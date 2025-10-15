Wednesday, Oct 15, 2025

صفحه نخست » درونی‌شدن تحقیر و خودبزرگ‌بینی؛ چهره روانی حاکمان تندرو

abdi41.jpgتندروی حاکمان جمهوری اسلامی بیش از آن‌که محصول ایدئولوژی باشد، بازتاب یک بحران روانی است: نیاز دائمی به دشمن برای حفظ احساس قدرت

***

ملغمه‌ای از حقارت و خودشیفتگی

عباس عبدی - سرمقاله هم‌میهن

🔹همایش سالانه انجمن روانپزشکان ایران از دیروز در تهران برگزار شد، به همین مناسبت سرمقاله امروز به تحلیل روانی یکی از جریان‌های سیاسی اختصاص یافته است.

🔹برخی تحلیلگران درکی از مواضع تندروهای داخلی در هماهنگی با نیروهای ضدایرانی ندارند و آن را به نفوذ اسرائیل در میان تندروها نسبت می‌دهند. چون به‌درستی فکر می‌کنند که ممکن نیست کسانی داعیه ایران و انقلاب را داشته باشند و درعین‌حال، بی‌حدوحصر نگاه کسانی را بلغور و نشخوار کنند که آنان را دشمن می‌نامند.

🔹گرچه ایده نفوذ قابل انکار نیست، ولی کفایت نمی‌کند؛ چون عوامل نفوذ تعداد اندکی هستند، ولی این‌ها در سطح گسترده‌تری این نوع استدلال‌ها را به کار می‌برند و تعداد بیشتری را با خود همراه می‌کنند.

🔹چنین چیزی حتماً در روانشناسی اجتماعی آنان ریشه دارد. نمونه اخیر آن، دشمنی و خشم بی‌پایان نتانیاهو و ترامپ با برجام بود که در روزهای گذشته ابراز داشتند و خارج شدن از برجام را افتخار خود و بهترین زمان برای آغاز اقدامات خود برای کلنگی کردن منطقه دانستند، ولی ناله و صدا از سنگ هم درآمد؛ از این تندروها صدایی بلند نشد.

🔹ویژگی‌های مشترک آنان با غربی‌ها کم نیست. جز این مورد، تبعیت آنان از منطق و استاندارد دوگانه مشابه ترامپ و نتانیاهو بسیار رایج است. بااین‌حال، نگاه به ریشه‌های اجتماعی این نوع روانشناسی و رفتار هم مهم است.

🔹رابطه‌ بخشی از نیروهای تندرو در ساختار موجود با غرب، نه صرفاً دشمنی سیاسی است و نه تقلید فرهنگی؛ بلکه ترکیبی از هر دو، و در حقیقت ملغمه‌ای از حقارت و خودشیفتگی است.

🔹پدیده‌ای که اگر از زاویه‌ روان‌شناسی اجتماعی و اندیشه‌ استعمارزدگی نگاه کنیم، به‌خوبی با توصیف آلبرت مِمی (نویسنده تونسی فرانسوی کتاب «چهره استعمارگر و چهره استعمارزده») از وضعیت استعمارزده انطباق دارد: «انسانی که از استعمارگر نفرت دارد، اما در ژرفای وجودش شیفته‌ اوست.»

🔹این دوگانگی در رفتار و گفتار رسمی تندروها به‌روشنی پیداست. آنان غرب را منبع فساد، ظلم و الحاد می‌خوانند، اما معیار سنجش قدرت و پیشرفت خود را همان شاخص‌های غربی قرار می‌دهند. از نظر آنان هر موفقیت علمی یا نظامی، زمانی معنا می‌یابد که بتواند با غرب رقابت کند؛ هر برتری فرهنگی، وقتی قابل افتخار است که غرب را پشت سر بگذارد. یعنی حتی در نفی غرب، درونِ منطق و داوری غرب زیست می‌کنند. نفی غرب به‌جای رهایی از آن، به تأیید پنهانِ مرجعیت غرب بدل می‌شود.

🔹تندروها محصول همین زخم تاریخی‌اند. از یک‌سو، واکنشی عصبی به احساس حقارت و از سوی دیگر، ناتوان از بازسازی اعتمادبه‌نفس فرهنگی و مستقل هستند. آنان برای رهایی از غرب، به دشمنی با آن پناه برده‌اند؛ اما دشمنی‌شان همان اندازه اصالت دارد که شیفتگی‌شان دارد.

🔹این وضعیت نوعی «درونی‌شدنِ تحقیر» است که با «خودبزرگ‌بینی» پوشانده می‌شود؛ حقارتی که می‌خواهد خود را با ادعای نجات جهان و رسالتی فراگیر تسکین دهد. در سطح روانی، چنین ترکیبی معمولاً به نا‌آرامی مزمن و پرخاشگری سیاسی می‌انجامد.

🔹پویش «هل من مبارز طلبیدن» که دو سال راه انداختند، ریشه در این تحلیل روانشناسانه دارد که چند میلیون امضا هم جمع کرد. روانشناسی تندروها می‌گوید که آمریکا و اسرائیل باید همیشه باشند تا «من» معنا یابم.

🔹این به معنای نفی عملکرد بناحق دیگری نیست، بلکه منطق تندروها را تحلیل می‌کند. این‌گونه است که «دیگرستیزی» نه سیاستی راهبردی که حتی در مواردی قابل‌فهم هم هست، بلکه سیاستی هویت‌ساز می‌شود؛ دشمن بیرونی به نگهبانِ انسجام درونی بدل می‌گردد.

مطلب قبلی...
zarif.jpg
لاوروف: دام حقوقی مکانیسم ماشه اشتباه ظرفیت بود
مطلب بعدی...
iraqi.jpg
تحصیل و سکس؛ جولان عراقی‌ها در دانشگاه‌ها و شهرهای ایران

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily15.jpg
حضور زینب سلیمانی در مراسم تشییع بازیگر حکومتی محمد کاسبی
goftar15.jpg
سام اصغری با عکس‌های جدیدش در حمام سوژه فضای مجازی شد
one15.jpg
تصاویری از خالق درگذشته دایی جان ناپلئون
oholic15.jpg
چربی دور شکم را با این خوراکی های دم دستی از بین ببرید
goftar11-1.jpg
چرا بعد از غذا خوردن میل به شیرینی داریم؟
daily20.jpg
تصاویر قدیمی از عراق قبل از صدام
goftar14-1.jpg
درآمد برنامه «زن روز» با اجرای مهناز افشار چقدر است؟
daily14.jpg
رؤیای الویس پریسلی بودن، در دل دو رقیب ایرانی

از سایت های دیگر

کسانی که با انگیزه‌هایی مشکوک امروز برای دکتر محمد مصدق اشک تمساح می‌ریزند
آیا تغییر رژیم در ایران با مداخلۀ خارجی ممکن است؟
خبر خانوادگی جدید از ابی
ارتباط خودارضایی مردان با سرطان پروستات

پر بیننده ترین ها



oholic19.jpg
«با این ترفندهای زناشویی، به پای هم پیر شوید»
gooyatv4-1.jpg
سال ۱۳۸۳ وقتی علی پروین حجاب داشت!
one14.jpg
بازگرداندن بقایای جسد الی کوهن از سوریه به اسراییل؛ الی کوهن که بود
daily28.jpg
استفاده تبلیغاتی مامک جمشیدی خواهر پژمان جمشیدی از معروفیت برادرش برای کار در تورنتو
goftar22-3.jpg
چند اصل مُد و زیبایی که هر کسی باید بلد باشد
oholic13-1.jpg
ابزارهای جاسوسی باورنکردنی در دوران قدیم

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy