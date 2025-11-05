Wednesday, Nov 5, 2025

صفحه نخست » سخنان خانم نرگس محمدی برازندۀ برندۀ جایزۀ صلح نوبل نیست

za.jpgصحبت های خانم نرگس محمدی برازنده برندۀ جایزۀ صلح نوبل نیست!

احمد زیدآبادی

سرکار خانم نرگس محمدی برندۀ جایزۀ صلح نوبل با انتشار متنی نوشته است: "‏جدال اصلی به واقع بین«بقاءطلبان» و «پایان‌خواهان» رژیم دینی استبدادی است." به گفتۀ او "اکنون «اصلاحات» به واقع انحراف، توهم، و لجاجتی بیش نیست."

در مورد محتوای سخن خانم محمدی و مفاهیم به کار گرفته شده در متن او، سخن بسیار است، ولی من در اینجا نمی‌خواهم وارد این موضوع شوم.

فقط می‌خواهم تأکید کنم که این لحنِ خاص و کلام قاطع و بی‌چون و چرا که شمار بسیاری از کنشگران صحنۀ سیاسی ایران را آزار می‌دهد، برازندۀ هر که باشد، برازندۀ "برندۀ جایزۀ صلح نوبل" نیست!

نرگس محمدی، در شبکه ایکس نوشت:

«اصلاحات» سالهاست که مرده

از قضا «اصلاحات» را خود جمهوری اسلامی کشت و رهبرش بر جنازه «اصلاحات»، پیش از جنازه سردارانش نماز خواند.

اکنون هم جمهوری اسلامی تلاش می کند برای انحراف افکار عمومی از مسئله اصلی که نزاع و چالش بین کسانی است که به «بقاء» جمهوری اسلامی باور دارند و کسانی که برای «پایان» دادن به جمهوری اسلامی تلاش می کنند، بازی جعلی«اصلاحات» را با بحث« اصلاح طلبان» و« غیر اصلاح طلبان»، داغ و پر بیننده کند

تا فریبکارانه واقعیت را خاک کند. زمین بازی را مردم عوض کرده اند. هراس جمهوری اسلامی از همین است. آدرس غلط ندهید. زمان اصلاحات سالهاست که گذشته است.

جدال اصلی به واقع بین« بقاء طلبان »و «پایان خواهان» رژیم دینی استبدادی است. جمهوری اسلامی نه با شعار، بلکه در عمل و نه ناآگاهانه بلکه آگاهانه اثبات کرد که اصلاح ناپذیر است. اکنون نیز چیزی از آن بر جای نمانده که نیرویی بخواهد اصلاحش کند. اکنون« اصلاحات» به واقع انحراف، توهم، و لجاجتی بیش نیست.

برای زندگی، دموکراسی، آزادی، برابری، توسعه، حقوق بشر، جامعه مدنی، صلح و شان و‌ کرامت انسانی راهی جز «پایان» دادن به جمهوری اسلامی و گذار از استبداد به دموکراسی باقی نمانده است.

عهد و پیمان ما رسیدن به آزادی، دموکراسی و برابری است که شرط لازم آن پایان دادن به استبداد دینی است. من به عنوان یک مدافع حقوق بشر و صلح طلب و اساسا با معیار «صلح» و «حقوق بشر» قائل به گذارم و برای «پایان دادن» به جمهوری اسلامی به مثابه رژیم دینی استبدادی در تلاشم. پیروزی سهل نیست، اما قطعی است.

نرگس محمدی ۱۳ آبان ۱۴۰۴

مطلب قبلی...
05topA.jpg
هشدار همزمان پنتاگون و آژانس به تهران: بررسی سناریوهای احتمالی یک درگیری نظامی جدید
مطلب بعدی...
mahmoudian.jpg
پس از انتشار این سند؛ محمودیان از اعلام جرم دادستانی خبر داد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar5.jpg
حواشی پروپاگاندا ۱۳ آبان
one5.jpg
تصاویری از علی‌اکبر جمشیدی معروف به علی‌اکبر ناطق نوری
daily5.jpg
ندا موتمنی رقصنده گروه خبرساز هپی و مدل زیبای اینستاگرامی
goftar5-1.jpg
تصاویر تازه گلشیفته فراهانی با جواهرات کارتیه
daily14.jpg
افشاگری بازیگر زن درباره فساد اخلاقی ابوالقاسم طالبی کارگردان جنجالی
oholic5.jpg
استایل لیلا میلانی، و همسرش مانی خوشبین برای
daily.jpg
محل زندگی دختر کوچک رحیم صفوی لو رفت
goftar4.jpg
ازدحام در مراسم ختم برادر مصطفی تاج زاده

از سایت های دیگر

رژیم‌های غذایی که به کاهش رشد تومورهای سرطانی کمک می‌کنند
کاریکاتور هفته: حضرت سیدعلی عزرائیل خامنه ای
نازیسم به سبک ایرانی
ویدئو: بالخره شد نوبت سیدعلی؟

پر بیننده ترین ها



gooyatv.jpg
آموزش کاراته توسط مری آپیک
oholic8-1.jpg
حقایقی شگفت انگیز درباره پول خرج کردن دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوری امریکا
one4-1.jpg
هالووین در ریاض
goftar22-2.jpg
خوراک هایی که هرگز نباید در هواپز یا سرخ کن بدون روغن بپزید
gtv.jpg
تصویری: آیا حاضرید در این خانه باریک زندگی کنید؟
oholic3-1.jpg
اقامت های لوکس چلسی در دبی؛ ۱۴۰۰ واحد با زمین فوتبال روی پشت بام

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy