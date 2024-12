فرزانه روستایی

جمهوری اسلامی کرم ابریشمی است که ندانسته با تنیدن تار در اطراف خود، خویشتن را در تله انداخته و دارد خود را به فنا می دهد. نود میلیون مردم ایران منتطر این لحظه موعود و مبارکند تا ورق خوردن تاریخ را شاهد باشند و کار حتی به جایی برسد که مردم چشم های خود را بمالند نکند خدای نکرده دارند خواب می بینند.

اگر قیلترینگ و فیلتر فروش ها نبودند، اگر برای حجاب سخت نمی گرفتند، و اگر رسوایی رمزارزها مانند تشت از پشت بام افتاده علنی نشده بود هیچگاه رابطه مردم و نظام اینچنین صفر و صد نمی شد و ایرانیان رویای شیرین خلاص شدن از دست آخوندها را هر روز در ذهن خود ورق نمی زدند.

فیلترینگ و حجاب هم جمهوری اسلامی را به آخر خط رساند و هم مسعود پزشکیان را که وارد گودی شد که هیچ تصوری از ابعاد چاله و سنگینی دمبل های آن نداشت. امروز معلوم شد امام زمان مردم ایران ایلان ماسک است که با اینترنت ماهواره ای استارلینک دارد به فریاد مردم ایران می رسد

البته اگر جمهوری اسلامی خدای نکرده بماند بی شک بیت علی خامنه ای و ستاد اجرای فرمان امام دهها شرکت دلال برای فروش استارلینگ به مردم راه اندازی خواهند کرد، زیرا نظام ثابت کرده است که به غیر از دلار هیچ زبان دیگری را نمی فهمد و اصلا مهم نیست که دلار از معامله های کثیف با قاچاقچی های مواد مخدر می آید یا از دلالی برای فروش اینترنت استارلینگ.

نظام خیلی تلاش کرد افکار عمومی را به کنترل درآورد، بسیار هزینه کرد تا آزادی ها را سرکوب کند، مانع آگاه شدن مردم شود، اخبار اختلاس خانواده های فاسد حاکم را پنهان کند، ترس و ارعاب ایجاد کند، مردم را از تحولات جهانی دور نگه دارد و مانع تغییرات منطقی اجتماعی شود. اما نتیجه کارهمانی شد که پادشاه، یا مقام ولایت لخت و عور است و همه دارند او را نظاره می کنند.

امروز شاهد هستیم مردم یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان در زباله ها می گردند تا قوت لابموتی بیابند. در مناطق دور افتاده نیز که شهرها زباله ندارند مردم از گرسنگی آرام آرام می میرند یا خود کشی می کنند. با این حال، شکم های گرسنه امروز می دانند که چه نمی خواهند و آن یک نظام مذهبی آخوندی است که حتی در حال سقوط ممکن است آینده فلاکت باری را برای مردم ایران تدارک ببینند.

نظامی که همه نزدیکان و اقوام و پسر عموها و دختردایی ها و خاله زاده ها و باجناق هایش میلیاردرهای فیلتر شکن فروش هستند با ادامه ماجراجویی های منطقه ای دارند آینده ایران را نیز مانند عراق بعد از صدام حسین بر باد می دهند.