «خوان گاریدو» خبر داد. ساعاتی بعد وبسایت «تابناک» به نقل از علی دایی نوشت: «پیشنهادی برای قبول هدایت پرسپولیس به من نشده و اگر هم پیشنهادی باشد، فعلا قصد بازگشت به فوتبال ایران را ندارم.»

روزنامه «اعتماد»، دوشنبه ۴دی۱۴۰۳، از دستور مستقیم «مسعود پزشکیان»، ریییس‌جمهور به «احمد دنیامالی»، وزیر ورزش و جوانان برای بازگشت علی دایی به فوتبال خبر داد و مدعی شد که رفتار علی دایی در حضور «غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی و بی‌اعتنایی‌ او به مقامات دولتی، باعث تمایل رییس‌جمهور به بازگشت علی دایی به فوتبال شده است.

این نخستین بار نیست که شخص اول دولت به‌صورت مستقیم حکم به روی کار آمدن علی دایی می‌دهد. پیش‌از این «محمود احمدی‌نژاد» در تماس مستقیم با «محمد علی‌آبادی»، رییس سازمان تربیت بدنی وقت، خواهان سرمربی‌گری‌ علی دایی در تیم ملی ایران شده بود.

آیا سپاه پاسداران و سپاه قدس، پرونده فاش‌گویی علی دایی در مورد یک فرمانده تروریست این سازمان در اروپا را نادیده خواهند گرفت و آیا علی دایی که به‌صراحت گفته است به مربی‌گری و به مدیریت در فوتبال ایران فکر هم نمی‌کند، با اصرار مسعود پزشکیان و وزیر ورزشی که از سوی «محمدباقر قالیباف» به دولت تحمیل شده، تغییر رای خواهد داد؟

سردار سپاه که بود و چگونه باعث حذف علی دایی شد؟

پرونده علی دایی در فوتبال ایران را سپاه پاسداران در اردیبهشت۱۳۹۸ در دست گرفت. جایی که علی دایی شاید بدون آنکه بداند، از چهره تغییر یافته یکی از نیروهای سپاه که در ترورهای این نهاد نظامی در اروپا نقش داشت، پرده برداشت.

روزنامه اعتماد در گزارش خود پیرامون تلاش مسعود پزشکیان برای بازگرداندن علی دایی به فوتبال نوشته است: «سال ۱۳۹۸، هنگامی که علی دایی هدایت سایپا را برعهده داشت، به‌خاطر اختلاف با مدیران باشگاه و یک شخص نظامی خاص از این باشگاه جدا شد. بعد از آن علی دایی دیگر مسوولیتی در حوزه فوتبال نداشته است.»

اعتماد تاکید کرده که در تمام این سال‌ها باور عمومی بر این بوده که علی دایی «ممنوع‌الکار» است.

ماجرا به مصاحبه سال ۱۳۹۸ علی دایی با رسانه‌های ایران برمی‌گردد. پس از آنکه «مصطفی مدبر»، مدیرعامل وقت باشگاه سایپا دستور به قطع همکاری این مربی با باشگاه سایپا داد، علی دایی به رسانه‌های ایران گفت: «آقای مصطفی مدبر برای من وجود خارجی ندارد و آدم حقیقی به این اسم نمی‌شناسم.

تا جایی که ذهن ناقصم یاری می‌کند، او را از زمانی که ریاست حراست صداوسیما را داشت، به‌عنوان "سردار غفور" می‌شناختم. برای من جالب بود که در یک برنامه ۹۰، خودش را مدبر معرفی کرد. بعد که صحبت کرد، تُن صدایش برای من آشنا بود و دیدم همین سردار غفور خودمان است و اردبیلی است. چطور او مصطفی مدبر شده؟ کاش یک نفر از ثبت احوال اینجا بود تا سوال کنم که یک نفر می‌تواند کل اسم و فامیلش را عوض کند؟»

علی دایی شاید ناخواسته و ندانسته، داشت از سردار «غفور درجزی» رونمایی می‌کرد. سرداری که یکی از عوامل ترور «عبدالرحمن قاسملو» در اتریش شناخته می‌شود.