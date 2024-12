فرصت اندك در نبود عزم ملي

عباس عبدي

در دو يادداشت قبلي ابتدا نوشتم كه جامعه ما از سال‌ها پيش در وضعيت امتناع برنامه‌ريزي قرار دارد. سپس توضيح دادم تصور مي‌رفت يا قرار بود دولت پزشكيان آمده كه اين معضل را حل كند ولي با نقض پيمان مواجه شده است در حالي كه اين آخرين فرصت براي عبور مسالمت‌آميز و كم‌هزينه به سوي جامعه‌اي است كه امكان برنامه‌ريزي براي حل مسائل مردم را داشته باشد. شرط‌هاي رسيدن به امكان برنامه‌ريزي را هم توضيح دادم.‌

در اين يادداشت مي‌خواهم با ارجاع به واقعيت‌هاي موجود در اين دولت و نيز سخنان رييس‌جمهور و معاون اول و احيانا ساير مقامات آن نشان بدهم كه چرا آنان هم به‌ طور ضمني اذعان دارند كه برنامه‌ريزي غيرممكن است. در ادامه هم خواهم گفت كه به نظر من راه‌حل چيست. واقعيت اين است كه دولت در اين مدت گام‌هاي خوبي برداشته و آخرين آن نيز حذف محدود فيلترينگ از فضاي مجازي كه با پرداخت‌هاي ويژه از جيب مردم به سكوهاي داخلي همراه بود.

ولي هيچ كدام از اقدامات دولت نتوانسته شرايط را براي برنامه‌ريزي فراهم كند. در واقع اين گام‌هاي خوب يا از نظر مردم كافي نيست يا آنكه با مشكلات مستقيم مردم كه حل آنها نيازمند برنامه‌ريزي است در ارتباط نيست. مخالفان به عللي نتوانستند يا نخواستند جلوي اين اقدامات بايستند ولي درباره كارهاي اساسي‌تر مقاومت مي‌كنند.

آن مسائلي كه بايد از طريق برنامه‌ريزي حل شود شامل سياست خارجي و رفع تحريم‌ها، ناترازي ارزي و انرژي، جلب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، رشد اقتصادي پايدار و كاهش تورم، تغيير روند چالش‌هاي محيط زيست، آب، پسماند، آلودگي هوا، گرد و غبار، فرونشست زمين آسيب‌هاي اجتماعي، مهاجرت نخبگان، فقر و نابرابري، حذف رانت‌ها، اصلاح نظام اداري و... است.

برنامه‌ريزي در ايران نيازمند شرايط خاصي است، زيرا مسائل و مشكلات به ‌شدت در هم تنيده هستند. اين گونه نيست كه يك مساله را بتوان به تنهايي حل كرد. در واقع بيش از حل اين مساله و آن مساله، نيازمند تغيير رويكردهايي هستيم كه ما را به مرحله برنامه‌ريزي نزديك كند.

اول از همه انسجام و اتحاد حكومت براي تعيین اهداف و پذيرش علم و نظر كارشناسي جهت رسيدن به آن اهداف است. اين شرط بسيار مهم است. از بالاترين مقام تا روساي قوا و نيروهاي اطلاعاتي و نظامي و مجلس و نهادهاي اقتصادي دولتي و حكومتي، رسانه‌هاي رسمي و نهادهايي مثل نماز جمعه و ساير نهادهايي كه به نحوي مرتبط با حكومت و‌ متاثر از امتيازات آن هستند بايد از سياست‌هاي رسمي و مورد توافق كه معطوف به تحقق اهداف تعيين شده است، حمايت كنند.

البته نهادهاي رسمي و مدني و رسانه‌اي كه وظايف نظارتي دارند بايد آزادي عمل قانوني داشته باشند ولي نهادهايي كه به هر نحوي مستقيم يا غيرمستقيم از منابع مالي حكومت تامين مي‌شوند يا متكي به حمايت‌هاي سياسي و قدرت هستند، نه‌تنها حق مخالفت با سياست‌ها را ندارند بلكه بايد حمايت كنند. قرار نيست مثل دور دوم روحاني باشد.

اينكه گمان كنند هر كس مي‌تواند از زير بار مسووليت خارج شود و در مخالفت با سياست‌ها پُز دفاع از مردم و جامعه را بگيرد و در عين حال بهره‌مند از منابع مالي و سياسي حكومتي باشد، بي‌معناست. نمي‌شود كه افراد وابسته به ساختار اعتراضات موتوري از نماز جمعه و عليه رفع فيلترينگ راه بيندازند ولي طرفداران رفع فيلترينگ مجاز به هيچ اعتراض عملي نباشند يا هر گاه خواستند در مركز شهر جمع شوند و اعتراض كنند ولي ديگران چنين حقي را نداشته باشند. هنوز هم براي مخالفان فيلترينگ امكان اعتراض علني فراهم نشده است.



اين شرط همان ايده وفاق درون ساختاري است. زمان براي رسيدن به آن وجود ندارد. بايد به سرعت در بالاترين سطوح درباره اين مساله توافق شود. اينكه برويد با سطوح پايين گفت‌وگو كرده و بخواهيد مسائل خود را حل كنيد هيچ نتيجه‌اي ندارد. اين اراده‌اي است كه بايد در ادامه انتخابات ۱۴۰۳ و به سرعت محقق مي‌شد. تا حالا هم بسيار دير شده است. تا حالا توان و وقت اصلي دولت صرف اموري چون استعلام نيروها، مساله حجاب، فيلترينگ، قيمت‌گذاري و ترس از مخالفت تندروها و... شده است و روند امور نشان مي‌دهد كه اين مشكلات بيشتر شده كه كمتر نشده است.

شرط دوم وفاق با جامعه است. اگر مردم به حكومت و دولت اعتماد كافي نداشته باشند نه در سطح نظري و‌ نه در سطح عملي با سياست‌هاي آن همراهي نخواهند كرد. چرا بايد اعتماد مردم را جلب كرد و چگونه جلب خواهد شد؟ اگر مردم اعتماد نداشته باشند همه سياست‌هاي اصلاحي را به گونه‌اي متفاوت از حكومت و دولت تعبير و تفسير خواهند كرد. هر چه هم دولت قسم بخورد كه به پير به پیغمبر دنبال بهبود است، دليلي ندارد كه مردم گوش كنند.

مردم بر اساس عملكردها و نه ادعاها داوري مي‌كنند آن هم به صورت گام به گام. مسائل مربوط به پوشش زنان و فيلترينگ و تحول در رسانه رسمي و مساله گزينش‌ها مشمول موضوعات اصلي براي برنامه‌ريزي نمي‌شوند. انجام اينها مقدمه‌اي براي اعتمادسازي و ايجاد شرايط مناسب براي برنامه‌ريزي است.

دولت و آقاي پزشكيان نمي‌توانند زمان و توان محدود خود را صرف حل اين موارد كنند. چون ديگر فرصتي براي كارهاي اساسي‌تر نخواهند داشت. كارهايي كه در ادامه خواهم گفت. بنابراين ايجاد وفاق با مردم پيش‌شرط دوم براي برنامه‌ريزي است. شرط سوم التزام به منطق سياستگذاري و علم و تجربه بشري و تفاهم و توافق كارشناسان است. قرار نيست بر اساس توهمات و اوهام برخي افراد فاقد صلاحيت برنامه‌ريزي شود.