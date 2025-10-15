مردم ایران انزوا را به همکاری با رژیم پیونگیانگ ترجیح میدهند
احمد زیدآبادی
«احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان از تلاش برای جذب مربیان زن کرۀ شمالی برای تیم بانوان ایران خبر داده است!
پرسش این است که از میان حدود ۲۰۰ کشور جهان چرا کره شمالی؟
آیا آقای دنیامالی از جهنمی که دولت آن کشور بر مردمش تحمیل کرده، بیخبر است؟
یا اینکه منکر همۀ گزارشهایی است که نهادهای معتبر بینالمللی در این زمینه منتشر کردهاند؟ و یا اینکه به بردگی گرفتن یک ملت بینوا و بدبخت توسط یک حزبِ بیرحم و توتالیتر را امری مثبت و خوشایند میداند که در صورت لزوم الگوبرداری از آن هم مجاز است؟
گرچه دولت آقای پزشکیان در این روزها کاملاً منفعل و بلاتکلیف و سردرگم به نظر میرسد، اما جلو این نوع حرفها و کارهای امیدکش را که میتواند بگیرد.
با شناختی که من از جامعۀ ایران دارم، به نظرم قریب به تمام مردم آن، اگر هیچ گزینۀ دیگری جز انتخاب بین انزوای مطلق و همکاری با رژیم کرۀ شمالی پیشِ رو نداشته باشند، انزوای مطلق را بر همکاری با رژیم پیونگیانگ ترجیح میدهند!»
جان اسد در خطر!
ولادیمیر پوتین و احمد الشرع سران روسیه و سوریه بدجوری با هم گرم گرفتهاند!
به نظرم بشار اسد باید بیش از پیش نگران جان خود شود. اخیراً گزارشهای رسانهای حکایت از مسموم شدن او داشت. اسد به هر نقطهٔ دیگری از جهان پناهنده میشد، جایش امنتر از روسیه بود.
عجب دنیای بیرحمی!
رئیسجمهور روسیه در دیدار با احمد شرع گفت: «مسکو در روابط خود با دمشق همواره منافع مردم سوریه را در نظر گرفته و نه ملاحظات سیاسی را.»
مقامهای سوری گفتهاند احمد شرع در این دیدار از روسیه تقاضای استرداد بشار اسد و سایر سوریهایی را مطرح خواهد که به جنایات جنگی متهم هستند و به روسیه پناه بردهاند.
آقای اسد پس از اینکه ائتلافی از مخالفانش او را سرنگون کردند با اخذ پناهندگی به روسیه گریخت
چرا روسیه توانست، جمهوری اسلامی نه؟!