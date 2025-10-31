♨️ اصلاح‌طلبان دیگر مرغ نمی‌خورند!؟



چرا فعالان اصلاح‌طلب که در دولت سیزدهم به علت گران شدن مرغ،

خواستار استعفا و محاکمه #شهیدرئیسی شده بودند،

نسبت به مرغ ۱۷۰ هزار تومانی در دولت #پزشکیان سکوت کرده‌اند؟!

خواندن مواضع این افراد در دوره شهید رئیسی خالی از لطف نیست... pic.twitter.com/8M8w57HNVd