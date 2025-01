انصاف نیوز - برخی از موسسه‌های مهاجرتی پول‌های کلانی از متقاضیان مهاجرت می‌گیرند اما هیچ گونه خدمات و پاسخ روشن و مشخصی را به آنها ارائه نمی‌دهند. آنچه در ادامه می‌خوانید، مثال‌هایی واقعی از یک موسسه‌ی مهاجرتی متفاوت از گزارش‌های قبلی انصاف نیوز است.

طبق گزارش‌ها بسیاری از این شرکت‌ها، در میانه‌ی مسیر مهاجرتی، از پیشرفت پرونده متقاضیان سر باز می‌زنند و با بهانه‌های مختلف، مبالغ بیشتری طلب می‌کنند! نکته جالب توجه این است که بیشتر این موسسه‌ها، با وجود تبلیغات پر زرق‌وبرق، در مواجهه با متقاضیان پاسخگویی درستی ندارند.

یکی از ویژگی‌های بارز این شرکت‌ها، بستن بخش نظرات در شبکه‌های اجتماعی و غیرفعال کردن هرگونه ارتباط مستقیم با مشتریان است. این اقدام، به وضوح نشان‌دهنده‌ی نبود تمایل این شرکت‌ها به شفافیت و پاسخگویی است.

متقاضیانی که با مشکلاتی در روند پرونده خود مواجه می‌شوند، معمولاً با ایمیل‌های بدون پاسخ، شماره‌های تماس غیرفعال یا پاسخ‌های سربسته مواجه می‌شوند!

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

تجربه قربانیان: از امید تا ناامیدی