واکنش احمد زیدآبادی به ممنوع الپروازی ترانه علیدوستی

خدايا باز هم شماره ماه‌طلعت! نه اين ول كن نيست!

چه كار داري خاله؟

ئي عوض حال احوالت شد؟

ببخشيد، مشغول كار بودم، حواسم پرت بود. خوبيد ايشالله؟ دوباره چيزي شده؟

نه، مي‌خواسم بپرسم اسم اين دخترو چي بود؟

كدوم دخترو؟

همي كه گفتن ممنوع شده؟

نكنه منظورت خانم ترانه عليدوستي است؟

‌ها خاله، همو!

دخترو چيه خاله؟ اين خانم هنرپيشه معروفي هست.

م خودم راه مي‌برم! تِه دگه نمي‌خوا يادم بدي! فيلماشه ديدم. تو سريال شهرزاد بي‌زبون خيلي مرارت كشيد. دلم خيلي براش سوخت. با كل‌اسمال چند بار براش گِرگه هم كرديم! م به همه مي‌گم دخترو. سر پيري كه نمي‌تونم تهروني بسپرم و شهري ارسي و لبظ قلم حرف صحبت كنم!

حالا چه كار خانم عليدوستي داري؟

هچي! مي‌خواسم بدونم ئي چيه كه ممنوع شده؟

وكيلش گفته ممنوع‌الپرواز شده!

مگه ئي چغوت بوده كه پرواز كنه؟

نه، ظاهرا منظور اينه كه نمي‌تونه با هواپيما پرواز كنه. يعني نمي‌تونه با هواپيما بره مسافرت!

خاك عالم! مگه همچين چيزي مي‌شه؟

حالا كه شده خاله!

خب برا چي بنده خدا رِ ممنوع‌الپرواز كردن؟

دقيق نمي‌دونم، ولي مي‌گن به خاطر حجابش بوده.

‌اي خدا مرگم بده، حالا م چه خاكي تو سر بريزم؟

خدا نكنه خاله! تو چرا خاك تو سر بريزي؟

آخه اين فاطو رِ مي‌خواسم ببرم يزد پيش حكيم، حالا چه جوري ببرم؟

خانم عليدوستي چه ربطي به فاطو شما داره؟

يه‌يي فاطو هم ضدكار شده خاله، چند بار برا شووِرش ا ئي چيزا فرستاده بودن كه ماشينشه توقيف كنن! حالا مي‌ترسم اگه بخوام ببرمش يزد، بگن ئي دخترو ما هم ممنوع شده؟