دولت جدید سوریه: سخنان استاندار دمشق درباره رابطه با اسرائیل "موضع رسمی" ما نیست

دفتر اطلاع‌رسانی دولت سوریه به شبکه تلویزیونی ال‌بی‌سی لبنان گفت اظهارات اخیر استاندار دمشق درباره برقراری رابطه با اسرائیل، بازتاب‌دهنده مواضع رسمی حاکمان جدید سوریه نیست. استاندار دمشق پیش‌تر در سخنانی از آمریکا خواسته بود برای برقراری صلح میان سوریه و اسرائیل میانجی‌گری کند.

ماهر مروان در مصاحبه با رادیو ملی آمریکا (ان‌پی‌آر) که پنج‌شنبه ششم دی‌ماه منتشر شد، گفت: «مشکل ما با اسرائیل نیست.»

مروان که با سقوط رژیم بشار اسد این سمت را در اختیار گرفته است، تاکید کرد مردم سوریه خواستار «هم‌زیستی و صلح با اسرائیل» هستند و حکومت جدید این کشور به دنبال برقراری «روابط خوب با اسرائیل» است.

یک مقام آمریکایی نیز به ان‌پی‌آر گفت ایالات متحده پیام دولت جدید سوریه را به اسرائیل منتقل کرده اما واشینگتن دو طرف را برای برداشتن گام‌هایی به منظور برقراری روابط، تحت فشار قرار نمی‌دهد.

رسانه‌های اسرائیل پیش از این خبر داده بودند که آمریکا از این کشور خواسته است با گروه تحریر شام تعامل داشته باشد اما این کشور تمایلی به این کار نداشته است.

ماهر مروان، استاندار جدید دمشق که از سوی احمد الشرع، رهبر هیات تحریر شام منصوب شده است، در این مصاحبه اشاره‌ای به جنگ در غزه و موضوع فلسطین نکرد.

او گفت: «حکومت جدید قصد ندارد امنیت اسرائیل یا امنیت هر کشور دیگری را تهدید کند.»

الشرع که اکنون قدرت را در سوریه در دست دارد نیز پیش از این گفته بود: «در صدد درگیری با اسرائیل نیستیم.»

پس از سقوط حکومت اسد، ارتش اسرائیل بارها به مناطقی از سوریه حمله کرده است.