آزادی در راه است. حکومت شیرگرگرفته بیماریست زبون شده. اما همچنان یاوه گو. پشم ها فروریخته ، پیکر حاکم فرتوت لرزان از دشمنی که همیشه تکرار می کرد وهراسش بدل داشت مجبور به پنهان شدن در دخمه ای در قعر زمین شده است . مردم آگاه از تاتوانی رژیم وزبونی او مترصد فرصتی که بار دیگر پای در میدان نهند واین باربا حمایت اکثریت مردم ستون خیمه کذائی جمهوری اسلامی بر چینند و آغازی شیرین در اتحادی همگانی را تجربه کنند.چرا که این بار دست به عملی می یازند که آگاه بر آنند.



چرا که آگاهی روشنی می بخشد .روشنی اعتماد می آورد.اعتماد شجاعت می دهد.



شجاعت امید می آفریند. امید شوربر پا می کند



شوربر جان می نشیند ،شور نشسته برجان های آگاه،



جان های شیفته،! آزادی طلب می کنند



جان های شورگرفته درجستجوی آزادی بحرکت در می آیند



شعار آزادی سر میدهند.جنبش می آفرینند.



جنبش عجین شده با عشق آزادی! بسان موج های بلند درمیان اقیانوسی ازمردم خیزمی گیرد



تن به صخره های استبداد می کوبد.می غرد،عظمت خود بنمایش می نهند.



توده ای که نا امید بود وگرفتار در قدرت حاکم !تن سپرده به ذلت. تن سپرده به نواله ای ناچیز،



عادت کرده به روزمرگی ، تنبلی ،رخوت ،مصلحت طلبی که رویا های بزرگ را از انسان میگیرد.



عادت کرده به تداوم زندگی در سایه استبداد.خوکرده به تاریکی!