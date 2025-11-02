توانا - طبق گزارشهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی، پیکر بیجان امید سرلک، جوان ۲۷ ساله الیگودرزی، در حالی که گلوله خورده بود، همراه با یک اسلحه در یک خودرو پیدا شد.
او روز گذشته متنی را استوری کرده و ویدیویی از به آتشکشیدن تصویر خامنهای را در استوری اینستاگرام خود منتشر کرده بود. ویدیویی که روی آن صدای محمدرضا شاه پهلوی را گذاشته بود.
بعد از چند ساعت جنازهی گلوله خوردهاش با یک اسلحه در ماشین پیدا شده است.
آن طور که در شبکههای اجتماعی نوشته شده، جنازه او را به خانواده تحویل ندادهاند و آنها را تحت فشار گذاشتهاند تا بگویند که او خودکشی کرده است.
با توجه به متن و ویدئویی که او در استوری اینستاگرامش منتشر کرده، کاربران شبکههای اجتماعی، احتمال قتل امید سرلک توسط عوامل جمهوری اسلامی را زیاد میدانند.
کیهان لندن - منابع غیررسمی میگویند ساعاتی پیش از مرگ، امید سرلک ویدئویی در استوری اینستاگرام خود منتشر کرده بود که در آن تصویر علی خامنهای به آتش کشیده میشود و صدای محمدرضا شاه پهلوی بر آن پخش میشد. او همچنین متنی منتشر کرده بود که در بخشی از آن نوشته بود: «مرگ بر آخوند، تا کی فقر، تا کی حقارت، تا کی سواری دادن؟ الان وقتشه خودتو نشون بدی جوون...
#امید_سرلک شهروند #الیگودرزی امروز ساعتی بعد از انتشار این استوری توسط عوامل رژیم کشته شد. pic.twitter.com/JV4NMZfP5Q-- کهن مرد (@KohanMard) November 1, 2025
این آخوندا واسه جوونای ایران رودی بیش نیستن... دلدارا خودتونو ثابت کنید! یعنی هر شهری چهارتا جوون دلدار نداره؟» به فاصله چند ساعت پس از این استوریها، پیکر گلولهخوردهی او در اتومبیلش پیدا شد.
کاربران شبکههای اجتماعی این اتفاق را «قتل سیاسی» ارزیابی کرده و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را مسئول مرگ او معرفی کردهاند. طبق گزارشهای منتشرشده در فضای مجازی، پیکر امید سرلک هنوز به خانوادهاش تحویل داده نشده و آنها تحت فشار قرار گرفتهاند تا علت مرگ را «خـودکشی» اعلام کنند.