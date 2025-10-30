بخش نخست

*در سال های قبل از انقلاب 57، ما بيشتر «ايدئولوگ» داشتيم نه روشنفکر، کسانی که ميراث ايدئولوژيک حزب توده را تغذيه و تکرار می کردند.

*روشنفکری، اساساً با شک آغاز می شود، يعنی شک کردن و نقد کردن ماهيّت و موضوع روشنفکر واقعی است.

* در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه آيا ابتداء تجدّد و توسعۀ ملّی مقدّم بود يا استقرار آزادی و دموکراسی سياسی؟

*رواج انديشه های تجدّدستيز و خِرَدگريزِ روشنفکرانی مانند جلال آل احمد، احمد فرديد و علی شريعتی بر مشکلات نظریِ تحقّق مدرنیته و جامعۀ مدنی در ايران افزود.

***

فرح جهانگیری: شما در کتاب ملاحظاتی در تاريخ ايران با تأکيد بر نقش حملات قبايل چادرنشين در فروپاشی ساختارهای شهری، تاريخ ايران را تا اوايل قرن بيستم(يعنی تا پايان عصر قاجارها) «تاريخ حکومت ايل ها» قلمداد کرده ايد. به عبارت ديگر: شما هجوم های پی در پیِ قبايل چادرنشين و حکومت های نهصد سالۀ ايلی در ايران را فاکتور اساسی در عقب ماندگی های تاريخی جامعۀ ايران می دانيد، طبق گفتۀ شما، ما تا اين اواخر، يعنی تا اوايل قرن بيستم، محصور يک گذشته و جهان بينیِ ايلی يا قبيله ای بوديم که در آن، «فرد» -به عنوان يک ارزش مستقل اجتماعی- نقش و اهميّتی نداشت،بلکه سلطان يا رئيس قبيله در يک اقتدار مطلق، همۀ عرصه های اقتصادی، اجتماعی، قضائی و سياسی را در انحصار خودش داشت...

میرفطروس: بله! کاملاً! مثلاً در آغاز قرن نوزدهم که اروپا مراحل تازه ای از پيشرفت و تمدّن و اکتشاف و اختراعات علمی را پشت سر می گذاشت، شناخت سلاطين قبيله ای ایران از جهان آنچنان محدود و عقب مانده بود که فکر می کردند اروپا و آمريکا در عُمق زمين قرار دارند! مثلاً فتحعلی شاه قاجار به هنگام شرفيابی قنسول انگليس از او می پرسد: «چند ذرع بايد زمين را کَند تا به ينگه دنيا(آمريکا) رسيد؟»!!!

با چنين گذشتۀ تاريخی و روان فرهنگی-مذهبی، ما به آستانۀ قرن بيستم قدم گذاشتيم. در واقع تا آستانۀ انقلاب مشروطيّت(1906) ما، در گذشته های ايلی و قرون وسطائی بسر می برديم و با چشم های معيوب و پرحيرت،در افق های دور، نظاره گر تحوّلات عظيم غرب بوديم.

بعد از مشروطيّت و خصوصاً بعد از شهريور1320تا انقلاب 57،با رواج مارکسيسمِ حزب توده نقش قاهرۀ دولت(سلطان)به رهبری حزب يا «سازمان پيشتاز» واگذار شد و توده های هوادار- تحت قيموميّت يا ولايت رهبریِ حزب و سازمان- از خودشان سلب تفکر کردند. نفی فرديّت انسان و تأکيد بر «اولويّت جامعه بر فرد» و سقوط عقل نقّاد به عقل نقّال، نفی ليبراليسم، حقوق بشر، مليّت و ميهن دوستی در سازمان های مارکسيستی و خصوصاً رواج انديشه -های تجدّدستيز و خِرَدگريزِ روشنفکرانی مانند جلال آل احمد، احمد فرديد و علی شريعتی در اين دوران بر مشکلات نظریِ تحقّق مدرنیته و جامعۀ مدنی در ايران افزود.

ج: امّا در انقلاب مشروطيّت، ما شاهد يک تحوّل کيفی در ديدگاه های سياسی و فرهنگی روشنفکران بوديم.فکر می کنيد که محور يا محور- های اساسی اين تحوّل فکری چه بود؟

م: شکست ايران در دو جنگ با روسيه در اوايل قرن نوزدهم و تحميل معاهده های اسارت بارِ گلستان و ترکمن چای که در نتيجۀ آنها، 17 شهر قفقاز و نيز بعضی از شهرهای شمال شرقی، از ايران جدا و ضميمۀ خاک روسيه شدند، در واقع باروتی بود که حس نهفتۀ ملّی ايرانيان را منفجر کرد و برای اوليّن بار جامعۀ ايران و خصوصاً روشنفکران ايران را با «چرا؟» و «چه بايد کرد؟» روبرو ساخت. برای اوّلين بار، ايرانيان وطن دوست متوجه شدند که برخلاف اعتقاد آيات عظام، با آيه و استخاره و دعا و روضه نمی توان به جنگ توپ و تفنگ های «کُفّار» رفت. در واقع، شعارِ «ما مسلّح به اللهُ اکبريم» حدود صد و پنجاه سال پيش از جنگ ايران و عراق -در جنگ های ايران و روسيه- پوچی و فريبکاری خودش را آشکار کرده بود. جامعۀ ايران و خصوصاً روشنفکران ايران، عامل اصلی اين دو شکست اسارت بار را، هم در حکومت مطلقۀ ايلی و بی تدبيری سياسی قاجارها و هم در سلطۀ بلامنازع علمای مذهبی می ديدند که در واقع يارِ غارِ حکومت و آتش بيارِ جنگ های ايران و روسيه بودند و با هرگونه نوآوری و نوسازیِ اجتماعی-سياسی مخالفت می کردند.

در اين ميان، داد و ستد های بازرگانی و مسافرت ايرانيان به روسيه و بعضی کشورهای اروپائی و خصوصاً آگاهی از تحوّلات فکری و سياسی-اجتماعی انگليس و فرانسه، به طور کلّی ذهنيّت ايرانيان را تغيير داد. بدين ترتيب: محدود کردن يا مشروط کردن حکومت مطلقۀ سلطان و کوتاه کردن دست مُلّاها از نهادهای قضائی و آموزشی جامعه، وضع قانون و ايجاد عدليه، به خواست عينی و اساسی مردم ايران -خصوصاً روشنفکران- بَدَل شد.بنابراين، نهضت مشروطيّت اساساً تداوم حکومت ايلی و سُنّتی در ايران و مظهر عينی و ذهنی آن(يعنی قدرت مطلقۀ سلطان و سلطۀ بلامنازع علمای مذهبی) را مورد هجوم قرار داده بود.

ج: شما در کتاب ديدگاه ها گفته ايد که «روشنفکران ايران در انقلاب 57 حدود يکصد سال از روشنفکران انقلاب مشروطه عقب تر بودند». می خواهم بدانم که به نظر شما اصولاً روشنفکر کيست؟ يا روشنفکری چيست؟

م: از تعاريف کلاسيک که بگذريم، فکر می کنم که روشنفکر کسی است که با مجهز بودن به خِرَد و آينده نگری به تحليل مسائل جامعه می پردازد. در اين تعريف که از ادوارد سعيد است -خرد و آينده نگری دو اصلِ اساسی روشنفکر يا روشنفکری است.خِرَد به اين معنا که هيچ پديده ای -حتّی مقدسات - از حوزۀ عقل برکنار نيست و بايد همه چيز زير ذرّه بين عقل و انديشه مورد بررسی قرار بگيرند. آينده نگری به اين معنا که با تفکر و تعمّق در گذشته و بررسی حال بتواند در ساختنِ آينده بکوشد.

روشنفکری، اساساً با شک آغاز می شود،يعنی شک کردن و نقد کردن، ماهيّت و موضوع روشنفکر واقعی است. او با بيدار کردن شک می کوشد تا پايه های يقين را در جامعه استوار کند.در واقع برای يک روشنفکر واقعی، شک کردن تنها مسئله ای است که در آن شک نيست.به هر حال، همانطور که گفته ام: مهم ترين رسالت روشنفکر واقعی،فرهنگ سازی و حفظ و انتقال فرهنگ معنوی و ارزش های متعالی است.

با اين توضيحات، من فکر می کنم که در سال های قبل از انقلاب 57، ما بيشتر ايدئولوگ داشتيم تا روشنفکر،کسانی که اساساً ميراث ايدئولوژيک حزب توده را تغذيه و تکرار می کردند.

ج: به بخشيد! وجه مشخصۀ اين «ميراث ايدئولوژيک» چه بود؟

م: وجه مشخصۀ اين ميراث ايدئولوژيک، فکر نکردن، تقدّس شريعت مآبانۀ حزب يا سازمان، شک نکردن، نسبی نبودن، چند بُعدی نبودن، با فاصله نگاه نکردن به حوادث و رويدادها و خصوصاً سلطۀ عاطفه و احساس حزبی(يا قبيله ای) بر عقل نقّاد و پرسشگر بود.

سلطۀ ميراث ايدئولوژيک حزب توده آنچنان گسترده و عميق بود که حتّی غير توده ای ها و ضد توده ای ها هم -بی آنکه خودشان بدانند- از آن بی بهره نبودند چرا که توده ايسم قبل از اينکه يک حزب سياسی بوده باشد، يک بينش و نگرش سياسی بود، بنابراين عجيب نيست که با اوّلين حملۀ تئوريک نظريّه پردازان حزب توده،بزرگترين سازمان های چپ غيرتوده ای يا به اصطلاح ضد توده ای(مانند سازمان فدائيان خلق اکثريت) به دامان حزب توده افتادند...ظاهراً سلطۀ اين ميراث ايدئولوژيک هنوز هم بر بسياری از سازمان های سياسی و روشنفکران ما حاکم است! امره لاکاتوش Imre Lakatos(متفکر بزرگ حزب کمونيست مجارستان که پس از نفی کمونيسم، در همکاری با کارل پوپر، يکی از فلاسفۀ بزرگ معاصر بشمار می رود) می گويد:«تعهّد کورکورانه به يک ايدئولوژی،نه تنها يک فضيلت نيست بلکه يک گناه روشنفکرانه است». من فکر می کنم که جنبش روشنفکری ايران با نقد گذشته بايد به گسستِ قطعی و شجاعانه از ايدئولوژی های فریبا(چه دينی و چه لنينی) دست يابد. در واقع آزادی ايران، در گروِ رهائی از اسارت ايدئولوژی های توتاليتر و مطلق گرا است.