viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpgایران اینترنشنال - بر اساس ویدیوها و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، یک شهروند در منطقه برازنده اصفهان، شامگاه پنج‌شنبه ۲۴ مهر هدف حمله گروهی از نیروهای بسیجی قرار گرفته و به او تیراندازی شده است.

به گفته شاهدان عینی، بسیجی‌ها از این مرد خواسته‌اند محل را ترک کند اما او نپذیرفته و در پی بگومگو، آنان «گلنگدن» سلاح‌هایشان را کشیده، تهدید به شلیک کرده و سپس در ادامه شروع به تیراندازی کرده‌اند که یکی از گلوله‌ها به زانوی پای راست این شهروند برخورد کرده است.

این فرد از ناحیه کشکک زانوی پا مجروح شده و در بیمارستان بستری است.

