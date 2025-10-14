Tuesday, Oct 14, 2025

صفحه نخست » جزئیات جدید از پرونده پسر و عروس کاظم صدیقی

sadigi.jpgایلنا: پرونده فرزند و عروس کاظم صدیقی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و ادعای نفوذ در قوه قضائیه با صدور کیفرخواست در ۱۷ شهریور به دادگاه ارسال شده و هفته آینده در شعبه ۱۰۶۵ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده فرزند و عروس حجت‌الاسلام صدیقی گفت: پرونده در تاریخ ۷ مهر ماه همین ۱۴۰۴ یعنی دو هفته گذشته به دادگاه صالحه از دادسرا ارسال شد و هفته آینده در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی تهران مقید به وقت رسیدگی است.

اصغر جهانگیر در جریان برگزاری نشست خبری خود در پاسخ به سوالی، مبنی بر اینکه درباره پرونده فرزند و عروس حجت‌الاسلام صدیقی اوایل تابستان اعلام شد که این پرونده در مرحله دادسرا در حال رسیدگی است و افرادی بازداشت شدند در حال حاضر وضعیت این پرونده به چه صورتی است و آیا بعد از گذشت سه ماه از مرحله رسیدگی در دادسرا کیفرخواست برای متهمان این پرونده صادر شده یا خیر گفت: این پرونده هم مانند پرونده‌های دیگر از جمله مواردی است که در دستگاه قضایی با دقت و سرعت در دستور کار دارد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برای متهمان این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و همچنین ادعای اعمال نفود در دستگاه قضایی در ۱۷ شهریور امسال کیفرخواست صادر شد.

وی افزود: پرونده در تاریخ ۷ مهر ماه همین ۱۴۰۴ یعنی دو هفته گذشته به دادگاه صالحه از دادسرا ارسال شد و هفته آینده در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی تهران مقید به وقت رسیدگی است.

جهانگیر گفت: در این پرونده یک نفر از آن‌هایی که قبلا با قرار وثیقه و تودیع وثیقه آزاد شده بود مجدداً با تجدید قرار بازداشت شد.

مطلب قبلی...
rouhani.jpg
هشدار دیپلماتیک روحانی: اما و اگرهای آغاز جنگ
مطلب بعدی...
trumpfs.jpg
خشم وزارت خارجه جمهوری اسلامی از صحبت‌های ترامپ در پارلمان اسرائیل

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar14-1.jpg
درآمد برنامه «زن روز» با اجرای مهناز افشار چقدر است؟
daily14.jpg
رؤیای الویس پریسلی بودن، در دل دو رقیب ایرانی
daily14-2.jpg
انتشار عکسهای عروسی ۱۵ سال پیش جاستین ترودو و همسرش
one14-1.jpg
فرناز سلمانی طراح لباس و داور جدید برنامه «زن روز»
oholic14.jpg
شغل والدین بازیگرها
goftar14.jpg
هادی چوپان قهرمان مستر المپیا با لقب «گرگ ایرانی»
goftar13.jpg
اخباری در مورد رابطه جدید پژمان جمشیدی با این بازیگر زن
one13.jpg
هیلاری کلینتون به مناسبت پنجاهمین سالگرد زندگی با بیل کلینتون عکسهای عروسی شان را منتشر کرد

از سایت های دیگر

چرا برخی خاطرات در ذهن ماندگار می‌شود و برخی دیگر را فراموش می‌کنیم؟
علی‌اکبر، آخرین روزنامه‌فروش دوره‌گرد پاریس
چینی‌ها چگونه بدون سوزن از بیمار آزمایش خون می‌گیرند
کسانی که با انگیزه‌هایی مشکوک امروز برای دکتر محمد مصدق اشک تمساح می‌ریزند

پر بیننده ترین ها



gooyatv4-1.jpg
سال ۱۳۸۳ وقتی علی پروین حجاب داشت!
oholic13-1.jpg
ابزارهای جاسوسی باورنکردنی در دوران قدیم
one13-1.jpg
گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه از وضعیت سفارت آمریکا درتهران۴۴ سال پس از گروگانگیری
daily.jpg
آفرین عبیسی بازیگر قبل و بعد از انقلاب
goftar12-2.jpg
۸ واقعیت درباره بدن شما که نشان می‌دهد عمر طولانی‌تری خواهید داشت
oholic6-1.jpg
عجیب ترین اختراعات زیبایی تاریخ

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy