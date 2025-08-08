ایندیپندنت فارسی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه، تصاویری از اعترافات اجباری روزبه وادی را منتشر کرد.

روزبه وادی، در این ویدیو در مورد روش آشنایی و همکاری با ماموران سازمان اطلاعات اسرائیل در وینِ اتریش جملاتی را بیان می‌کند.

قوه قضائیه روز چهارشنبه ۱۵ مرداد از اعدام این محقق ایرانی به اتهام «همکاری آگاهانه با اسرائیل» خبر داد. خبرگزاری میزان درباره اعدام وادی نوشت:

«محکوم‌علیه در یکی از سازمان‌های مهم و حساس کشور مشغول به فعالیت بوده» است.

بخشی از اعترافات روزبه وادی جاسوسی که اطلاعات هسته‌ای را به اسرائیل لو داده بود pic.twitter.com/SLuy80KkjT -- خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) August 7, 2025

:::

