بازداشت سالا در شرایطی صورت گرفته که رسانه‌های ایتالیا پیش از این از بازداشت محمد عابدینی نجف‌آبادی، یک ایرانی ۳۸ ساله که تحت تعقیب آمریکا بود، در فرودگاه میلان خبر دادند

ایران اینترنشنال - وزارت خارجه ایتالیا اعلام کرد نیروهای امنیتی چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی را ۲۹ آذر در تهران بازداشت کرده‌اند. این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی شهروندان خارجی، به‌ویژه روزنامه‌نگاران خارجی یا دوتابعیتی را بازداشت می‌کند.

وزارت خارجه ایتالیا جمعه هفتم دی‌ماه با اعلام رسمی خبر بازداشت سالا افزود: «تمام تلاش‌ها برای ارتباط با مقامات جمهوری اسلامی آغاز شده است.»

این وزارتخانه نوشت که پائولا آمادی، سفیر ایتالیا در تهران، جمعه توانسته است با سالا در زندان ملاقات کند.

عابدینی نجف‌آبادی دوشنبه ۲۶ آذر با پروازی از استانبول به میلان رفته بود.

او به «تامین قطعات الکترونیکی برای ساخت سلاح‌های مرگبار مانند پهپادهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین حمایت مالی از تروریسم» متهم شده است.

پس از این دستگیری، معاون کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از «دعوت» سفیر سوئیس و کاردار ایتالیا در تهران به این وزارتخانه در اعتراض به بازداشت مهدی محمدصادقی و محمد عابدینی نجف‌آبادی، در آمریکا و ایتالیا خبر داد.

او افزود که کاردار ایتالیا در تهران نیز به وزارت امور خارجه دعوت شد و اعتراض نسبت به بازداشت عابدینی، ساکن ایران و سوئیس، در میلان، به اطلاع او رسانده شد.

هم‌زمان خبرگزاری تسنیم گزارش داد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از طریق کنسولگری خود در ایتالیا تلاش‌های گسترده‌ای را برای آزادی عابدینی آغاز کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا، دوشنبه ۲۶ آذر عابدینی نجف‌آبادی و مهدی محمدصادقی، شهروند ایرانی-آمریکایی ۴۲ ساله را به ارسال غیرقانونی فن‌آوری حساس به ایران متهم کرد.