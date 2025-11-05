یورونیوز - گزارش‌هایی در عراق نیز پیرامون تماس تلفنی که گفته می‌شود بین پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده و همتای عراقی او صورت گرفته، در رسانه‌های این کشور منتشر شده است.

اگرچه بسیاری از جزئیات این تماس یا حتی زمان وقوع آن، هنوز نامشخص است، اما گزارش‌ها حکایت از آن دارد که عراق بسیار ملتهب و فضای سیاسی در این کشور مشتنج است.

روزنامه «الشرق الاوسط» چاپ لندن در گزارشی اعلام کرد: «دو روز پس از آن‌که پیامی از سوی واشنگتن به بغداد برای اطمینان‌بخشی درباره آینده روابط دوجانبه ارسال شد، دولت عراق ظاهراً شدیدترین هشدار خود از کاخ سفید را درباره گروه‌های مسلح دریافت کرده است.»

این هشدار پیش از انتخابات هفته آینده و پس از آن صادر شد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز به عراق در خصوص حضور شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در این کشور هشدار داده بود.

ایران از شبه‌نظامیانی که در قالب نیروهای موسوم به حشد الشعبی در عراق فعالیت دارند، حمایت می‌کند. این نیروها شامل حدود ۱۰۰ هزار فرد مسلح در گروه‌های شبه‌نظامی مختلف می‌شوند.