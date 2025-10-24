یورونیوز - یونا جِرِمی باب، روزنامه‌نگار اسرائیلی و نویسنده کتاب « تهران را نشانه بگیر» روز جمعه در مقاله‌ای برای روزنامه جروزالم‌پست به مقامات اسرائیلی توصیه کرد که تلاش‌های موساد برای حفظ نظارت بر تأسیسات هسته‌ای تهران و «در صورت لزوم اقدام علیه آن‌ها» را «بیش از هر زمان دیگری حیاتی» تلقی کنند.

بر اساس گزارشی که روز دوشنبه توسط «مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل» منتشر شد، پس از حمله هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای «طالقان ۲» در اکتبر سال گذشته، فعالیت‌های عمرانی در این محل ادامه یافته و تاکنون دست‌کم چهار مرحله جدید از ساخت‌وساز در آن شناسایی شده است.

اگرچه این محل تنها یکی از سایت‌های متعدد مورد توجه اسرائیل و غرب در ارتباط با تلاش‌های ایران برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود است، اما به‌عنوان یک نمونه موردی مفید و تصویری از تلاش‌های گسترده‌تر تهران عمل می‌کند.

ابعاد کلی ماجرا

نیروی هوایی اسرائیل در ماه اکتبر سال گذشته حدود ۲۰ هدف را در ایران مورد حمله قرار داد؛ این عملیات حدود هفت ماه پیش از حمله ۱۲ روزه اسرائیل در ماه ژوئن انجام شد که که به گفته جروزالم‌پست طی آن «دست‌کم هزار هدف مورد اصابت قرار گرفت.»

اگرچه هیچ‌یک از یافته‌های گزارش «مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل» در مورد بازسازی تاسیسات «طالقان۲» قطعی نیست، اما از منظر اسرائیل، در بدترین حالت ممکن، آنچه رخ داده این است که تهران از حملات اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۴ آموخته است که توانمندی‌های نیروی هوایی اسرائیل در نابودی تأسیساتش تا چه اندازه است، و همچنین به برخی از محدودیت‌های حملات هوایی پی برده است.

از این منظر، تحولات عمرانی مذکور را می‌توان گامی از سوی ایران برای محافظت از سایت تازه بازسازی‌شده در برابر حملات هوایی اسرائیل دانست.

اگر حملات ماه ژوئن امسال باعث می‌شد تهران به کارآمدی پروژه بازسازی در محل هسته‌ای پیشین تردید کند، احتمالاً کار ساخت‌وساز را متوقف کرده و فعالیت‌های خود را به محل دیگری منتقل می‌کرد. جرمی باب جروزالم‌پست

جِرِمی باب در مقاله خود می‌نویسد که اگر حملات ماه ژوئن امسال باعث می‌شد تهران به کارآمدی پروژه بازسازی در آن محل هسته‌ای پیشین تردید کند، احتمالاً کار ساخت‌وساز را متوقف کرده و فعالیت‌های خود را به محل دیگری منتقل می‌کرد.

رهبران جمهوری اسلامی بر این باورند که فرمول تازه‌ای برای محافظت از برخی تأسیسات در برابر حملات آینده اسرائیل یافته‌اند. جرمی باب جروزالم‌پست

این واقعیت که ایران پس از حملات هوایی اکتبر ۲۰۲۴ و حتی پس از حملات ماه ژوئن نه‌تنها ساخت‌وساز در محل مورد نظر را ادامه داد بلکه آن را گسترش نیز داد، نشان می‌دهد که رهبران جمهوری اسلامی بر این باورند که فرمول تازه‌ای برای محافظت از برخی تأسیسات در برابر حملات آینده اسرائیل یافته‌اند.

بسیاری از توضیحات موجود در گزارش «مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل» نشان می‌دهد که ایران از راهبردی بهره می‌گیرد که بر اساس آن، بخش بیشتری از تأسیسات هسته‌ای خود را به زیر زمین منتقل می‌کند و هم‌زمان تدابیر دیگری را نیز برای کاهش کارایی حملات احتمالی آینده نیروی هوایی اسرائیل به کار می‌گیرد.