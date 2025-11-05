بازداشتیهای بیگناه
ایران وایر، به برخی جزییات تکاندهنده و تناقضات در پرونده متهمان به قتل «روحالله عجمیان»، بسیجی که حکومت میگوید در مراسم چهلم حدیث نجفی در کرج بهدست معترضان کشته شده، دست یافته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ما، همان روز و در جریان تجمع اعتراضی در آرامستان «بهشت سکینه» کرج، در چهلم «حدیث نجفی»، دختر معترض کشته شده در شهریور۱۴۰۱، دکتر «حمید قرهحسنلو» که دادگاه انقلاب کرج ابتدا به او اعدام و بعد ۱۵سال حبس در زندان یزد داد، جان یک روحانی به نام «یاسر اسماعیلی» را نجات داده است. این روحانی میخواسته در دادگاه به نفع او شهادت دهد، اما «موسی آصفالحسینی»، قاضی پرونده اجازه این کار را نداده است.
بر این اساس، عدهای که هویت آنها برای ایرانوایر مشخص نیست و معلوم نیست که آیا از معترضان بودند یا نه ، قصد داشتند این روحانی را که بعد از ضربوشتم نیمهجان بوده، آتش بزنند، اما دکتر قرهحسنلو مانع شده و حتی توانسته زمینه انتقال او به بیمارستان را مهیا کند. با اینحال، بازجوها، شعبه اول دادگاه انقلاب کرج و همینطور خانواده عجمیان معتقدند که او در کشتهشدن عجمیان نقش داشته است.
ایرانوایر همچنین مطلع شده که ویدیویی نیز از تجمع روز ۱۲آبان۱۴۰۱ در بهشت سکینه وجود دارد که در آن صدای زنی منتسب به «فرزانه قرهحسنلو» شنیده میشود که فریاد میزند و خطاب به معترضان خشمگین، میگوید که «نکِشید»، «نزنید». بهنظر میرسد که این فریادها در واکنش به ضربوشتم عجمیان است. این با روایتی که در دادگاه مطرح شد و گفته شده بود که عجمیان بعد از ضربوشتم و ضربات چاقو، روی زمین کشیده شده نیز همخوانی دارد. با اینحال، دادگاه این سند مهم در بیگناهی فرزانه قرهحسنلو را نیز نادیده گرفته است.
«ملیحه قرهحسنلو»، خواهر فرزانه در گفتوگویی با ایرانوایر با تاکید بر بیگناهی خواهر و شوهر خواهرش، میگوید که خانواده او و دیگر متهمان این پرونده در این سه سال، تحت فشارهای زیادی بودهاند و دیگر چیزی از آنها باقی نمانده است.
پروندهای پر از تناقض؛ چطور میشود یک نفر هم نجات دهد و هم جان بگیرد؟
بر اساس اطلاعاتی که به ایرانوایر رسیده، نحوه بازداشت، بازجوییها، بررسی پرونده در دادگاه و حتی ارسال پرونده به همان شعبه پیشین بعد از نقض احکام از سوی دیوان عالی کشور، همگی نشاندهنده عدم رعایت اصول اولیه قانون در پرونده عجمیان بوده است؛ موضوعی که پرده از فشار نیروهای امنیتی برای تقاص گرفتن از شهروندان بازداشتشده در این پرونده و راضیکردن خانواده عجمیان دارد که حتی خواهان ریختهشدن خونهای بیشتری بودند.
«میرزا ولی عجمیان»، پدر روحالله در یک برنامه زنده با گله از اینکه چرا همه متهمان پرونده قتل پسرش اعدام نشدهاند، «علی اکبر ولایتی»، مشاور رهبر جمهوری اسلامی را متهم کرد که با دخالت در این پرونده مانع اعدام سایر متهمان شده است.
یکی از نکاتی که در این پرونده، بهویژه درباره حکم سنگین دکتر حمید قرهحسنلو، از سوی قاضی آصفالحسینی نادیده گرفته شده است، شهادت مکتوب یک روحانی بهنام «یاسر اسماعیلی» بوده که همانروز چهلم حدیث نجفی با کمک دکتر قرهحسنلو از مرگ نجات پیدا میکند. آقای اسماعیلی خود بهصورت داوطلبانه قصد داشته در دادگاه نیز شهادت دهد ولی حضور و شهادت او از سوی قاضی پذیرفته نشده است.
بنا به اطلاعات رسیده به ایرانوایر، این روحانی بعد از ضربوشتم بهدست معترضان خشمگین، در حالت نیمههوشیار بوده و عدهای که بر ایرانوایر مشخص نیست آیا از معترضان بودند یا نه، قصد داشتند او را آتش بزنند که دکتر قرهحسنلو، با گفتن این که پزشک است و میخواهد ببیند او زنده است یا نه، مانع این کار میشود و نهایتا میتواند در آن مخصمه، او را به بیمارستان بفرستد.
در ویدیویی که بعدا صداوسیما از این روحانی روی تخت بیمارستان پخش میکند هم او میگوید که زنیکه حجاب محکمی نداشته، پادرمیانی میکند و مانع کشتن او میشود. او بعدا متوجه میشود که زنی که بین او و ضاربانش قرار داشته، فرزانه قرهحسنلو بوده است.
ملیحه قرهحسنلو، خواهر همسر دکتر حمید قرهحسنلو در همین باره به ایرانوایر میگوید: «بارها گفته شده و در دادگاه هم آقای آصفالحسینی گفتند که از صحنهای که حمید دارد آقای عجمیان را میزند، فیلم دارند. ولی هیچ وقت این فیلم از هیچجا پخش نشد. حتی یک فیلم کوتاهی هست که صدای فرزانه هست که خواهش میکند نکِشید و نزنید. ما گفتیم این را نگاه کنید. فقط دارد التماس میکند که آسیبی وارد نشود، ولی آن را هم توجه نکردند.»
در ویدیوی دیگری که از صداوسیما پخش شده و خبرگزاری فارس نیز آن را تحتعنوان صحنه کشتهشدن عجمیان پخش کرده، در لحظهای که یک نفر بر پهلوی عجمیان لگد میزند، زنی با ماسک که به ایرانوایر گفته شده فرزانه قرهحسنلو است، مانع این ضربات میشود.
خانم قرهحسنلو، در ادامه با اشاره به نجات یاسر اسماعیلی توسط دکتر قرهحسنلو، میگوید: «آیا این امکان هست که کسی در جایی جان بگیرد و در جای دیگر جان ببخشد به کسی؟!»
این خواهر دادخواه با گفتن اینکه درخواست اعاده دادرسی خانواده قرهحسنلوها تاکنون دوبار در شعبه ۹ دیوان عالی کشور، به ریاست «قاسم مزینانی»، رد شده است، میگوید: «هیچ توجهی به مستندات پرونده ندارند. ما دو بار اعاده دادرسی ثبت کردیم. هر دو بار بدون اینکه به ادله وکیل دقت کنند، اعاده دادرسی را رد کردند.»
خواهر عجمیان میگفت میدهم همه شما را اعدام کنند
اطلاعات رسیده به ایرانوایر بخش تاریکتری از این پرونده را برملا میکند. بخشی که با شکنجههایی که پیشتر کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان درباره متهمان این پرونده، از جمله «محمدمهدی کرمی» و «محمد حسینی» فاش کرده بود، همخوانی دارد. محمد حسینی و محمدمهدی کرمی، دو جوان کارگری بودند که در این پرونده به اعدام محکوم شدند و بدون دسترسی به دادرسی عادلانه، سحرگاه هفدهم دی۱۴۰۱ اعدام شدند. یک منبع مطلع که مدتی همبندی این شهروندان اعدامشده بوده، به ایرانوایر گفته که ماموران امنیتی خصومتی شخصی و آشکار با متهمان این پرونده داشتهاند: «کسی نمیداند سمت عجمیان واقعا چه بوده و آن روز آنجا چهکار میکرده است، اما از رفتار ماموران امنیتی و نوع شکنجههایی که این دو شده بودند و ما میشنیدیم، معلوم بود که مساله را شخصی میدیدند، انگار که یکی از نزدیکترینهایشان کشته شده یا میخواستند جوری انتقام بگیرند که دیگر کسی جرات نکند، به یک بسیجی یا مامور امنیتی چپ نگاه کند.»
اشاره این زندانی سیاسی سابق به شکنجههای شدید جسمی علیه متهمان این پرونده است. پیشتر کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان در گزارشی از «جوجه کردن» طولانیمدت، یعنی بستن دست و پا از پشت و آویزان کردن از محل بسته شدن، همزمان با ضربوشتم و فحاشی آنها توسط چند نفر خبر داده بود. این کمیته همچنین نوشته بود که آنها اعدام مصنوعی شده و شب قبل از اعدام به آنها گفته شده بوده که عفو شدند. محمد حسینی بعد از شنیدن این عفو دروغین در انفرادی، «سجده شکر» بهجا آورده بود.
حالا، ملیحه قرهحسنلو، خواهر فرزانه قرهحسنلو به ایرانوایر نیز مهر تایید روی خصومت شخصی ماموران امنیتی با متهمان پرونده میگذارد. او اولین کسی بوده که پس از بازداشت، وارد خانه خواهرش شده است: «حدود نهونیم صبح اولین کسی بودم که وارد خانه خواهرم شدم. دیدم درب ورودی را با لگد تخریب کردهاند. همه خانه را بهم ریخته بودند. تقریبا جایی در خانه نبود که بهم نریخته باشند. حتی صحنهای من دیدم که بهجز خصومت و کینهورزی چیزی نمیتواند باشد. لباسهای خواهرم را از کمد در آورده بودند و ریخته بودند داخل دستشویی اتاقش. این چه معنای دیگری میتواند داشته باشد؟!»
او با تاکید بر اینکه خواهر و همسر خواهر او با وجود درخواستهای مکرر وکیل تعیینی نداشتند و قاضی اجازه ورود وکیل انتخابی به پرونده را نمیداد، میگوید که حتی خانوادهها اجازه حضور در دادگاه را نداشتند. این در حالیست که خانواده روحالله عجمیان که حتی شکایتشان ابتدا در پرونده نبود، در جلسات دادگاه شرکت میکردند: «در دو جلسه دادگاه، ما خانوادههای متهمان هیچکدام اجازه حضور نداشتیم. جلسه اول دادگاه که برای حمید حکم اعدام صادر شد، حتی وکیل انتخابی هم نداشتیم. در صورتیکه خواهر آقای عجمیان، با اینکه کیفرخواست توسط نیروهای امنیتی صادر شده و ایشان سمتی نداشتند، در جلسه دادگاه به متهمان گفت که جان همه شما دست من است. اینکه این خانم چه سمتی دارد و از طرف چه نهادی مورد حمایت است، جای سوال است؟»
او با اشاره به مصاحبه پدر و برادر روحالله عجمیان که دکتر قرهحسنلو را هم مقصر کشته شدن روحالله میدانستند، ادامه میدهد: «پدر و برادر آقای عجمیان، در یک مصاحبه گفته بودند که قاتل آقای عجمیان، حمید است. حمید را با لفظ قاتل خطاب کردند. در صورتیکه چند وقت قبل، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که اینها جرمی مرتکب نشدند و هیچ مدرکی علیه حمید و فرزانه نیست.»
اشاره خواهر فرزانه قرهحسنلو به صحبتهای «اصغر جهانگیر»، سخنگوی وقت قوه قضاییه است که گفته بود: «نقش حمید قرهحسنلو در اغتشاشات که منجر به شهادت شهید عجمیان شد، احراز نگردید.»
خانم قرهحسنلو همچنین به نقض حقوق متهمان، از جمله غیرعلنی بودن دادگاه و رد اقاریر اخذشده تحت فشار بازجویی، در حضور قاضی نیز اشاره کرده و میگوید: « یک وکیل تسخیری انتخاب شد برای حمید. ایشان بهجای اینکه کنار موکل قرار بگیرند، روبهروی موکل ایستادند و میخواستند او را مجبور به اعتراف به کاری کنند که نکرده است.»
بررسیهای ایرانوایر نشان میدهد که در پرونده مذکور و بعد از قبول درخواست اعاده دادرسی و نقض احکام اولیه صادر شده در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج در دیوان عالی کشور، پرونده مجددا به شعبه اول فرستاده شده است. این در حالی است که رویه قضایی در موارد اینچنینی ارسال پرونده به یک شعبه همعرض است.
این همه در حالیست که حتی در ویدیوهای منتشر شده از جلسه اول دادگاه متهمان پرونده عجمیان که خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران منتشر کرده است، نزدیکی قاضی آصفالحسینی به نهادهای امنیتی کاملا واضح است. در یکی از این ویدیوها، او در حال شنیدن دفاعیات «رضا آریا»، از متهمان پرونده که بعدا به ده سال حبس محکوم شد، حرف دهان او میگذارد و میگوید که «سنگ چند تا زدی» و در حالیکه آقای آریا میگوید سنگ نداشته، باز میپرسد، «سنگها را از کجا پرت کردی؟» در همینحین صدای فردی ناشناس که احتمالا یکی از بازجوهاست، در دادگاه میآید که تاکید دارد آریا سنگ داشته و آقای آریا در دفاع از خود دوباره میگوید که سنگی نداشته است. رسانههای وابسته به حکومت از پرتاب سنگ به سمت عجمیان، تحتعنوان «سنگسار» او یاد کردهاند.
از منزل خواهرم آن شب سرقت شد؛ پاسخگو نیستند
به گفته ملیحه قرهحسنلو، خواهر فرزانه، نیمهشبی که ماموران امنیتی برای بازداشت خواهر و شوهرخواهرش آمدند، مبالغی ارز و رمزارز که آنها برای آینده فرزندانشان پسانداز کرده بودند، ناپدید شده است: «از منزل خواهر من همانشب سرقت شد. ما این را گزارش دادیم، حتی به رییس کل زندانها که آن زمان آقای چهارمحالی بود، گفتیم. گفتیم آیا فرماندهان به مامورانی که برای بازداشت میآیند اجازه سرقت هم دادهاند که الان هیچکس پاسخگو نیست؟»
او با گفتن اینکه از مبلغ دقیق سرقت شده بیاطلاع است، میگوید: «مقادیری ارز، میدانم ۵هزار پوند بود و از مقدار بقیه ارزها خبر ندارم و در داخل یکی از گوشیها مقادیر قابل توجهی رمزارز بود. میدانیم در تاریخ ۴ ژانویه۲۰۲۲ این رمزارزها خارج شده بود. دو تا از گوشیهایی که از خانه خواهرم بردند و رمزارز از آنها خارج شده بود و به صفر رسانده بودند، آنها را به ما هرگز تحویل ندادند. دقیقا نمیدانم چقدر رمز ارز بوده ولی از یکی از گوشیها بر اساس قیمت سال ۱۳۹۸، ۴۳۰میلیون تومان بردند . آن یکی را نمیدانم. تا امروز گوشی را به ما برنگرداندند.»
عزیزانشان در زندان؛ خانوادهها آواره راه
از زمان تایید احکام زندان شهروندان متهمشده در پرونده روحالله عجمیان در شهریورماه ۱۴۰۲، هر یک از آنها با حکم «حبس نفی بلد»، یا آنچه در قانون مجازات اسلامی بهمعنای «تحمل دوران حبس در جایی خارج از محل سکونت» عنوان شده، به گوشهای از ایران تبعید شدهاند: دکتر حمید قرهحسنلو، برای تحمل ۱۵ سال حبس به زندان مرکزی یزد، همسرش، فرزانه قرهحسنلو برای تحمل ۵سال به زندان وکیلآباد مشهد، «رضا آریا»، «حسین محمدی» و «مهدی محمدی» برای تحمل دهسال به زندان کرمان و «محمد امین اخلاقی ساوجبلاغی» و «امین مهدی شکراللهی» برای پنجسال به زندان وکیلآباد مشهد و «علی معظمی گودرزی»، برای سه سال حبس به زندان قم منتقل شده بود که مدتی قبل آزاد شد.طی مسافتهای طولانی در این سالها، خانوادههای این زندانیان سیاسی را با مشکلات بسیاری روبهرو کرده است.
ملیحه قرهحسنلو، خواهر فرزانه قرهحسنلو به ایرانوایر میگوید که خواهر و شوهر خواهرش از شهریور ۱۴۰۲ همدیگر را ندیدهاند: «هر کدامشان (متهمان پرونده که احکام حبس گرفتهاند) در شهرهای مختلف در تبعید هستند. همه خانواده دارند. چند نفر مجرد هستند ولی چند نفرشان زن و فرزند دارند. واقعا سخت است برای خانوادهها. این مسافتها واقعا خستهکننده است. هر کسی هم یکسری بیماری دارد و خانوادهها واقعا تحت فشارند.»
او با تاکید بر اینکه وضعیت برای خانواده او و خواهرزادههای نوجوان و جوانش، سختتر هم هست، میگوید: «خانواده ما، خب دو نفر هستند، دو بچه دارند و هر کدام در یک شهر هستند. واقعا در کدام قانون آمده که یک خانواده را اینطور متلاشی کنند. جمهوری اسلامی مدعی است که بهدنبال تحکیم خانواده است، در حالیکه خودشان دارند خانوادهها را متلاشی میکنند. یک زن و شوهر سهسال است در زندانند و هیچکس نمیگوید این دو بچه چه کار میکنند.»
او با اشاره به بیماریهای خواهرش و لزوم درمان او، میگوید: «آقای آصفالحسینی دستور دادند که هیچ ارفاقی به متهمان داده نشود. خواهر من و همسرش از شهریور ۱۴۰۲ همدیگر را ندیدند. ما بارها درخواست دادیم، نامهنگاری کردیم که با هزینه خود خانواده، یکنفرشان را به شهر دیگری بفرستند که اینها بتوانند همدیگر را ببینند ولی مخالفت شده است. هر چه درخواست آزادی مشروط یا مرخصی کردیم، قبول نکردند.»
او با گفتن اینکه برادر جوانشان در شهریور۱۴۰۳ در اثر ایست قلبی جان باخته، میگوید: «برادرمان در سن جوانی، بهطور ناگهانی فوت کرد. درخواست دادیم که فرزانه بتواند در مراسم شرکت کند، قبول نکردند. گفتیم هر چقدر شما بخواهید وثیقه میگذاریم، قبول نکردند و ما به این رضایت دادیم که هفتم برادرم را خانوادگی سر مزارش برگزار کنیم تا بگذارند فرزانه بیاید، قبول نکردند. واقعا کجای قانون این مساله نوشته شده است. وقتی دو بار خود قوه قضاییه گفته که نه افساد و محاربهشان احراز شده و نه ضربهای به آقای عجمیان زدند، این کار برای چیست؟ پدر و مادرم واقعا در این مسافت فرسوده شدند.»
اشاره خانم قرهحسنلو به گزارشی است که خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه در واکنش به صحبتهای برادر عجمیان که مدعی شده بود دکتر قرهحسنلو، دست برادرش را شکسته و یک ضربه چاقو به پهلویش زده، منتشر کرد. در این گزارش در تکذیبیه ادعای برادر عجمیان، آمده بود که دکتر قرهحسنلو نقشی در کشته شدن عجمیان نداشته است.
