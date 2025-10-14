مقاله‌ای با عنوان «پاییز آیت‌الله‌ها» به قلم کریم سجادپور در نشریه فارین افرز منتشر شد که به بررسی وضعیت بحرانی و گذار احتمالی جمهوری اسلامی ایران پس از نزدیک به چهار دهه رهبری آیت‌الله علی خامنه‌ای می‌پردازد؛ خلاصه این مقاله را می‌خوانید

یورونیوز - کریم سجادپور، تحلیلگرِ ایرانی‌تبارِ عضو اندیشکده «کارنگی برای صلح بین‌المللی» (Carnegie Endowment for International Peace) در واشنگتن، در این مقاله استدلال می‌کند که نظامی که علی خامنه‌ای طی ۳۶ سال بنا نهاده، اکنون در آستانه فرسودگی و فروپاشی قرار گرفته است.

او می‌نویسد که جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ نمادی از این ضعف ساختاری بود؛ جنگی که در آن حملات اسرائیل و آمریکا بخش بزرگی از زیرساخت‌های نظامی، هسته‌ای و موشکی ایران را از میان برد و نشان داد جمهوری اسلامی، برخلاف ادعاهایش، دیگر توان دفاع از خود و صدور ایدئولوژی‌اش را ندارد.

در تحلیل آقای سجادپور، ایران امروز کشوری است با بیش از نود میلیون جمعیت، اما منزوی، تحریم‌شده و گرفتار در بحرانی چندوجهی. اقتصاد آن در اثر فساد و سوءمدیریت فروپاشیده، ارزش پول ملی به پایین‌ترین سطح رسیده، گذرنامه ایرانی از بی‌اعتبارترین‌ها در جهان است و مردم با تورم، بیکاری و مهاجرت گسترده دست‌به‌گریبان‌اند.

در عرصه اجتماعی نیز، به‌رغم سرکوب شدید، شکاف میان دولت ایدئولوژیک و جامعه سکولار عمیق‌تر از همیشه است. در حالی که حاکمیت همچنان شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را تکرار می‌کند، اکثریت ایرانیان دیگر به‌دنبال شعار یا ایدئولوژی نیستند، بلکه خواستار زندگی عادی، آزادی‌های فردی و آینده‌ای باثبات‌اند.

آقای سجادپور تاکید می‌کند که خامنه‌ای برای حفظ نظام خود از اصلاحات واقعی، از جمله نزدیکی به غرب و گفت‌وگو با آمریکا، به‌شدت پرهیز کرده است. به باور او، رهبر جمهوری اسلامی با وسواس از تجربه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی درس گرفته و گمان می‌کرده هرگونه انعطاف یا اصلاح، آغاز پایان حکومت خواهد بود. در نتیجه، ایران به نظامی بسته، نظامی‌محور و سرکوبگر بدل شده است که در آن سپاه پاسداران بیش از هر نهاد دیگری قدرت دارد.