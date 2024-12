صادق زیباکلام از آن دست تحلیلگرانی است که عموما نگاهی نه‌چندان خوش‌بینانه به جنگ اوکراین و به‌ویژه به جنگ در خاورمیانه پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ دارد.

به گزارش شرق، اما این استاد دانشگاه در گپ‌و‌گفت جدید خود با لحنی مثبت، امید به پایان جنگ و برقراری صلح و ثبات در منطقه و جهان در سال جدید میلادی دارد. هرچند این تحلیلگر سیاسی، مهم‌ترین اتفاق در سال ۲۰۲۵ را نه پایان جنگ اوکراین و جنگ در خاورمیانه، بلکه بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید می‌داند؛ چراکه از نظر این چهره سیاسی، بازگشت ترامپ، مبدأ و منشأ تحولاتی در سطح منطقه و جهان خواهد بود که بیش از جنگ اوکراین و جنگ در خاورمیانه می‌تواند نظام بین‌الملل را تحت تأثیر خود قرار دهد. متن پیش‌رو بحث مفصلی درباره ارزیابی صادق زیباکلام از روند تحولات در سال ۲۰۲۵ است.

جناب زیباکلام، با توجه به روندی که در سال ۲۰۲۴ مشاهده شد، تقریبا همه بر این واقعیت اذعان دارند که دو جنگ اوکراین و جنگ در خاورمیانه، سایه سنگینی بر این سال داشت و با توجه به این واقعیت که کمتر از یک ماه دیگر دونالد ترامپ مجددا در کاخ سفید مستقر می‌شود، شاید بتوان پایانی بر این دو جنگ متصور بود. به باور حضرت‌عالی، ترامپ می‌تواند به این دو جنگ خاتمه دهد؟

سخنی به اغراق و به گزاف نگفته‌ام اگر عنوان کنم که مهم‌تر از پایان یافتن یا نیافتن دو جنگ اوکراین و جنگ در خاورمیانه، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید است.

‌چرا؟

چون به نظر من آغاز دوره ریاست‌جمهوری دوم ترامپ از بیستم ژانویه ۲۰۲۵، قطعا اتفاقات مهم‌تر و جدی‌تری را رقم خواهد زد که می‌تواند تأثیری جدی‌تر از دو جنگ اوکراین و جنگ در خاورمیانه به دنبال داشته باشد.

بااین‌حال از نگاه صادق زیباکلام، ترامپ می‌تواند پرونده این دو جنگ را ببندد؟

بله! به مجرد بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، او برنامه‌ای جدی، هم برای پایان‌دادن به جنگ اوکراین و هم جنگ در خاورمیانه دارد. چون پرستیژ سیاسی و دیپلماتیک ترامپ ایجاب می‌کند که برای نشان‌دادن قدرت خود، هم به مردم آمریکا و هم به متحدان و رقبای ایالات متحده، در کمترین زمان ممکن به این جنگ‌ها پایان دهد تا تأییدی بر این باشد که اگر دموکرات‌ها، اروپایی‌ها، ناتو یا بازیگران و کشور‌های خاورمیانه نتوانستند جنگ اوکراین و جنگ در غرب آسیا را تمام کنند، ترامپ به‌تنهایی می‌تواند پرونده این دو جنگ را ببندد.

اگر به شکل جزئی و موردی ورود کنیم، ارزیابی شما برای نحوه پایان‌دادن به جنگ در اوکراین از سوی دونالد ترامپ چیست؟

به نظر من ترامپ از یک سو رسما به کی‌یف اعلام خواهد کرد که در صورت ادامه جنگ با روسیه، حتی از کوچک‌ترین کمک تسلیحاتی و نظامی آمریکا خبری نخواهد بود و حمایت تجاری و اقتصادی به پایان خواهد رسید. ضمن آنکه مخالفت ترامپ با ادامه جنگ از سوی زلنسکی به معنای همراهی با پوتین نیست. چون ترامپ به پوتین هم اعلام خواهد کرد که پیروزی در چنین جنگی وجود ندارد و به این ترتیب دو طرف را به سمت آتش‌بس خواهد برد؛ و در صورتی که پوتین با نظر ترامپ همراه نباشد، می‌توان انتظار داشت که سال ۲۰۲۵ هم جنگ اوکراین ادامه پیدا کند؟

به نظر من بیش از آنکه دونالد ترامپ به دنبال پایان جنگ باشد، خود روس‌ها مشاق‌تر هستند که این جنگ پایان پیدا کند. چون بعد از سه سال، اکنون، هم اروپایی‌ها، هم آمریکایی‌ها و هم خود دو طرف جنگ یعنی روسیه و اوکراین هم فهمیده‌اند که این جنگ یک حالت فرسایشی پیدا کرده است. هم زلنسکی فهمیده است که نمی‌تواند به پیروزی چشمگیر و آزادی سرزمین‌های اشغال‌شده اوکراین برسد و هم پوتین دریافته که این جنگ دیگر دستاوردی برای مسکو ندارد و صرفا اتلاف هزینه انسانی، لجستیکی، اقتصادی، تسلیحاتی و تجاری برای روسیه است و این به موازات ضربه بی‌سابقه تحریم‌ها به اقتصاد روسیه است. پس همه طرف‌ها دنبال پایان جنگ هستند.

اگر به هر دلیلی پوتین همراهی نکند چه؟

اگر به هر دلیلی پوتین همراهی نکند، قطعا دونالد ترامپ نه‌تنها حمایت‌های تسلیحاتی و لجستیکی به اوکراین را بیشتر می‌کند، بلکه برخلاف خط قرمز‌های جو بایدن، به کی‌یف اجازه خواهد داد از سلاح‌های ممنوعه و با بُرد بلندتر تا خود مسکو استفاده کند تا هرچه زودتر به این جنگ پایان دهد و این‌گونه دو طرف را به سمت توافق خواهد برد.

باز هم به شکل جزئی‌تر ورود کنیم. از توافق گفتید. ترامپ چه توافقی برای پایان‌دادن به جنگ اوکراین در نظر دارد؟ تکلیف سرزمین‌های اشغال‌شده اوکراین چه خواهد شد؟ چون به نظر نمی‌رسد که پوتین بخواهد آنها را واگذار کند.

برای رسیدن به توافق، ابتدا یک آتش‌بس فوری صورت خواهد گرفت. درباره مناطق اشغال‌شده اوکراین هم ما با چهار نوع منطقه مواجه هستیم. در بخش اول، روسیه به مجرد آتش‌بس، از برخی مناطق اوکراین عقب‌نشینی می‌کند. اما در بخش دوم، مسکو برای قسمت‌هایی از خاک اوکراین که معتقد است به لحاظ تاریخی متعلق به روسیه است و مردم آن به زبان روسی حرف می‌زنند، عقب‌نشینی نخواهد داشت...

یعنی به باورتان، حتی در دوره دونالد ترامپ اشغال این مناطق ادامه دارد؟

بله! به باورم دونالد ترامپ به زلنسکی و دیگر مقامات اوکراینی این پیشنهاد را خواهد داد که برای پایان‌دادن به جنگ، بخش‌هایی از خاک اوکراین را که به لحاظ تاریخی و فرهنگی تعلق به روسیه دارد، به مسکو واگذار کند. البته این ادعای روس‌هاست، نه من. در این بین، بخش‌های دیگری از خاک اوکراین وجود دارد که با قرائت‌های ژئوپلیتیک و امنیتی باید تعیین‌تکلیف شوند.

به چه معنا؟

به این معنا که روسیه معتقد است بخش‌هایی از خاک اوکراین امکان دارد به لحاظ امنیتی، تهدیدی برای مسکو باشد. چون در صورت پیوستن اوکراین به ناتو یا انعقاد دیگر پیمان‌های نظامی و امنیتی با غربی‌ها، این بخش‌ها از خاک اوکراین می‌توانند تهدیدی علیه روسیه باشد.

راهکار حل آن چه خواهد بود؟

اینجاست که به باورم ترامپ تضمین‌هایی برای کرملین خواهد داشت تا اختلاف نظر روسیه و اوکراین بر سر این مناطق هم پایان یابد و به این ترتیب پوتین به شکل آبرومندانه می‌تواند از این مناطق اوکراین هم خارج شود و عنوان کند که ما اکنون خطری از این مناطق اوکراین علیه امنیت روسیه احساس نمی‌کنیم و با عقب‌نشینی، این بخش از خاک اوکراین را به آنها بازگرداند. اما بخش چهارمی هم وجود دارد که می‌تواند توافق را قدری طولانی کند.

این بخش چهارم ناظر به چه مناطقی است؟

مرزبندی‌های جدید. چون درخصوص مرزبندی‌های جدید بین روسیه و اوکراین باید بحث‌های طولانی و جدی شکل بگیرد تا اختلاف نظر بر سر بعضی مناطق در این مرزبندی جدید حل شود. ولی در کل می‌خواهم این را بگویم، سال ۲۰۲۵ به هر طریقی که شده، سال پایان جنگ در اوکراین خواهد بود.

به جنگ در خاورمیانه برسیم. ابتدا برنامه ترامپ برای منازعه اسرائیل و فلسطین به‌ویژه بعد از هفتم اکتبر چه خواهد بود؟ به‌ویژه که شاهد بن‌بست و شکست چندباره توافق بین نتانیاهو با حماس در باره تبادل اسرا و برقراری آتش‌بس در غزه بودیم. به نظر می‌رسد اختلاف و چالش اساسی بین دو طرف حل نشده باشد. ترامپ چه برنامه‌ای برای آن دارد؟

نکته شما درست است؛ چون با وجود شنیده‌شدن برخی اخبار و گزارش‌ها در رابطه با شکست توافقات برای تبادل اسرا و برقرارنشدن آتش‌بس در غزه در واپسین روز‌های سال ۲۰۲۴، کماکان اختلاف نظر‌های جدی وجود دارد. حماس برای هرگونه پایان جنگ طولانی‌مدت بر خروج اسرائیل از غزه تأکید دارد و اسرائیلی‌ها هم معتقدند در صورت خروج دائمی و همیشگی از نوار غزه و عقب‌نشینی از این مناطق، دوباره سناریوی هفتم اکتبر تکرار خواهد شد. کمااینکه اسرائیلی‌ها معتقدند زمانی که ۲۰ سال پیش از غزه عقب‌نشینی کردند، نهایتا عملیات طوفان‌الاقصی توسط حماس شکل گرفت. در این بین دونالد ترامپ سعی خواهد کرد به فوریت آتش‌بس را کلید بزند و به موازات خارج‌کردن اسرائیلی‌ها از غزه، یک ساختار جدید نظارتی برای اداره و کنترل این باریکه متشکل از خود آمریکا، اروپایی‌ها و کشور‌های عربی منطقه ایجاد کند تا نگرانی اسرائیل برای فعالیت دوباره حماس و جنبش جهاد اسلامی در غزه مرتفع شود. به موازات آن هم تبادل اسرا و گروگان‌ها شکل خواهد گرفت؛ یعنی حدود صد اسیر اسرائیلی آزاد می‌شوند و در مقابل، چندصد اسیر فلسطینی هم آزاد خواهند شد. اما بعد از آن، موضوع مهم‌تر بازسازی نوار غزه است که به نظر من یک بحران منطقه‌ای و بین‌المللی است.

به چه دلیل؟

چون با این حجم از تخریب خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های نوار غزه قطعا باید یک هزینه هنگفتی برای بازسازی غزه صورت بگیرد. به باور من مهم‌تر از بازسازی غزه، اکنون چالش بزرگ‌تر به نحوه جمع‌کردن خرابی‌های ساختمان‌ها باز‌می‌گردد. تقریبا هیچ ساختمان و سازه‌ای در نوار غزه سالم نیست و باید برای بازسازی این باریکه، تمام این ساختمان‌ها مجددا از نو ساخته شود. حالا شما تصور کنید چگونه باید بقایای ساختمان‌های قبلی جمع‌آوری شود و به کجا برود!