یورونیوز - ادعاهای نادرست مبنی بر دستگیری افسران بریتانیایی در اوکراین و حضور فعالانه ناتو در جنگ علیه روسیه توسط رسانه‌های حامی کرملین منتشر شده‌اند.

ادعایی در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه نیروهای ویژه روسیه دو سرهنگ بریتانیایی و یک مأمور سرویس‌ اطلاعاتی را طی مشارکت در ماموریتی برای ناتو در جنوب اوکراین، دستگیر کرده‌اند.

طبق این روایت، افسران بریتانیایی و مأمور ناشناس مشغول اجرای یک عملیات مخفیانه بودند، و در حالی‌که روسیه آن‌ها را «رزمندگان غیرقانونی» معرفی کرده، بریتانیا مدعی‌شده که آن‌ها گردشگرانی بودند که به‌طور اتفاقی در شهراوچاکیف حضور یافته‌اند.

در برخی موارد، این روایت همراه با تصویرهایی از این افراد به اشتراک گذاشته شده و کاربران از رسانه‌ها خواسته‌اند که صحت این موضوع را بررسی کنند.

ما منبع این روایت را در چندین رسانه حاشیه‌ای، از جمله شبکه اطلاعات نادرست «پراودا»، یک کانال تلگرامی طرفدار روسیه و وب‌سایتی به نام «کوراینسایتس» (Core Insights) ردیابی کردیم.

همه آن‌ها این خبررا در روز ۲ اوت منتشر کردند. وبلاگ «کور اینسایتس» ادعا کرد که این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد ناتو عملا در حال جنگ با روسیه است.

اما هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این داستان واقعی است، و شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه این روایت بخشی از یک کارزار تبلیغاتی ضد غربی و طرفدار روسیه است.

در حالی که شبکه پراودا و کانال‌ تلگرامی طرفدار روسیه منابع اخبار جعلی شناخته‌شده‌ای هستند، بررسی پست‌های وبلاگ «کوراینسایتس» نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها گزارش‌های رسانه‌های دولتی و روایت‌های همسو با کرملین را بازتاب می‌دهند.

تصویر منتسب به دو سرهنگ به‌وضوح توسط هوش مصنوعی تولید شده، چرا که متن‌ پاسپورت کاملا ناخواناست و نشان ملی بریتانیا نیز در آن تحریف شده است.

یک مقام ناتو به یورووریفای گفت که ادعای مشارکت ناتو در جنگ علیه روسیه بی‌اساس و دور از واقعیت است.

در نتیجه هیچ مدرکی برای اثبات روایت مشارکت مستقیم ناتو در جنگ علیه روسیه وجود ندارد.