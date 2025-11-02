کیهان لندن - پویش پرسنل معترض نیروی انتظامی تحت عنوان «یک وطن، یک درد، یک صدا» که از اوایل خردادماه ۱۴۰۴ به راه افتاد با گذشت پنج ماه از فعالیت خود، با استقبال شماری از پرسنل معترض ارتش روبرو شده است.
بررسیها نشان میدهد از اوایل آبانماه، شماری از ارتشیها شامل کارکنان نیروی هوایی، دریایی، زمینی و حتا «حفاظت اطلاعات» به حمایت از پویش «یک وطن، یک درد، یک صدا» پرداختهاند.
اغلب این پیامها محتوایی در حمایت از اعتراضات مردم، منع سرکوب، اعتراض به علی خامنهای و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و وضعیت بد معیشتی دارند.
شهرام سبزواری از پرسنل سابق ارتش، فریبرز کرمیزند و رضا تمیزکار از پرسنل پیشین نیروی انتظامی مدتهاست در شبکههای اجتماعی، تصاویر و پیامهای مربوط به نظامیان معترض را بازتاب میدهند. اغلب پیامها با هشتگ «#همکاری_ملی» است. بعضی از نیروها در پیامهای خود مستقیم به اعلام حمایت از جنبش ملی آزادیخواهانهی در ایران و شاهزاده رضا پهلوی پرداختهاند.
یکی از پرسنل نیروی دریایی در پیام خود مینویسد: «سلام، من یک نظامی باشرف هستم که برای کرامت انسانی و مقابله با ظلمی که به مردم کشورم شده، برای عبور از این حکومت پلید و آدمکش از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنم.»
در یکی دیگر از پیامها آمده «علی خامنهای لایق فرماندهی کل قوا نیست، نارضایتی در بین پرسنل نظامی به ویژه نیروی هوایی بیشتر شده است، نظامیها تریبون زیادی ندارند، آنها به هر طریقی صدای خود را به مردم میرسانند.»
چندی پیش شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد که ۵۰ هزار نفر از نیروهای نظامی و اداری از طریق پلتفرم مربوطه به کارزار «همکاری ملی» پیوستهاند. او چهارم امرداد ۱۴۰۴ در مصاحبه با پایگاه خبری پولیتیکو گفت: «هر هفته تعداد بیشتری داریم [که به کارزار همکاری ملی ملحق میشوند]. روشن است که باید دادهها را تحلیل کنیم. این فرآیند دشواری است و زمانبر خواهد بود، اما نشانهها بسیار قوی هستند. ما شاهد واکنشی فوقالعاده بودهایم.»
پویش «یک وطن، یک درد، یک صدا» که همکاری ملی برای نجات ایران را به ویژه میان نیروهای نظامی تقویت میکند با استقبال همسران پرسنل نظامی نیز روبرو شده است. همسران پرسنل نظامی کمتر فرصت ابزار نارضایتی خود نسبت به شرایط زندگی و مشکلات معیشتی خود را داشتند زیرا از یک سو با محدودیتهای فراوان سازمانی روبرو هستند و از سوی دیگر کمتر تریبونی وجود داشته است که صدای آنها باشد، اما پیداست نارضایتی در میان آنها نیز بسیار زیاد است.
هرچند فرماندهان ارشد نیروهای مسلح از جمله عبدالرحیم موسوی رئیس ستادکل نیروهای مسلح و احمدرضا رادان رئیس پلیس، مدام به پرسنل وعده بهبود زندگی را میدهند اما در عمل وضعیت آنها بدتر شده است. فقدان مسکن و ناکافی بودن حقوق ماهانه، سبب شده برخی از پرسنل مجبور شوند شغل دوم داشته باشند. مسافرکشی، نگهبانی، کار در تالارهای عروسی و یا وردستی از جمله مشاغلی است که آنها از روی نیاز پس از پایان ساعت خدمت مجبورند سراغ آن بروند.
محمد رشیدی نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ در نشست علنی خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هشدار داده بود، «وضعیت حقوق و معیشت نیروهای مسلح چه نیروهای نظامی، چه انتظامی نگرانکننده است.» او تأکید کرد: «هماکنون لازم است رئیس مجلس شورای اسلامی در جهت بهبود معیشت و ترمیم حقوق نیروهای مسلح که اصلاً مکفی و در شأن آنها نیست، ورود کند.»