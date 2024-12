آینده تاریک معیشت شهروندان ایرانی با دلار ۸۲ هزار تومانی

ایندیپندنت فارسی - افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوق‌ها، همزمان با افزایش ۶۳ درصدی نرخ دلار و تورم ۵۲ درصدی بیش از گذشته فقر را گسترش خواهد داد

نرخ هر دلار آمریکا در بازار ایران، روز شنبه ۸ دی با ۱۱۰۰ تومان افزایش به ۸۲ هزار و ۱۰۰ تومان رسید و پوند و یورو نیز به ترتیب از مرز ۱۰۳ هزار تومان و ۸۵ هزار تومان عبور کردند.

در شرایطی که دلار در بازار آزاد ایران تنها طی یک هفته گذشته حدود ۵ درصد، در یک ماه اخیر حدود ۱۷ درصد و طی یک سال گذشته نیز ۶۳ درصد جهش قیمت داشته است و مانند گذشته پیش‌بینی می‌شود به همین مقدار نیز بر روی قیمت تمامی کالاهای اساسی در ایران تاثیر بگذارد، اما دولت مسعود پزشکیان با وجود اعتراف رئیس بانک مرکزی به تورم ۵۲ درصدی در سال ۱۴۰۳، میزان افزایش حقوق کارگری در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته است.

علاوه بر دلار، در ایران قیمت انواع سکه طلا نیز طی روز شنبه با افزایشی ۱.۵ تا ۳.۵ درصدی رکوردی تازه را ثبت کرد. هر عدد سکه امامی با بیش از ۲ درصد افزایش قیمت نسبت به روز پنج‌شنبه به ۵۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید و قیمت سکه بهار آزادی هم با بیش از ۱.۵ درصد رشد در ۲۴ ساعت عدد ۵۴ میلیون و ۵۴۰ هزار تومانی را ثبت کرد. سکه بهار آزادی در یک هفته اخیر حدود ۵ درصد، در یک ماه حدود ۹ درصد و طی یک سال گذشته نیز بیش از ۱۰۹ درصد رشد قیمت داشته است.

در همین حالا امروز فرانک سوییس در ایران به ۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، دلار کانادایی ۵۶ هزار ۶۵۰ تومان شد، لیر ترکیه به ۲ هزار و ۴۰۰ تومان نزدیک شد، درهم امارات ۲۲ هزار و ۳۰۰ تومان معامله می‌شود و یوان چین از مرز ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان گذشت.

از سوی دیگر آخرین قیمت معاملات توافقی در سامانه نیمای بانک مرکزی که مربوط به معاملات روز کاری قبل در این سامانه است، نشان می‌دهد که قیمت توافقی هر اسکناس دلار آمریکا با افزایشی چشم‌گیر نسبت به روز کاری قبل به نرخ ۶۶ هزار و ۴۰۴ تومان و قیمت توافقی حواله دلار هم به نرخ ۶۴ هزار و ۵۹۵ تومان رسیده است که می‌تواند تاثیری زیاد بر میزان افزایش نرخ تمامی اقلام وارداتی به ایران بگذارد.

بانک مرکزی ایران طی ۶ ماه گذشته بیش از ۶۰ درصد بر میزان نرخ نیمایی دلار افزوده است. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد روز سوم دی‌ماه در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به گسترش بحران‌های اقتصادی و ناتوانی دولت در حفظ ارزش ریال، گفته بود که «با زور نمی‌شود خیلی از کارها را انجام داد و درصد قابل توجهی از ارز صادرات غیرنفتی برنمی‌گردد.»

در نتیجه به نظر می‌رسد در شرایطی فعلی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌های برای سال آینده که احتمال دارد با دخالت نمایندگان مجلس تا حدود ۳۰ درصد افزایش یابد، همزمان با افزایش ۶۳ درصدی نرخ دلار و تورم ۵۲ درصدی بی‌شک بیش از گذشته فقر را در جامعه ایران گسترش خواهد داد.

این درحالی است که در شرایط انفعال کامل مقامات اقتصادی دولت پزشکیان، ابربحران‌های دیگری مانند قطعی مداوم برق و تعطیلی کارخانه‌ها، تشدید میزان آلودگی هوا تا حد سمی و خطرناک، گران‌تر شدن انواع کالاهای عمومی مانند آموزش، ورزش یا درمان، کمبود گاز، رشد بی‌وقفه میزان اجاره‌بهای منازل، گسترش انواع بزهکاری‌های اجتماعی و رشد ۱۰۰ درصدی میزان سرقت‌های خیابانی در یک سال اخیر، نابودی ادامه‌دار محیط‌زیست یا بالاتر رفتن احتمال آغاز جنگی گسترده میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل؛ هر روز بیشتر از روز قبل جامعه ایران در تنگنا قرار داده است.

پنج‌شنبه هفته گذشته جعفر قادری، نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی، افزایش قیمت‌ ارز و کالاهای اساسی در ایران را «طبیعی»‌ خواند و گفت که کسی نباید انتظار پایین آمدن قیمت دلار را داشته باشد.