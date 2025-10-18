ایران اینترنشنال - بر اساس ویدیوها و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، یک شهروند در منطقه برازنده اصفهان، شامگاه پنجشنبه ۲۴ مهر هدف حمله گروهی از نیروهای بسیجی قرار گرفته و به او تیراندازی شده است.
به گفته شاهدان عینی، بسیجیها از این مرد خواستهاند محل را ترک کند اما او نپذیرفته و در پی بگومگو، آنان «گلنگدن» سلاحهایشان را کشیده، تهدید به شلیک کرده و سپس در ادامه شروع به تیراندازی کردهاند که یکی از گلولهها به زانوی پای راست این شهروند برخورد کرده است.
این فرد از ناحیه کشکک زانوی پا مجروح شده و در بیمارستان بستری است.
