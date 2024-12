اصابت موشک روسی دلیل سرنگونی هواپیمای مسافربری آذربایجان بوده است

یورونیوز - یک منبع دولتی در باکو به صورت اختصاصی به یورونیوز گفته است که اصابت یک موشک زمین به هوای روسیه به هواپیمای مسافربری دلیل سرنگونی پرواز شرکت هواپیمایی دولتی جمهوری آذربایجان بوده است.

منابع دولتی جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه به طور اختصاصی به یورونیوز گفتند تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که یک موشک زمین به هوا روسیه باعث سرنگونی هواپیمای شرکت هوایی آذربایجان در روز چهارشنبه شده است.

به گفته این منابع این موشک در جریان فعالیت هوایی پهپاد بر فراز گروژنی به سمت پرواز شماره ۸۴۳۲ شلیک و در کنار هواپیما منفجر شده است. ترکش‌های این موشک به بدنه هواپیمای اصابت و باعث سرنگونی آن شده است.

منابع دولتی در باکو با یورونیوز گفتند که این هواپیمای آسیب‌دیده با وجود درخواست خلبانان برای فرود اضطراری، اجازه فرود در هیچ فرودگاهی در روسیه را پیدا نکرده و دستور داده شده که از دریای خزر به سمت آکتائو در قزاقستان پرواز کند.

بر اساس داده‌ها، سیستم‌های ناوبری GPS هواپیما در سراسر مسیر پرواز بر فراز دریا مسدود بوده است.

بر اساس اعلام مقام‌ها در باکو شلیک یک موشک از سامانه پدافند هوایی Pantsir-S دلیل سقوط هواپیما بوده‌اند.

در همین حال منابع روسی گزارش دادند که همزمان با عبور پرواز خطوط هوایی آذربایجان از منطقه چچن، نیروهای پدافند هوایی روسیه مشغول تلاش برای سرنگونی پهپادهای اوکراینی بودند.

اگر این داده‌های اولیه تأیید شوند، این دومین بار در یک دهه گذشته خواهد بود که نیروهای روسیه یک هواپیمای تجاری را منهدم کرده‌اند؛ مورد اول، سقوط پرواز MH17 در اوکراین بود. آن پرواز شرکت هواپیمایی مالزی در سال ۲۰۱۴ از آمستردام به مقصد کوالالامپور در مالزی در حرکت بود که در میان راه در مرز روسیه و اوکراین سرنگون شد. اتفاقی که در اثر شلیک موشک روسیه رخ داده بود.

تحقیقات بیشتر درباره سقوط روز چهارشنبه احتمالاً ابعاد مختلف این حادثه را روشن خواهد کرد؛ از جمله دلایل شلیک موشک، عدم صدور مجوز برای فرود در فرودگاهی نزدیک در روسیه، و دستور عبور هواپیمای آسیب‌دیده از روی دریا.