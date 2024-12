گفتگوی عباس عبدی با یورونیوز

سال ۲۰۲۴ میلادی سالی پر از فراز و نشیب را برای ایران رقم زد، از جمله ریاست جمهوری مسعود پزشکیان در پی مرگ ابراهیم رئیسی از مهمترین اتفاقات این سال بود. روی کار آمدن یک دولت نسبتا اصلاح‌طلب، محصول تلاش گروهی بود که هنوز به اصلاحات دموکراتیک در چارچوب نظام جمهوری اسلامی امیدوارند.

عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، از جمله این افراد است. متن زیر گفت‌وگویی است با آقای عبدی دربارۀ عملکرد دولت پزشکیان و بخت این دولت برای اصلاح سیاست‌های جمهوری اسلامی.

آقای عبدی، تقریبا پنج ماه از آغاز به کار دولت پزشکیان می‌گذرد. ارزیابی شما از عملکرد این دولت در این پنج ماه چیست؟

عملکرد یک دولت را از سه منظر می‌توان ارزیابی کرد. اول، از طریق شعارها و وعده‌هایی که داده و توقعاتی که ایجاد کرده، و تطبیق این‌ها با واقعیت. دوم اینکه خودمان ببینیم آن دولت با داشته‌هایش چه کارهایی می‌توانسته انجام دهد و چقدر آن‌ها را انجام داده یا نداده. سوم از طریق انتظارات مردم. انتظارات مردم به هر دلیلی شکل بگیرند، به هر حال شکل گرفته‌اند و یک واقعیت مهم‌اند و دولت‌ها نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند. اگر دولت بتواند انتظارات مردم را محقق سازد، طبیعتا به نفعش است و اگر نتواند، به زیانش؛ ولو که قادر به تحقق آن انتظارات نبوده و یا جزو اهداف اعلام‌شده‌اش نبوده باشد. از منظر معیار اول، پزشکیان در ایام انتخابات هیچ وعدۀ مشخصی به مردم نداد؛ برخلاف رئیسی که در انتخابات سال ۱۴۰۰ سراسر وعده بود. پزشکیان هیچ وعدۀ قابل سنجشی نداد چون اساسا چنین وعده‌هایی در ایران قابل تحقق نیست. مسئلۀ ایران یک مسئلۀ فنی و تکنیکال نیست که روی امور فنی‌اش بتوان وعده داد. یک مسئلۀ کلان و رویکردی است و آن را باید حل کرد. آن هم سختی‌ها و پیچیدگی‌های خودش را دارد. با این حال از دل حرف‌های پزشکیان در ایام انتخابات، چند تا موضوع را استخراج کرده بودم که قاعدتا باید این‌ها را بررسی کرد.

اولی، همین بحث فیلترینگ بود. البته مردم با زحمت از فیلترینگ عبور کرده‌اند ولی فیلترینگ بیش از اینکه یک مشکل عاجل مردم باشد، تبدیل شده به یکی از نمادهای تداوم وضع موجود. دومی، مسئلۀ زنان است که فکر می‌کنم تا به حال عملکرد پزشکیان در این زمینه خوب بوده. او تا به حال دو بار جلوی اجرای مصوبۀ عفاف و حجاب را گرفته و فکر نمی‌کنم به راحتی بتوانند این مصوبه را برگردانند. همین که پزشکیان مانع اجرای این مصوبه شده، گام بسیار مهمی است. سومی مسئلۀ گزینش‌ها است که به نظرم تا این‌جا بطور متوسط بد عمل نشده در این زمینه. بعضی از ضوابط گزینش‌ها را کنار گذاشته‌اند. منظورم از گزینش، جذب نیروی انسانی است. در این زمینه در ساخت حکومتی زیاد موفق نبوده‌اند و بسیاری از استعلام‌هایشان هنوز بی‌جواب مانده یا رد شده است اما در همان جا هم قدم‌هایی برداشته شده. از جمله اینکه، خیلی از کسانی که قبلا به دلیل مسائل امنیتی زندانی شده بودند در جمهوری اسلامی، الان تایید صلاحیت شده‌اند و مشغول به کارند.

همچنین پزشکیان در بعضی انتصاب‌ها تابوشکنی کرده. شاید بگویید در دورۀ احمدی‌نژاد هم چنین انتصاباتی داشتیم ولی آن موقت بود و وضع به حالت سابق برگشت ولی الان به هیچ وجه آن طور نیست. هم تعداد زنان در کابینه زیاد شده، هم اینکه این انتصاب‌ها به گمان من به شکل بازگشت‌ناپذیری صورت گرفته. البته این تحول تحت تاثیر مطالبات اجتماعی است ولی به هر حال پزشکیان توانسته این کار را انجام دهد. موضوع دیگر، افزودن اهل سنت به کابینه است. در استانداری‌ها، اهل سنت و افراد متعلق به قومیت‌ها حضور دارند. ضوابط گزینش معلمان و کادرهای اداری هم تا حد زیادی اصلاح شده. بخش دیگری از گزینش، مربوط به سهمیه‌های ورود به دانشگاه است. دستور بازنگری در این زمینه هم صادر شده تا سهمیه‌ها کاهش یابند. حوزۀ دیگر، سیاست خارجی است. در این حوزه، شواهدی را می‌بینیم. گفت‌وگو با ایلان ماسک مهم بود. اگرچه تکذیب شد ولی تکذیب جدی‌ و واقعی نبود. از ترور هنیه در اولین روز ریاست جمهوری پزشکیان تا الان، روند تحولات به قدری سریع و سخت بوده که فرصت چندانی برای بروز تغییرات در سیاست خارجی بوجود نیامده است. به غیر از این چهار مورد، مورد پنجم که من تاکید زیادی بر آن دارم، تغییر سیاست رسانۀ رسمی است.

باید سیاستی آزاد، با مشارکت نیروهای بیشتر و تعهد به خیر عمومی و حقیقت به جای روایت، در دستور کار صداوسیما قرار بگیرد تا این رسانه از وضعیت فعلی خارج شود. البته دستاوردهای دیگری هم در کنار این‌ها بوده. مثل آزاد کردن تعداد قابل توجهی از زندانیان و تلطیف قضیۀ دو همکارروزنامه‌نگار، که بابت پوشش ماجرای مهسا امینی محکوم شدند، و همین طور آزادی آقای برهانی و حاحی‌پور و غیره. اما واقعیت این است که شعار وفاق پزشکیان چندان موفقیت‌آمیز نبوده. برخلاف کسانی که فکر می‌کنند این شعار ساده و سطحی است، این شعار بسیار مهم است و مانع اصلی تمام تحولات مثبت در ایران، فقدان وفاق است. ولی فکر می‌کنم که پزشکیان باید قدری مسئله را بازتر کند. مسئلۀ اصلی وفاق باید تفاهمی باشد که در سطح کلان با رهبری انجام می‌دهند و بساط نیروهای تندرو باید جمع شود. البته حکومت می‌ترسد و به اصلاح‌طلبان اعتماد ندارد و فکر می‌کند همین تندروهایی که باید جمع شوند، نهایتا حامی و پای کارش خواهند بود. در واقع تندروها مصداق دردم از یار است و درمان نیز هم؛ شده‌اند.این وضعیت پاردوکس سیاسی حکومت است. راه شکستن آن را باید پیدا کرد. بنابراین تحقق وفاق با پیچیدگی مواجه است. در صورت تحقق وفاق، حتی در زمینۀ فیلترینگ و مسئلۀ زنان هم موفقیت‌های دولت پزشکیان بیشتر خواهد شد؛ چونکه پزشکیان اصراری ندارد همۀ این مشکلات را با نکیه بر زور رئیس جمهور و دولت حل کند. او بیشتر دنبال این است که توافقی جمعی را هم برای حل این مشکلات بدست آورد. این نکته مثبت است و فکر می‌کنم ماندگاری سیاست‌های او را بیشتر می‌کند.

چرا معتقدید انتصاب زنان به مقام‌های دولتی، این بار بازگشت‌ناپذیر است؟

علتش این است که این انتصاب‌ها، تاکتیکی نبود، مبتنی بر مطالبۀ موثرو جدی جامعه بود. پزشکیان به این مطالبه جواب داد و پای آن هم ایستاد. من خبر دارم چه تهدیدهای شده بود. هم در مورد وزارت زنان، هم در مورد حضور اهل سنت در کابینه. در حالی که احمدی‌نژاد با آوردن وزیر زن در کابینه در پی کسب اعتبار بود ولی پزشکیان واقعا در پی پاسخ‌دادن به یک مطالبه بود و ضمنا انتصاباتش محدود به یک نفر نبوده. تعداد زنان در هیات دولت و فرمانداری‌ها قابل توجه است و فکر می‌کنم به غیر از بازگشت‌ناپذیری، روند رو به رشدی هم خواهد داشت.

آیا علت اصلی فقدان وفاق این نیست که بخشی از مدیران جمهوری اسلامی در گذر زمان غربگرا شده‌اند؟ یعنی مثلا سعید جلیلی امروز، شبیه دوران جوانی اصلاح‌طلبان در دهۀ ۱۳۶۰ است. او تغییری نکرده. خاتمی و موسوی و پزشکیان تغییر کرده‌اند.

اصلا قرار نیست آدم‌ها تغییر نکنند. عده‌ای در جامعۀ ایران قبلا چپگرا بوده‌اند و حالا به شدت طرفدار اقتصاد بازار هستند. تغییر رویکردها ایرادی ندارد. انسان بر حسب دانش و فهمش به محیطش پاسخ می‌دهد. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ اغلب روشنفکران ایرانی چپگرا بودند و بعدا گرایش‌های متفاوتی پیدا کردند و تعداد زیادی از آن‌ها بسوی غرب گرایش پیدا کردند. قرار نیست آدم از گهواره تا گور یک جور فکر کند. فارغ از اینکه افراد امروز چه عقیده‌ای دارند، باید دید عقایدشان به کار حل مشکلات می‌آید یا نه. بسیاری امروز به اعدام‌های اول انقلاب ایراد می‌گیرند ولی آن موقع اگر آن اعدام‌ها دو روز به تاخیر می‌افتاد، بسیاری از مردم اعتراض می‌کردند. کسانی که امروز عین گذشته رفتار می‌کنند، شبیه کسانی هستند که مثلا در اول انقلاب با افکار زمان قاجار عمل می‌کردند. کسانی هم که امروز از گزاره‌های چهل سال قبل دفاع می‌کنند، همان قدر عجیب‌اند؛ چونکه هم مردم و هم محیط عوض شده‌اند. محیط جهان دوقطبی آن موقع، الزامات خاص خودش را داشت و محیط امروز کاملا متفاوت است. اگر عدم وفاق ناشی از این نظر باشد که مدیران نظام نباید طرز فکرشان عوض می‌شد، باز نکته این است که کسی حق ندارد نظر خودش را به جامعه تحمیل کند چون یک چیز باید ثابت باشد و آن حق حاکمیت مردم است. هر فردی می‌تواند و آزاد است که عین دهۀ ۶۰ یا حتی زمان قاجار فکر کنند ولی باید بپذیرند که حکومت ارثیه‌ای برای آنان نیست. کسانی که در دهۀ ۶۰ مثل تندروهای امروز فکر می‌کردند، حکومت را ارث پدرشان نمی‌دانستند. آن‌ها آن موقع در اکثریت بودند. ولی تندروهای امروز یک اقلیت محض‌اند که از امکانات حکومتی استفاده می‌کنند برای تحقق اهدافشان. بنابراین آقای پزشکیان باید به این نکته دقت کند که وفاق در چه حوزه‌ای و با چه کسانی ممکن است و در چه حوزه‌ای و چه کسانی ناممکن. تغییر یا عدم تغییر حق افراد است ولی این تحولات یا عدم تحولات را باید به عرصۀ عمومی و مردم ارجاع داد. به نظر من، داوری عرصۀ عمومی در این زمینه کاملا روشن است. حق حاکمیت اکثریت قابل خدشه نیست. چون در غیر این صورت هیچ چیزی نمی‌تواند موجب وفاق شود.