سپاه ولی امر، یگان ویژه‌ برای حفاظت چندلایه‌ای از علی خامنه‌ای و بیت او است که طبق گزارش‌ها از دست‌کم از ۱۲ هزارنفر تشکیل شده و در اطراف تهران نیز پایگاه دارد. درباره سپاه ولی امر چه می‌دانیم؟ یادداشتی از یوحنا نجدی

دویچه وله - درباره نحوه حفاظت از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و خانواده و بیت او اطلاعات چندانی در دست نیست؛ با این حال، در تصاویری که از خامنه‌ای منتشر می‌شود همواره افرادی که به نظر محافظان شخصی او هستند، دیده می‌شوند که در فاصله کمی از او مستقر هستند؛ آنها تنها یکی از لایه‌های سپاه موسوم به "حفاظت ولی امر" به شمار می‌روند که پس از طی‌کردن گزینش‌های ویژه و پیچیده‌تر و به‌شرط جان‌فدایی برای خامنه‌ای در صورت بروز اقدام تروریستی، به عضویت این سپاه درآمده‌اند؛ محافظانی که در مواردی محدود برای تامین امنیت یا نجات جان خامنه‌ای، اجازه لمس او را دارند.

جست‌وجویی در وبسایت‌های نهادهای امنیتی و فعالان بسیجی حاکی از آن است که مقر اصلی سپاه حفاظت ولی امر شامل نیروهای پشتیبانی و امکانات تجهیزاتی از اسفندماه سال ۱۳۸۶ در خیابان نجات‌اللهی تهران واقع شده است. طبق گزارش‌ها این سپاه پیش از آن در مجموعه حفاظتی مرتضی مطهری در پاستور مستقر بود. دلیل این جابه‌جایی چندان مشخص نیست اما احتمالا بی‌ربط به تحولات سیاسی و احتمال بروز خیزش‌های اعتراضی در تهران نیست.

سپاه ولی امر البته در شماری از شهرهای اطراف تهران نیز پایگاه‌هایی دارد. پایگاه‌های خبری نزدیک به فعالان بسیجی نوشته‌اند که این سپاه برای نمونه در کرج، ورامین و بویین‌زهرا پایگاه‌هایی دارد که در مواقع اضطراری و یا برای آموزش نیروها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اغلب گزارش‌ها در خصوص سپاه ولی امر شمار نیروهای این سپاه را حدود ۱۲ هزارنفر برآورد کرده‌اند؛ با این حال، دور از انتظار نیست که در پی مشکلات امنیتی پرشمار در جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر، شمار نیروهای این سپاه افزایش یافته باشد.

شکل‌گیری سپاه "حفاظت ولی امر" با آغاز رهبری علی خامنه‌ای

محافظت از رهبر جمهوری اسلامی و بیت او البته عمری به درازای عمر این حکومت دارد. در زمان اقامت روح‌الله خمینی در قم، ابتدا کمیته انقلاب و سپس شماری از سپاهیان حفاظت از او را عهده‌دار شدند. با استقرار خمینی در جماران اما علاوه بر سپاه، شماری از افراد معتمد خمینی و فرزندش احمد، مسئولیت حفاظت از رهبر وقت جمهوری اسلامی و بیت او را برعهده گرفتند؛ نقش اول را به هرحال، احمد خمینی ایفا می‌کرد.

با این حال، خاطرات، گزارش‌ها و نقل قول‌ها حاکی از آن است که حفاظت از روح‌الله خمینی و جماران تا حدود زیادی به صورت سنتی و نه توسط گروهی چندان عریض و طویل انجام می‌گرفت.

علی خامنه‌ای اما پس از رسیدن به مقام رهبری جمهوری اسلامی دست به تغییرات گسترده‌ای در سپاه و نیروهای تامین حفاظت از رهبری زد؛ مهمتر از همه اینکه "سپاه ولی امر" را از دل "سپاه حفاظت انصارالمهدی" بیرون کشید و به این ترتیب، انصارالمهدی بر حفاظت از مقام‌های سیاسی، نظامی و امنیتی متمرکز شد و سپاه ولی امر هم با هدف انحصاری تامین امنیت خامنه‌ای و بیت او شکل گرفت.

در زمان رهبری علی خامنه‌ای، نخستین بار در جریان اعتراض‌های دانشجویی سال ۱۳۷۸ موضوع حمله احتمالی برخی معترضان به بیت رهبری مطرح شد؛ سعید حجاریان، عضو وقت شورای شهر تهران می‌گوید: «وقتی دانشجوها از کوی دانشگاه بیرون آمدند، بین میدان ولیعصر بودند تا حرکت کنند به سوی خیابان آذربایجان؛ من در آن هنگام دفتر آقای [محمد] خاتمی بودم و به خاطر این کار رفته بودم که آقای [رحیم] صفوی (فرمانده سابق سپاه) زنگ زد به آقای [محمدعلی] ابطحی (رئیس دفتر وقت رئیس‌جمهور) و گفت که خط قرمز ما خیابان جمهوری است، هر کسی از این خیابان پایین‌تر بیاید، می‌زنیم.»

از زمان آغاز رهبری خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ تا کنون هیچ گزارش رسمی درباره سوءقصد به جان خامنه‌ای و یا اقدامی علیه بیت او منتشر نشده است.

رهبران سپاه ولی امر؛ از دیروز تا امروز

از محمد صادق صالحی‌منش به عنوان نخستین فرمانده سپاه حفاظت ولی امر یاد می‌شود که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ عهده‌دار این سمت بود. رسانه‌های نزدیک به سپاه و نهادهای امنیتی ادعا می‌کنند که او در "تاسیس" سپاه ولی امر هم نقش پررنگی ایفا کرده بود. صالحی‌منش پس از این سمت به وزارت اطلاعات در دولت علی اکبر هاشمی رفسنجانی رفت. او بعدها در دولت حسن روحانی استاندار قم شد.

از مصطفی متولیان نیز به عنوان دیگر فرمانده سپاه ولی امر یاد می‌شود؛ چهره‌ای کمتر شناخته‌شده که گهگاه در برخی نشست‌های بسیجیان حضور می‌یابد و از ضرورت حمایت بیشتر از گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در منطقه سخن می‌گوید.