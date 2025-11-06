Thursday, Nov 6, 2025

ardakani.jpg- ذخیره آبی پشت سد کرج، ۱۵ روز دیگر تمام می‌شود

- مهدی مقصودی مدیر امور آب کرج با اشاره به باقی‌ ماندن تنها هفت درصد از ظرفیت مخزن ۱۸۰میلیون متر مکعبی «سد کرج»، گفت آب پشت این سد طی چند روز آینده تمام خواهد شد

انتقادهای جدی از حکمرانی جمهوری اسلامی در حوزه آب

به گزارش خبرنامه گویا، تسنیم در گزارش امروز خود نوشت محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران، با اشاره به اقدامات وزارت نیرو طی سال‌های اخیر گفت هدف اصلی، جلوگیری از رسیدن کشور به «بحران مطلق آب» بوده است.

اردکانی با اشاره به وجود ناترازی ۴ تا ۵ مترمکعبی در تأمین آب تهران، تأکید کرد که این شکاف فعلاً در حال مدیریت است. او شرایط اقلیمی را «بی‌سابقه» توصیف کرد و گفت: «برای ششمین سال پیاپی با خشکسالی روبه‌رو هستیم و از ابتدای سال آبی جدید تاکنون حتی یک قطره باران در کشور نباریده است.» بر اساس آمار ارائه شده، در مدت مشابه سال گذشته ۲۰ میلی‌متر و در میانگین بلندمدت ۳۰ میلی‌متر بارش ثبت شده بود.

مدیرعامل آبفای تهران با اشاره به ناترازی چهار تا پنج هزار لیتری در شبکه آبرسانی پایتخت افزود که کنترل این وضعیت تنها با مدیریت مصرف و همراهی مردم ممکن است. با ادامه خشکسالی، لازم است میزان صرفه‌جویی مردم به حدود ۲۰ درصد برسد تا پایداری شبکه تا دو ماه آینده حفظ شود. او هشدار داد: «در مقطع حساسی قرار داریم و ادامه صرفه‌جویی برای جلوگیری از رسیدن به نقطه‌ی قرمز ضروری است.»

در همین حال، هرچند مسئولان وجود برنامه رسمی برای جیره‌بندی آب را رد می‌کنند، گزارش‌های میدانی از برخی محله‌های تهران از جمله منیریه و پیروزی، از کاهش محسوس فشار آب و قطعی‌های مقطعی در روزهای اخیر حکایت دارد؛ موضوعی که برخی شهروندان آن را آغاز «جیره‌بندی خاموش» توصیف می‌کنند.

