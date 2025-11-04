کنفرانس بین‌المللی «حقوق بشر در ایران پس از جمهوری اسلامی» که اخیراً در اسلو برگزار شد، در حالی خود را محفلی برای ترسیم آینده‌ای حقوق‌محور معرفی کرد که در بطن خود، بازتاب‌دهنده‌ی تنش‌ها و اهدافی مناقشه‌برانگیز در میان اپوزیسیون خارج از کشور بود.

این نشست که زیر چتر یک نهاد «حقوق‌بشری» سازمان یافت، به سادگی به بستری برای عادی‌سازی ائتلاف‌های مسئله‌دار تبدیل شد. حضور همزمان گروه‌های ملی‌گرا، سلطنت‌طلب و شماری از احزاب تجزیه‌طلب که سوابق مسلحانه دارند، نه تنها ابهامات جدی در مورد تعریف «حقوق بشر» در این محفل ایجاد کرد، بلکه آغازی برای نرمالیزاسیون تجزیه‌طلبی در پوشش طرح مسائل اتنیکی و فدرالیسم قلمداد شد.

فارغ از شعارهای رسمی، محورهای پنهان این کنفرانس، آن را به ابزاری در دست قدرت‌های منطقه‌ای و سیاسی بدل ساخت. حضور و پررنگ شدن جریان‌هایی که قرابت آشکاری با اسرائیل دارند، این گمانه را تقویت می‌کند که کنفرانس اسلو، بیش از آنکه دغدغه‌ی حقوق مردم ایران را داشته باشد، تبدیل به پشتیبان معنوی منافعی شده است که در پی تضعیف و تجزیه ایران هستند. حقوق بشر بهانه‌ای برای جمع‌آوری و تقویت جریانات متفرق و در تضاد با وحدت ملی ایران.