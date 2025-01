روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود در مطلبی با عنوان «لطفاً شکایت‌تان را تا آخر پیگیری کنید!» به شکایت وکلای سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، واکنش نشان داده است.

این روزنامه در این مطلب آورده است: ماجرای ملاقات سید محمد خاتمی با جورج سوروس ظاهرا برای غربگرایان مدعی اصلاحات خیلی حیثیتی شده و سعی می‌کنند هر جور شده این ننگ را از پیشانی خود پاک کنند. این بار آنها ادعا کرده‌اند وکلای محمد خاتمی از مدیرمسئول کیهان شکایت کرده و حسین شریعتمداری به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. ادعای آنها در حالی است که تا این لحظه چنین چیزی به مدیر مسئول کیهان ابلاغ نشده است!

در بخش دیگری از این متن آمده: اگر ادعای رسانه‌های زنجیره‌ای درباره شکایت محمد خاتمی از مدیرمسئول کیهان صحت داشته باشد، مشتاقانه در انتظار دادگاه می‌نشینیم تا مستندات دیگر را نیز در آنجا ارائه کنیم.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

جورج سوروس یکی از کلان‌سرمایه‌داران یهودی و صهیونیست در آمریکاست و به پشتیبان کودتا‌های مخملی (به قول خودشان انقلاب‌های رنگی!) در کشور‌های مخالف و دشمن آمریکا و اسرائیل، شهرت دارد. دقیقا همان کودتای مخملی که مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس تحت عنوان «جنبش سبز»! علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده و با همکاری مستقیم خاتمی و میرحسین موسوی و چند تن دیگر از مدعیان اصلاحات به صحنه آورده بودند. از این روی خاتمی و برخی از مدعیان اصلاحات حق دارند از افشای خیانت خود نگران باشند؛ و این قصه سر دراز دارد.

حمله جمهوری اسلامی به حسین شریعتمداری: شما چکاره کشورید؟

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با عنوان «اگر رئیس‌جمهور هیچ‌کاره است» به نقد اظهارات روزنامه اصولگرای کیهان درباره هیچ‌کاره نبودن رئیس‌جمهور پرداخته است.

این روزنامه در این زمینه نوشت: کسی که دستی پُر، منطقی گویا و زبانی رسا داشته باشد، از مذاکره نمی‌ترسد که هیچ حتی در چیدن میز تعجیل هم می‌کند.