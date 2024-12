با ادامه موج افزایش نرخ ارزهای خارجی در بازار ایران قیمت هر یک دلار آمریکا روز پنج‌شنبه ۶ دی از مرز ۸۰ هزار تومان گذشت. این در این حالی است که یک اقتصاددان گفته «اقتصاد ایران به مدیریت نظام ولایی از پاسداشت ارزش‌های سرمایه‌ای و مالی کشور ناتوان است» و «چتر نجاتی» هم وجود ندارد

ایندیپندنت فارسی - در ادامه رکوردشکنی نرخ ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی ایران، روز پنج‌شنبه ۶ دی‌ماه قیمت هر دلار آمریکا با رسیدن به عدد ۸۰ هزار و ۳۰۰ تومان، رکورد تازه‌ای را ثبت کرد.

با وجود آن‌که ادامه روند افزایش قیمت ارزهای خارجی، به افزایش هرچه بیشتر قیمت انواع کالاهای اساسی و کوچک‌تر شدن سفره ایرانیان منتهی می‌شود، اما علی خامنه‌ای و دیگر مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی در روزها و هفته‌های اخیر تلاش کردند تا در سخنرانی‌های خود کاملا نسبت به این بحران بی‌تفاوت باشند.

بر اساس آخرین قیمت‌های بازار فردوسی تهران تا ساعت ۱۷ به وقت ایران، هر دلار آمریکا برای اولین‌بار با عبور از مرز ۸۰ هزار تومان، ۸۰ هزار و ۳۰۰ تومان فروخته شد، پوند بریتانیا به ۱۰۰ هزار و ۵۵۰ تومان رسید، یورو ۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد، هر دلار کانادایی ۵۵ هزار و ۸۰۰ تومان نرخ گرفت، لیر ترکیه به ۲ هزار و ۳۵۰ تومان رسید، هر درهم امارات از ۲۲ هزار تومان رد شد و یوان چین نیز ۱۱ هزار و ۵۰ تومان معامله شده است.

همزمان جعفر قادری، نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی، امروز افزایش قیمت‌ ارز و کالاهای اساسی را «طبیعی»‌ خواند و گفت که کسی نباید انتظار پایین آمدن قیمت دلار را داشته باشد. او افزود: «در این شرایط خیلی طبیعی است که با افزایش قیمت دلار شاهد افزایش قیمت اقلام اساسی و ضروری مورد نیاز مردم هم باشیم. وقتی که کشور ما با توجه به تحریم‌ها با محدودیت رو‌به‌رو است، پس افزایش قیمت‌ها در تمام سطوح طبیعی است.»

همچنین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران هم امروز گفت نشانه‌ای از تثبیت نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴ که دولت پزشکیان به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، دیده نمی‌شود.

در همین حال و در بازار طلای ایران، روز پنج‌شنبه هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۵ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان افزایش یافت، سکه امامی به ۵۶ میلیون و ۷۰ هزار تومان رسید، سکه بهار آزادی ۵۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد، نیم‌سکه از ۳۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رد شد و هر ربع‌سکه بهار آزادی هم به رکورد ۱۸ میلیون تومان رسید.

جعفر قادری، نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه مصاحبه‌اش با روزنامه شرق، درباره علت افزایش افسارگسیخته قیمت دلار و آینده آن توضیح داد: «بخشی از دلیل بالا رفتن قیمت دلار، مسائل و مشکلات رخ‌داده در منطقه و بخشی به دلیل تسویه‌حساب‌های ارزی است که با خارج از کشور داریم. بخشی از دلیل بالا رفتن دلار نیز به تورمی برمی‌گردد که طی سالیان مختلف داشتیم. در واقع وقتی تفاوت تورم داخلی و بین‌المللی زیاد باشد، این تفاوت اثر خودش را در نرخ ارز تخلیه می‌کند. بخشی از این افزایش قیمت دلار هم به دلیل تورم انتظاری موجود در جامعه است و وقتی مسائل سیاسی و منطقه‌ای فروکش کند، دیگر خیلی مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد.»