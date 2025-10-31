چرا فعالان اصلاحطلب که در دولت سیزدهم به علت گران شدن مرغ، خواستار استعفا و محاکمه درئیسی شده بودند
نسبت به مرغ ۱۷۰ هزار تومانی در دولت پزشکیان سکوت کردهاند؟!
خواندن مواضع این افراد در دوره شهید رئیسی خالی از لطف نیست...
♨️ اصلاحطلبان دیگر مرغ نمیخورند!؟-- 🍃صفا (@MRD1342) October 31, 2025
