سرگی لاوروف می‌گوید روسیه «شگفت‌زده» شد وقتی ایران مکانیسم ماشه را پذیرفت؛ مکانیسمی که آشکارا یک «دام حقوقی» بود

ایندیپندنت فارسی - سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در مصاحبه‌ای در حاشیه نشست عرب-عرب روسیه که انتخاب متن آن را منتشر کرده است، مدعی شد، «مکانیسم ماشه ساخته ظریف بود و ما هم شگفت‌زده شده بودیم.» با فعال شدن مکانیسم ماشه، همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که خود روسیه به آنها رای مثبت داده است، علیه ایران بازگشته‌اند.

به گزارش انتخاب، لاوروف در این مصاحبه گفت: «این مکانیسیم در تصمیمات شورای امنیت منحصربه‌فرد است: به هر یک از طرف‌های توافق اجازه می‌دهد به‌صورت یک‌جانبه بازگشت تحریم‌ها را فعال کند، و هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.

این بند در واقع در مراحل پایانی مذاکرات، مستقیما بین ظریف و کری مورد توافق قرار گرفت. صادقانه بگویم، ما از این موضوع شگفت‌زده شدیم. اما اگر شرکای ایرانی ما با چنین فرمولی موافقت کردند -- که صادقانه بگویم یک "دام حقوقی" بود -- ما دلیلی برای مخالفت نداشتیم.»

این در حالی است که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی در مصاحبه سه ساعته با سعید لیلاز که در اسفند ۱۳۹۹ انجام شد، از کارشنکنی‌های روسیه در روند دستیابی به برجام انتقاد می‌کند و می‌گوید «مسکو هر کاری کرد که برجام حاصل نشود.» ظریف در این مصاحبه همچنین می‌گوید که روس‌ها در مراحلی حساس، پیشنهادهایی را برای تضعیف یا شکست برجام مطرح کردند.

ظریف درباره یکی از این پیشنهادها می‌گوید: «روسیه و فرانسه پیشنهاد دادند که ایران هر ۶ ماه یک بار موظف به تمدید مجوز از شورای امنیت برای ادامه توافق هسته‌ای باشد؛ یعنی ایران مجبور بود هر شش ماه با ۵ عضو ثابت و ۱۰ عضو غیرثابت شورا مذاکره کند.»این پیشنهاد عملا برجام را ناپایدار می‌کرد و ایران را در موضع ضعف قرار می‌داد. ظریف می‌گوید ایران هرگز آن را قبول نکرد.» انتخاب می‌نویسد، وندی شرمن که در تیم مذاکره‌کننده آمریکا در جریان برجام حضور داشت در کتاب خود به نقش روسیه در «اسنپ‌بک» اشاره کرده و می‌گوید این پیشنهاد لاوروف بود.