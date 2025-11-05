به گزارش خبرگزاریهای بینالمللی، وزیر جنگ ایالات متحده به تازگی در تماس تلفنی با همتای عراقی خود «شدیدترین هشدار» واشنگتن در خصوص گروههای شبهنظامی را که تاکنون سابقه نداشته، به بغداد داده است
یورونیوز - گزارشهایی در عراق نیز پیرامون تماس تلفنی که گفته میشود بین پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده و همتای عراقی او صورت گرفته، در رسانههای این کشور منتشر شده است.
اگرچه بسیاری از جزئیات این تماس یا حتی زمان وقوع آن، هنوز نامشخص است، اما گزارشها حکایت از آن دارد که عراق بسیار ملتهب و فضای سیاسی در این کشور مشتنج است.
روزنامه «الشرق الاوسط» چاپ لندن در گزارشی اعلام کرد: «دو روز پس از آنکه پیامی از سوی واشنگتن به بغداد برای اطمینانبخشی درباره آینده روابط دوجانبه ارسال شد، دولت عراق ظاهراً شدیدترین هشدار خود از کاخ سفید را درباره گروههای مسلح دریافت کرده است.»
این هشدار پیش از انتخابات هفته آینده و پس از آن صادر شد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز به عراق در خصوص حضور شبهنظامیان تحت حمایت ایران در این کشور هشدار داده بود.
ایران از شبهنظامیانی که در قالب نیروهای موسوم به حشد الشعبی در عراق فعالیت دارند، حمایت میکند. این نیروها شامل حدود ۱۰۰ هزار فرد مسلح در گروههای شبهنظامی مختلف میشوند.
به نوشته «الشرق الاوسط» پیام واشنگتن «حاوی یک تهدید مستقیم با این مضمون بوده است که اگر گروههای شبهنظامی عراقی در پاسخ به عملیاتهای برنامهریزی شده ایالات متحده در مناطق نزدیک به عراق طی روزهای آینده، اقدامی تلافیجویانهای انجام دهند، با واکنش شدید مواجه خواهند شد.»
این گزارش میافزاید: «تنها دو روز پس از آنکه نشانههایی از حمایت واشنگتن از محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق دیده میشد و در حالی که او در آستانه انتخابات با اختلافات جدی در درون چارچوب هماهنگی شیعیان روبهرو است، بغداد از طریق تماس تلفنی وزیر جنگ آمریکا، پیت هگست با ثابت عباسی، وزیر دفاع عراق هشداری جدی دریافت کرد.»
این ماجرا نشان میدهد که عراق تا چه حد نگران روابط خود با ایالات متحده است. گروه کتائب حزبالله که تحت حمایت ایران قرار دارد ماه سپتامبر گذشته الیزابت سورکوف، پژوهشگر دانشگاه پرینستون را که دارای تابعیت دوگانه اسرائیلی و روسی است، آزاد کرد.
از نگرانیهای عراق چه میدانیم؟
به گزارش الشرق الاوسط، وزیر دفاع عراق در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است که هگست، از طریق کاردار سفارت آمریکا در بغداد درباره عملیات نظامی آتی در منطقه هشدار داده و «از گروههای عراقی خواسته بود در این تحولات مداخله نکنند».
بنا به این گزارش، «جزئیات عملیاتی بیشتری» در این خصوص ارائه نشده و وزیر جنگ ایالات متحده نیز هنوز به صورت صریح در خصوص این هشدار اظهار نظر نکرده است
به گفته ثابت عباسی، این تماس ۱۱ تا ۱۲ دقیقه طول کشید و شماری از مقامات نظامی عالیرتبه عراقی از جمله رئیس ستاد ارتش، معاون فرمانده عملیات مشترک، معاون عملیات و مدیر اطلاعات نظامی نیز در آن حضور داشتند.
وزیر دفاع عراق همچنین یادآور شده است که در این گفتگو «موضوعاتی چون همکاری در زمینه پهپادها، تفاهمنامه پیشنهادی همکاری امنیتی و اطلاعاتی و تحویل برنامهریزی شده بالگردهای بل به عراق نیز مورد بررسی قرار گرفت.»
منابع عراقی آگاه نسبت به مفاد این تماس تلفنی گفتهاند که ایالات متحده طی آن «آخرین هشدار خود» را به بغداد داده است.
تحلیلگرانی که با الشرق الاوسط گفتوگو کردند، از نگرانی جدی نسبت به آینده روابط آمریکا و عراق سخن گفته و افزودند: «اظهار نظرهای مارک ساوایا، نماینده ویژه و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در واقع نقشه راهی برای نیروهای سیاسی تشکیلدهنده دولت آینده عراق در راستای گزینههای واشنگتن، ترسیم میکند.»
شبکه خبری «کردستان۲۴» مستقر در اقلیم کردستان خودمختار شمال عراق نیز در خصوص این تنشها و نگرانیهای بغداد گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن «ایالات متحده صریحترین و شدیدترین هشدار خود را به بغداد داده است.»
بر پایه این گزارش، «ایالات متحده تهدیدی مستقیم و صریح را متوجه دولت عراق کرده و ضمن هشدار نسبت به هرگونه مداخله گروههای مسلح در عملیاتهای نظامی برنامهریزی شده ایالات متحده در منطقه، این پیام را ارسال کرده است که گروههای تحت حمایت ایران اکنون دقیقاً در تیررس آمریکا قرار دارند.»
