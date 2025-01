فرزانه روستایی - برای تحلیل کشتن دو قاضی بدنام باید به سه نظریه توجه کنیم تا ابعاد قضیه تا حدودی روشن شود

بر اساس اولین نطریه که بسیاری از مردم طرفدار آن هستند این ترور را باید در لیست ترورهایی گذاشت که موساد با نفوذ خود در ایران انجام داده است و نتانیاهو نیر با پیام های ویدئویی خود هم وعده عملیات بیشتری را داده است و هم اینکه وعده برچیده شدن بساط حمهوری اسلامی را.



طبق دومین نظریه قوه قضاییه که به قول وحید اشتری فاضلاب نظام است درگیر صدها پرونده میلیاردی گروههای مافیایی نظام است و وقتی سرمایه گذاران خارجی در حال خروج از کشور هستند مافیای در قدرت نیز نگران اینده است و در تلاش هستند تا حساب های خود را صاف و تسویه کنند. هر جریان مافیایی نیازمند ساپورت قوه قضاییه است و شرط دریافت ساپورت این مافیا پرداخت سهم قضات و کارچاق کن های دستگاه قضایی است. نمونه آن دو فرزند محمد مصدق معاون رئیس قوه قضاییه است که اخیرا محکوم شدند و رسما برای پرونده های میلیاردی دلالی می کردند. تروز قاضی مقیسه و رازینی را می شود به حساب تسویه حساب های اینچنین جریان های نفوذ و مافیای نظام گذاشت.



اما مهمترین نظریه و خطرناکترین آن این است که دو نطریه فوق را ابطال کنیم و قتل دو قاضی بدنام را به حساب یک آبدارچی یا کادر خدماتی کاخ دادگستری بگذاریم. اگر آبدارچی کاخ دادگستزی می تواند به اسلحه دسترسی داشته و دو قاضی مهم را ترور کند که همیشه محافظانشان بغل دست آنها نشسته اند پس معلوم است که خشم اقشار ضعیف و آسیب دیده بیش آز آن چیزی است که تحلیلگران پیش بینی می کردند.

موساد را احتمالا می شود کاری کرد. مافیا را هم شاید بتوان جمع کرد ، اما مردمی را که در سراسر کشور و در بدنه نظام در اثر نداری و فقر در حال له شدن هستند و حسابهای میلیاردی مسئولان را می بینند موضوعی نیست که بشود بسادگی از کنار آن گذشت.

بی شک در همه ادارات آبدارچی و نظافت چی هست که از این به بعد ممکن است نقش بمب های متحرک را بازی کنند.

هیچکس به این فکر نکرد که چرا محمد رضا جبیبیان سال گذشته در بابلسر به سوی عباسعلی سلیمانی نماینده خبرگان شلیک و او را آبکش کرد. او معطل یک وام کوچک بود که در نهایت پرداخت نشد، اما به عنوان کارمند و پرسنل بانک از حساب میلیاردی ابرآخوند شهر خود خبر داشت و ساکت ننشست. از این به بعد باید دید مسئولان نظام چگونه از خود در مقابل کارکنان جزء محافظت می کنند بخصوص که جدیدا نقش بمب متحرک را بازی می کنند.

